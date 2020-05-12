Возраст – это всего лишь цифра: что нужно знать об уходе для разных возрастов

Часто косметические бренды помечают линейки средств цифрами для разных возрастных категорий: "25+", "30+", "40+". Конечно, такие лейблы могут облегчить поиск средств, но также ввести в заблуждение, основанное на том, что возрастная кожа – это тип кожи, и что для каждого возрастного рубежа существуют специальные кремы и сыворотки. Сегодня разберемся, действительно ли это так, и стоит ли менять свой уход в зависимости от возраста.

Сразу стоит отметить, что возрастная кожа – это не тип, а состояние. Человек в пятьдесят лет может иметь такие же проблемы (например, акне) как и у двадцатилетних, а у тридцатилетних могут присутствовать более ярко выраженные возрастные изменения, чем у тех, кто на десяток лет старше. Всё потому, что возрастным изменениям способствуют не только внутренние, хронологические, но и внешние факторы, и, в то же время, тип кожи у человека может не изменяться даже на протяжении больших промежутков времени.

Что такое старение?

Хронологическое старение неизбежно и коснется каждого в различной, генетически определенной, степени. Главной причиной такого старения считают снижение в дерме синтеза коллагена, который позволяет коже оставаться эластичной и увлажненной. С возрастом синтез коллагена значительно уменьшается, а гормональные изменения (такие как при менопаузе) и внешние факторы (например UV-излучение) еще больше способствуют этому.

К слову, как раз-таки УФ-лучи – это ещё одна причина старения, так как они разрушают коллаген. И если хронологическое старение предотвратить нельзя, то старение, вызванное воздействием солнечных лучей, возможно предотвратить или же минимизировать. Такой тип старения называют фотостарением. Последствия фотостарения более ощутимы, чем старения хронологического: могут появляться глубокие морщины, гиперпигментация, сухость, дряблость и болезненный вид кожи, расширенные мелкие сосуды и так далее.

Yazemeenah Rossi, The Dreslyn

Уход всегда индивидуален

Так, человек, пренебрегающий солнцезащитным кремом, может выглядеть старше своих лет, и ему могут понадобиться средства, изначально предназначенные для более "зрелого" возраста. Зато тот, кто активно защищался от UV-излучения, да ещё и обладает генетически менее предрасположенной к старению кожей, в более зрелом возрасте может просто заниматься поддержанием здорового вида кожи.

Не существует ингредиентов, которые подошли бы только для определенного возраста, и они могут выполнять разные функции в зависимости от состоянии кожи. Например, антиоксиданты не только защищают кожу от внешних стрессоров, осветляют тон кожи, но также укрепляют ее и уменьшают видимость мелких морщин. А кислоты группы AHA отшелушивают верхний слой кожи и, опять же, уменьшают видимость морщин. За счет своих свойств эти вещества будут полезны коже любого возраста. Не стоит забывать, что акне, купероз и розацеа, экзема, пигментные пятна и другие кожные проблемы возникают вне зависимости от возраста. Поэтому, когда вы подбираете себе уход, забудьте о вашем возрасте и сконцентрируйтесь на том, что реально нужно вашей коже.

Yazemeenah Rossi, The Dreslyn

Стоит ли тогда использовать антивозрастную косметику?

Всё же общие рекомендации по уходу для разных возрастов существуют, но каждый человек должен сам определить для себя, когда этими советами стоит воспользоваться. Косметологи советуют взглянуть на самых близких человеку родственников (родителей), так как они подают наглядный пример старения, которое человек испытает позже в своей жизни. Так будет легче предположить, какие превентивные методы можно использовать в молодом возрасте, ведь профилактика более эффективна и выполнима, чем изменение уже произошедшего процесса.

Главным "антивозрастным" средством является солнцезащитный крем, которым нужно пользоваться не при первых признаках старения, а в любом возрасте. Влияние УФ-лучей имеет накопительный эффект, поэтому их воздействие может сказаться на внешнем виде только через несколько лет. В более молодом возрасте важно обратить особое внимание на увлажнение кожи и укрепление кожного барьера, а также на защиту от внешних загрязнений.

Тогда же можно начать использование витаминов С и А (ретинола), но более ощутимые и видимые результаты эти ингредиенты дадут позже, когда истощенные ресурсы кожи будут препятствовать её обычным функциям. Так же дело обстоит с упражнениями и массажами для лица – они будут эффективны в любом возрасте, но результат будет особо виден, когда начнется процесс старения. С возрастом кожа теряет больше влаги, что впоследствии приводит к морщинам. Её можно восполнить, включив в свой уход более увлажняющие и влагозапирающие кремы, а также масла для кожи. Ещё один важный фактор, влияющий на состояние кожи, который не стоит игнорировать – это образ жизни. Последствия курения и сидячего образа жизни несомненно дадут о себе знать преждевременными изменениями в состоянии кожи.