Как выбрать солнцезащитный крем и не сойти с ума

О солнцезащитных кремах написано и сказано много. Тем не менее, вопросов на эту тему меньше не становится. Прежде чем купить солнцезащитный крем, стоит знать, что существует три типа солнечных лучей: UVC, UVB и UVA. Первые "не долетают" до поверхности Земли. 90% UVB лучей съедаются озоновым слоем, но и оставшихся 10% достаточно, чтобы при попадании на кожу вызвать загар и солнечные ожоги. UVA – самые вредные лучи, их еще называют всепроникающими. Они проникают сквозь атмосферу и даже воду, а проникая в кожу, разрывают цепочки ДНК в ее клетках, разрушают коллаген, гиалуроновую кислоту, витамин А, вырабатывают свободные радикалы, запускают процесс фотостарения, проникают в ядро клетки и вызывают мутации. Поэтому, когда выбираете солнцезащитный крем, обращайте внимание на маркировку на упаковке – на ней должно быть обозначено, что крем защищает от UVA и UVB лучей, у азиатских брендов иная маркировка – РА "с плюсами". Чем их больше, тем мощнее защита от лучей типа А.

Солнцезащитные фильтры бывают двух типов: физические или минеральные (оксид цинка, диоксид титана) и химические (авобензон, амилоксат, октиноксат), а также комбинированные (содержат в своем составе и физические, и химические фильтры). Первые – не растворяются в воде, в жирах, поэтому всегда остаются на поверхности кожи, не проникая внутрь, что делает их более безопасными по сравнению с химическими, редко вызывают аллергию. Существенный минус физических фильтров – они оставляют на коже белые следы. Химические фильтры хорошо растворяются в жирах – следовательно, они хорошо проникают в кожу, не оставляют следов, но могут вызывать аллергию (очень часто).

Крем с какими фильтрами выбрать? Аллергикам, людям с атопическим дерматитом и чувствительной кожей лучше подойдут средства с физическими фильтрами, которые отражают лучи по принципу зеркала. Тем, кому не нравятся белые следы после нанесения кремов с физическими фильтрами (уточним: не все оставляют белые разводы), лучше выбирать средства с химическими фильтрами – они поглощают солнечные лучи и нейтрализуют их. Оптимальный вариант (если вы не аллергик) – комбинированные средства.

Каким должен быть фактор защиты? Для города – SPF 30 минимум, для пляжа – SPF 50.

Когда наносить? Сколько? Когда обновлять?

Наносить солнцезащитный крем нужно за 20-30 минут до выхода на улицу. Количество крема – 2 мг средства на квадратный сантиметр кожи. Это половина чайной ложки. Меньше наносите – степень защиты падает. По столовой ложке – на каждую часть тела. По этой причине лучше не полагаться на фильтры в тональных средствах и BB-кремах. Во-первых, косметика редко имеет солнцезащитный фактор выше 15. Во-вторых, даже если у тонального средства фактор защиты SPF 30-50, вы никогда не станете наносить необходимое количество средства. Не забывайте про уши, шею и губы. Для губ подойдут аптечные бальзамы для губ с защитой от солнца.

Есть вариант убить двух зайцев сразу, то есть и защитить кожу от солнца, и слегка выровнять тон лица. В таких случаях нужно выбирать тонирующие санскрины (такие в основном выпускают азиатские бренды). Хорошо если солнцезащитное средство будет многофункциональным, то есть помимо фильтров оно будет содержать увлажняющие и/или питательные компоненты, а также антиоксиданты. Обновлять защиту нужно каждые два часа, на пляже – после каждого купания. Как только вернулись домой – смывать санскрин лучше сразу. Причем очень тщательно: к солнцезащитным средствам на лице нужно относиться так же, как к плотному макияжу.