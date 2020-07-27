Вино для кожи: используем антивозрастной ингредиент ресвератрол

Любители вина нередко поют дифирамбы этому спиртному напитку и его полезным свойствам. И если его положительное воздействие на здоровье - это спорный вопрос, то полезные свойства одного из компонентов вина заслуживают внимания. Сегодня расскажем про этот компонент и его использование в косметике.

Что это?

Ресвератрол называют чудо-молекулой долголетия. Он относится к полифенолам - группе мощных антиоксидантов. Его можно найти в кожуре и семенах винограда, и, соответственно, в вине в небольшом количестве, а также в некоторых ягодах. Это вещество получило широкое применение в косметических средствах и пищевых добавках благодаря его антивозрастным, антиоксидантным и защитным свойствам. К тому же, на данный момент исследуют терапевтические эффекты ресвератрола и его использование для лечения болезней как рак кожи.

Для чего он нужен?

Одно из главных свойств ресвератрола - защита от повреждения от УФ-лучей и замедление старения кожи. Он также противодействует другим внешним раздражителям, стимулирует эластичность и упругость кожного покрова, и уменьшает видимость мелких морщин. Благодаря антимикробным свойствам, ресвератрол предупреждает рост бактерий, вызывающих акне, а также уменьшает воспаления и красноту, увлажняет кожу и разглаживает текстуру. Средства с этим ингредиентом подойдут любому типу кожи.

Как он работает?

Помимо хронологического старения кожи, происходит "внешнее" старение кожи из-за внешних факторов как УФ-излучение, которое образует свободные радикалы. Ресвератрол нейтрализует свободные радикалы (оксиданты), которые нарушают функции клеток и образование коллагена, и при этом стимулирует производство естественных антиоксидантов в коже, таким образом укрепляя естественную антиоксидантную защиту кожи. Из всех антиоксидантов ресвератрол считается самым эффективным в компенсации оксидативного стресса. Также считается, что ресвератрол способствует здоровому размножению клеток и синтезу коллагена. Безусловно, предотвратить старение этот ингредиент не сможет, но он способен укрепить кожный барьер, улучшить упругость кожи и уменьшить видимость морщин.

Как его использовать?

У этого ингредиента нет противопоказаний, а использовать его лучше всего в сочетании с другими антиоксидантами, например, феруловой кислотой (в средстве от The Ordinary Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3%) или витамином Е (в средстве от SkinCeuticals Resveratrol B E). Ресвератрол можно ввести в свой уход посредством сывороток, например, уплотняющих сывороток от Versed или COSMEDIX. Также стоит обратить внимание на бренд Caudalíe - их средства всегда сформулированы с компонентами из винограда как ресвератрол, виниферин и другие полифенолы из виноградных косточек. Ресвератрол нередко входит в состав антивозрастных средств для кожи вокруг глаз. Например, крем Paula's Choice с ресвератролом и аллантоином увлажняет деликатную зону, уменьшает повреждение от солнечных лучей и возвращает коже упругость. Вы также можете попробовать этот ингредиент в форме масла, например, от Arcona. Такое средство лучше всего подойдет сухой возрастной коже.