Важен ли порядок нанесения уходовых средств? Все, что вам нужно знать

Обилие средств, представленных на рынке, иногда пугает, а порядок, в котором вы должны наносить средства, сбивает с толку. Мы уже разбирали ингредиенты, которые не стоит смешивать вместе, а сегодня расскажем про очередность использования разных по предназначению средств.

Для начала, разберем пару принципов, по которым часто определяют порядок нанесения. Самый популярный и, казалось бы, очевидный способ - это наносить средства в зависимости от их текстуры. То есть начинать ваш уход с самого жидкого и текучего средства, и заканчивать его более плотным и маслянистым. Такая логика появилась поскольку у жидких средств "маленькие" молекулы, которые не могут пройти сквозь "большие" молекулы плотных средств. Хотя плотность вещества в большинстве случаев определяется размером его молекул, косметические средства состоят из нескольких, если не десятков, ингредиентов. Поэтому невозможно определить степень проникновения средства, полагаясь только на их плотность.

Это гуляющее по интернету ошибочное мнение не имеет никаких научных доказательств. Исследований, показывающих связь между порядком нанесения средств и их эффективностью, достаточно мало. Одно из немногих показало, что для разных типов кожи комбинация крема (плотная консистенция) и тонера (жидкая консистенция) действует по разному. Для нормальной кожи максимальное увлажнение достигается при нанесении увлажняющего крема, а затем тонера, тогда как максимальное увлажнение сухой кожи достигается при нанесении тонера, а только потом увлажняющего крема. Поэтому сложно сказать однозначно, какая именно комбинация будет более действенна на индивидуальном уровне.

Более логичным определяющим фактором очередности нанесения является наличие в средстве "окклюзионных" ингредиентов (например, минерального масла, вазелина, ланолина, силиконов, оливкового масла, пчелиного воска и так далее), которые имеют маслянистую текстуру и не пропускают влагу через себя. То есть, если вы сначала нанесете "маслянистое" средство, а затем средство на основе воды, то первое не позволит последнему проникнуть на поверхность кожи за счет своих водоотталкивающих свойств.

Еще один способ, часто встречающийся в интернете - это нанесение средств в зависимости от их pH-среды. Наша кожа имеет естественную более кислотную среду в промежутке pH от 4 до 5.5 (в некоторых источниках - от 4 до 7). Но активные компоненты в средствах различаются по степени кислотности: витамин С, кислоты группы AHA и BHA и азелаиновая кислота имеют более кислотную pH-среду по сравнению с ниацинамидом (витамин В3), ретинолом, гиалуроновой кислотой и другими. Так, сначала следует использовать средства с более кислотной средой, а затем только с менее кислотной, чтобы увеличить впитывание ингредиентов и их эффективность.

Мнение экспертов по этому поводу противоречиво, так как некоторые ингредиенты действительно нестабильны в несоответствующей pH-среде, но производители обычно формулируют средства так, чтобы их эффективность не зависела от незначительных внешних факторов. Кроме того, существует убеждение, что необходимо делать паузу в полчаса между нанесением средств с разной кислотностью, что якобы позволит коже восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако этому также нет научных доказательств. А создательница бренда Paula’s Choice Пола Бегун утверждает, что нет нужды выжидать какое-то время, так как эффекта от этого никакого не будет.

Факторов, влияющих на последовательность нанесения, множество: тип вашей кожи, бренды косметики, которые вы используете, количество активных ингредиентов и их форм (тонер, сыворотка, крем, порошок) в вашем уходе, и толерантность вашей кожи к тем или иным компонентам. Сложность также возникает при использовании средств разных брендов. Многие косметические компании составляют пошаговый уход, работающий именно с их продуктами, так как они учитывают реакцию каждого средства в их линейке с последующим. Но рассчитать совместимость разных ингредиентов в средствах разных марок невозможно. Все же, основываясь на вышеперечисленных фактах, попробуем составить общий эффективный порядок нанесения средств и активных ингредиентов.

Базовый уход

Очищение

Многие пользуются двухступенчатым методом умывания, особенно вечером: сначала очищают кожу средством на основе масла для того, чтобы растворить макияж, SPF-защиту и другие загрязнения, затем пользуются средством на основе воды (то есть обычной “умывалкой”). Однако, если вы используете только “умывалку” в вашем уходе и вашей коже достаточно такого очищения, то применять гидрофильное масло или щербет не обязательно. Очищающее средство не должно пересушивать кожу и очищать ее до скрипа, поэтому остановите выбор на средстве со сбалансированным pH. Существуют и средства для умывания с активными компонентами, например, с кислотами и витамином С, но считается, что их проникновение в кожу будет не таким эффективным, как при нанесении в виде сыворотки или тонера.

