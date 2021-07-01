Все, что нужно знать о волосах на голове и теле

Человек уделяет особое внимание волосам и их здоровому виду. Но наверняка про волосы вы знаете меньше, чем про кожу. Мы поговорили с Мадиной Мирзакеевой – врачом-трихологом, директором центра восстановления волос и школы трихологии "HairDoctor". Спросили все, чем интересуются люди.

О структуре волоса и его типах

Начнем с основ. Мадина объяснила, что каждый волос состоит из двух частей: сосуда и волосяной луковицы. Волосяная луковица крепится к сосуду, он ее питает.

У взрослого человека встречаются три типа волос. Первый – терминальные волосы, которые растут на волосистой части головы, в области подмышек и бикини. У мужчин эти волосы формируют бороду и усы, а также могут расти на груди. Второй – пушковые волосы (веллус или веллусные волосы). Они покрывают практически все тело человека, исключая ступни, ладони и гениталии. Третий – щетинистые. Они формируют брови, ресницы, растут в наружном слуховом проходе и носовых ходах, и защищают слизистые оболочки от механических повреждений.

Терминальные волосы – жесткие, толстые, хорошо пигментированные, с достаточно крупной луковицей, которая располагается примерно на глубине четыре миллиметра в коже. Щетинистые волосы по структуре похожи на терминальные. Веллусные или пушковые волосы – мягкие и слабо пигментированные (практически бесцветные), их луковицы расположены поверхностно.

Про цикл жизни волоса

Каждый волосяной фолликул подчиняется определенным жизненным циклам: трем стадиям развития. Это анагенная стадия (фаза активного роста), катагенная (переходная) и телогеновая (стадия выпадения). Волос достигает своей максимальной длины к концу анагенной фазы, затем теряет связь с сосудом. Переходная фаза длится около двух недель, после чего начинается стадия выпадения (длится примерно три месяца). За это время старый волос выпадает, и происходит формирование новой луковицы.

Типы волос различаются не только по структуре и степени пигментированности, они имеют разные циклы жизни. Например, на волосистой части головы около 90% волос находятся в стадии активного роста, 10% – в стадии выпадения. Напротив, около 10% пушковых волос в анагене (активный рост) и около 90% в телогене (выпадение и покой).

Как гормоны влияют на волосы?

Волосы гормонозависимы. На них прежде всего влияют половые гормоны, от которых зависит рост и развитие волосяных фолликулов. Женские половые гормоны отвечают за деление клеток, рост волоса и удлинение фазы активного роста. Андрогенный мужской гормон – дигидротестостерон, напротив, сокращает анагеновую фазу (стадию роста). На волосы опосредованно могут влиять гормоны пролактин и инсулин. Поэтому, при развитии сахарного диабета, выпадение волос – это симптом. Недостаточная работа щитовидной железы также может привести к укорочению фазы активного роста и выпадению.

Почему из-за стресса на голове выпадают волосы, а на теле нет?

Как вообще стресс влияет на состояние волос? Стресс вызывает спазм периферических сосудов, в том числе тех, которые питают волосяные луковицы. В этот период организм прекращает обеспечение волос различными микронутриентами, компенсируя другие жизненно важные функции. Часть волос переходят из фазы активного роста в фазу телогена. После нескольких месяцев начинается обильное выпадение волос.

Этот процесс затрагивает не только волосы на голове, но и на теле. Нужно учитывать, что на голове 90% волос в стадии активного роста, поэтому когда они выпадают, это более заметно. На теле – менее заметно, да и не так актуально для человека.

Почему с возрастом становится меньше волос на голове и теле?

Количество волос генетически запрограммировано. Человек рождается с определенным количеством волосяных фолликул, которых с возрастом становится меньше. Волосы, как и организм, подвергается старению. В процессе старения сокращается фаза активного роста – как и количество волос на всем теле.

Помимо этого, каждый волосяной фолликул запрограммирован на определенное количество волос. Например, на голове из одного и того же фолликула может вырасти примерно 25 волос за всю жизнь. Естественно, если человек подвергается постоянным стрессам, хроническому недосыпу, заболеваниям и неправильно питается – волосы чаще выпадают и со временем их количество сокращается.

Почему волосы не растут больше определенной длины?

К нам часто приходят пациенты с такой проблемой. К сожалению, это неисправимо. Все зависит от цикла волоса. Продолжительность стадии активного роста тоже запрограммирована генетически. Мы не можем отрастить волосы длиннее установленной нормы. У женщин каждый волос на голове растет около четырех лет. У мужчин – два-три года. У кого-то продолжительность роста может быть длиннее или короче. За это время волос достигает своей максимальной длины, затем выпадает.

Могут ли БАДы помочь с ростом волос?

БАДы могут повлиять на рост волос, но принимать их нужно по назначению. Волосы нуждаются в большом количестве аминокислот, витаминов и микроэлементов. Но если переборщить с добавками, можно нарушить обменные процессы. Например, бесконтрольный прием препаратов с цинком может привести к дефициту других микроэлементов, потому что одно часто вытесняет другое.

Если у вас возникла проблема с волосами, лучше обратитесь к врачу-трихологу, который назначит сбалансированный комплекс БАДов. Вы также можете сдать спектральный (биохимический) анализ волос, который покажет количество микроэлементов в них.

Почему голова болит, если долго не мыть волосы?

В устье волосяных фолликул накапливается кожное сало с роговыми чешуйками. Это хороший субстрат для развития патогенной микрофлоры. Она приводит к микровоспалению волосяного фолликула и может сопровождаться некой болезненностью.

Может ли из одного места расти несколько волос?

Из одного фолликула растет только один волос. Волосы располагаются в виде юнитов – скоплений волосяных фолликул на небольшом участке кожи. Поэтому может казаться, что из одной луковицы растет несколько волос.

Почему мужчины лысеют чаще женщин?

Андрогенетическая алопеция встречается не только у мужчин, но и у женщин. Это наследственный вид выпадения волос, который связан с высокой чувствительностью волосяных фолликул к мужским половым гормонам – андрогенам. У мужчин достаточно высокий уровень мужского гормона тестостерона, поэтому андрогенетическая алопеция проходит более заметно и с очевидными признаками. У женщин с андрогенетической алопецией процесс выпадения волос протекает медленнее, и, как правило, женщины не лысеют полностью.

Может ли волос стать толще от бритья?

Волосы не становятся гуще или толще. Это визуальный эффект после бритья, так как срезается верхняя часть волоса, которая успела истончиться и посветлеть от трения и солнечного воздействия. Со временем после бритья волос приобретает обычный для вас вид.

Может ли сахарная и восковая депиляция истончить волос?

Восковая и сахарная депиляция действительно может способствовать утончению волоса. За счет постоянной травматизации волоса в стадии активного роста (пока он соединен с сосудом), происходит постепенное разрушение волосяного фолликула.