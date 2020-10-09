Открытые комедоны или черные точки - это разновидность акне. Они выглядят как темные круглые пробки на поверхности кожи. Также существуют sebaceous filaments, что можно перевести как “сальные нити”. На первый взгляд "сальные нити" схожи с комедонами, но они более светлые, мелкие и не такие заметные. Вполне возможно, что вы путаете черные точки с сальными нитями. Рассказываем, в чем разница и можно ли избавиться от тех и других.

Открытые комедоны

Открытые комедоны или черные точки появляются при избыточном производстве кожного сала внутри поры. Кожное сало смешивается с отмершими клетками кожи и другими загрязнениями, поднимается вверх по каналу поры и выходит на поверхность эпидермиса. При контакте с воздухом эта смесь окисляется и приобретает коричневый или черный цвет. Темной окраске также способствует небольшое количество меланина в кожном сале. Чем интенсивнее работают сальные железы, тем вероятнее образование комедона. Обычно открытые комедоны локализуются в наиболее жирных зонах лица.

"Сальные нити"

И открытые комедоны, и “сальные нити” - это поры, заполненные кожным салом. Но “сальные нити” присутствуют в каждом волосяном фолликуле. То есть каждый волосяной фолликул - а их около 5 миллионов на всей поверхности кожи человека - имеет “сальную нить”. Они выполняют естественную функцию - увлажнение. Кожное сало просачивается через волосяной фолликул и поры, сохраняя эпидермис увлажненным и упругим. Если сальные железы производят излишний кожный жир, то пора становится расширенной, и сальные нити могут быть более заметны. При механической экстракции открытые комедоны выходят как плотные воскоподобные пробки, а сальные нити - тонким столбиком мягкого вещества. В отличие от открытых комедонов, “сальные нити” имеются у всех, их наличие не является патологией. Но нужно отметить, что если кожу не очищать и не использовать экфолианты, "сальные нити" могут преобразоваться в комедоны,

Немного о расширенных порах

Нужно понимать, что оба образования на коже заметны из-за излишнего кожного сала и размера пор. Расширенные поры могут быть особенностью структуры кожи. Но иногда поры легко закупориваются из-за того, что их каналы повреждены, деформированы или расширены. Это может быть следствием неправильного ухода (выдавливания кожного сала) или свидетельством того, что коже не хватает коллагена (из-за биологического или фото-старения).

Что делать с “сальными нитями”?

“Сальные нити” могут стать эстетической проблемой. К сожалению, если их выдавливать или убирать очищающими полосками для кожи (что обычно дает обратный эффект - расширяет поры и вредит структуре кожи), “сальные нити” вновь образуются через некоторое время. С открытыми комедонами принято бороться при помощи эксфолиирующих кислот (AHA и BHA) и ретинола. Тот же уход применим и к “сальным нитям”. Избавиться от них навсегда не получится, но активные косметические вещества будут регулировать выделение себума и размер пор. Также можно использовать маски на основе глины, которая вбирает лишний кожный жир, и легкий увлажняющий крем гелевой текстуры.