Маска, тонер, эссенция

Если вы будете использовать смываемую маску, то нанесите ее сразу после очищения. Затем, если в вашем уходе присутствует тонер и/или эссенция, то их следует нанести следующими. Тонеры - это жидкие средства, которые могут как и просто увлажнять, так и питать, осветлять и отшелушивать. А эссенция - это средство с более вязкой текстурой и большей концентрацией активного вещества, которое становится посредником между тонером и кремом. Сейчас границы между определением тонера и эссенции размыты, но обычно это те средства, которые наносят сразу после очищения.

Увлажняющий крем, масло и SPF-средство

Это последний этап ухода, который на самом деле нужен не всем. Для сухой кожи - несомненно, необходим увлажняющий и питающий крем. Но для кого-то будет достаточно увлажнения при использовании эссенции или увлажняющей сыворотки. Некоторые предпочитают использовать масло после или вместо увлажняющего крема. Его лучше использовать в самую последнюю очередь (как было сказано ранее, масло не позволит другим ингредиентам проникнуть в кожу). А обязательным шагом в вашем уходе является нанесение SPF-средства перед выходом на улицу в дневное время суток.

Активные ингредиенты

Их обычно используют между очищением и увлажняющим кремом. Если представить, что уход - это сэндвич, то очищение и увлажнение - это два кусочка хлеба, а активные ингредиенты - это начинка.

Химические эксфолианты

Теперь пришел черед химических эксфолиантов - кислот AHA и BHA. Вы можете использовать средства с кислотами вместо тонера, но если у вас чувствительный или сухой тип кожи, то желательнее сначала воспользоваться увлажняющими тонером или сывороткой (например, с гиалуроновой кислотой). Первый увлажняющий слой не должен повлиять на эффективность химических эксфолиантов. Кислоты можно использовать как вечером, так и утром. Важно: обязательно нанесите SPF-защиту перед выходом на улицу в дневное время.

Витамин С

Витамин С выпускается в разных формах, но чаще всего он встречается в форме сыворотки. Ее нужно нанести после тонера, а если вы не используете тонер - после умывания. А витамин С в форме порошка смешивается с кремом или с увлажняющей сывороткой. Использование витамина С с другими ингредиентами зависит от состояния вашей кожи. Если ваша кожа чувствительная, сухая или комбинированная, то сочетание витамина С вместе с кислотами нежелательно. Например, с утра можно использовать витамин С после тонера, а вечером использовать кислоты, или наоборот.

Также обратите внимание на советы производителей средств, которые обычно указывают несовместимость ингредиентов. Например, COSRX предупреждает, что не стоит смешивать их BHA Blackhead Power Liquid с витамином А и С, и советует использовать эти ингредиенты в разное время суток или разные дни. При этом, бытует мнение, что обладательницам жирной и проблемной кожи подойдет сочетание витамина С и AHA, которое увеличивает эффект отшелушивания и отбеливания. В таком случае нужно сначала нанести тонер с AHA-кислотой, а затем сыворотку с витамином С. Все же, к таким комбинациям нужно подходить с осторожностью. Не забудьте про SPF-средство перед выходом на улицу.

Ретинол

Средства с ретинолом обычно сильнодействующие, поэтому косметологи рекомендуют не использовать с ними другие средства с активами. Последовательность нанесения ретинола зависит от типа вашей кожи, ваших потребностей и интенсивности его формы. Обладателям чувствительной и сухой кожи предпочтительнее нанести средство с ретинолом после увлажнения тонером, сывороткой или даже кремом, а обладателям жирной кожи можно нанести ретинол сразу на сухую очищенную кожу, и завершить свой уход увлажняющим кремом.

Однако, нет исследований, показывающих негативные последствия использования ретинола с витамином С, ниацинамидом, и кислотами AHA и BHA. Поэтому попробовать комбинацию ретинола с другими активными веществами можно, но с осторожностью. В таком случае лучше всего средства с ретинолом использовать в последнюю очередь перед увлажняющим кремом. Так же как и с кислотами, и с витамином С, нанесение SPF обязательно.

Другие часто используемые ингредиенты

Если вы хотите добавить к уходу азелаиновую кислоту, например, в виде геля или крема, то ее можно наносить после тонера, кислот AHA и BHA и витамина С и перед увлажняющим кремом. Если вы используете сыворотку с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или арбутином, то здесь четких правил нет - ориентируйтесь на вашу кожу, ее реакцию и советы производителей.

Стоит учесть

Несмотря на то, что выдерживать по 30 минут между нанесением средств не нужно, все же лучше подождать, пока средство впитается перед использованием следующего. Если вы не дадите средству впитаться, то оно может "скататься" на поверхности кожи. Иногда "скатывание" средства может быть и его особенностью. Например, сыворотка с ниацинамидом от The Ordinary имеет такую склонность, но часто это признак того, что ваша кожа нуждается в отшелушивании. И все-таки единственной правильной последовательности нанесения средств нет. Это сугубо индивидуальное решение, основанное на потребностях кожи, а эффективный уход для себя можно определить посредством экспериментов и методом проб и ошибок.