Сегодня косметические продукты всё чаще выпускают в форме порошка. Порошковые средства не ограничиваются масками из белой глины типа "смешай сам" и могут быть очень разными. Сегодня расскажем про преимущества такой косметики и о том, кто может стать адептом такого тренда.

Активные ингредиенты более стабильны

Порошковая форма хороша в том случае, когда продукт нужно использовать сразу. Известно, что некоторые полезные для кожи вещества нестабильны, они требуют определенной формулировки и правильных условий хранения. Отличным примером такого вещества является витамин С, который зачастую окисляется при неправильном хранении, разрушается под воздействием солнечного света и воздуха, теряет свою эффективность. Так, альтернатива сывороткам и кремам с витамином С – порошковая форма Л-аскорбиновой кислоты, которая стабильна и имеет более длительный срок годности. Такие средства, как, например, от The Ordinary и Philosophy, позволяют вам контролировать дозу витамина С за счет высокой концентрации Л-аскорбиновой кислоты. То есть достаточно смешать небольшое количество порошка с используемыми вами сывороткой или кремом для того, чтобы добиться эффекта, скажем, сыворотки с 20-процентным содержанием витамина С.

Эксфолиант с витамином С в саше Fresh Умывальное средство с витамином С в саше Clinique Витамин С Philosophy Витамин С The Ordinary Витамин С Neogen

Ещё несколько типов средств, которые хорошо работают в порошковой форме – это очищающие средства и эксфолианты с тем же витамином С или с энзимами. Средства с витамином С от Fresh и Clinique выпускаются в индивидуальных саше для лучшей консервации осветляющих и антиоксидантных свойств ингредиента и активируются водой. Энзимы (также называемые ферментами) разрушают мертвые чешуйки кожи и становятся более щадящей альтернативой кислотам. Они так же нестабильны, как и витамин С, поэтому они могут быть более эффективными в форме порошка.

Энзимный пилинг Tatcha Энзимное умывальное средство Skinesque Энзимный умывальное средство DHC Энзимный пилинг Amorepacific Энзимный умывальное средство SRB Энзимный пилинг Dermalogica

Универсальность и индивидуализация

Средства в порошках легче подстроить под собственные нужды, поскольку вы можете контролировать, как и с чем смешивается ингредиент. Например, тот же витамин С можно использовать в минимальных количествах для того, чтобы не раздражать чувствительную кожу, а маски для лица от Innisfree и Odacité можно смешивать с тонерами – для дополнительного увлажнения. Противовоспалительные и успокаивающие порошки против высыпаний от ALIVE:LAB и A'PIEU с мадекассосидом имеют множество способов применения: их можно наносить как сухое средство – на всё лицо, даже поверх макияжа; смешать с водой и нанести локально на высыпания, а также добавить в ваши любимые средства, например в тонеры, кремы и глиняные маски.

Порошок против акне A'pieu Порошок против акне Alive:Lab

Экологично и экономично

Тренд на порошковые и твердые косметические и гигиенические средства можно связать с увеличением количества осознанных и "эко-френдли" потребителей. Безводные средства исключают использование консервантов и гарантируют более долгий срок годности, а при их производстве затрачивается значительно меньше энергии и, в случае с порошковыми средствами, транспортировка оставляет меньший экологический след благодаря их незначительному весу. Сейчас на рынке уже существует шампунь от OWA Haircare в форме порошка с "чистыми" ингредиентами, который экономичен в использовании и не менее эффективен, чем классический жидкий шампунь. А в прошлом году появился бренд PWDR, в дебютной линейке которого имеются три средства: средство для умывания, сыворотка и "масло" для лица – всё в форме порошка. И хотя на данный момент PWDR ещё официально не присутствует на рынке, интерес к такому типу средств среди потребителей обусловит появление большего количество брендов с безводными косметическими средствами.

Шампунь OWA Haircare Маска Odacité Маска Innisfree

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