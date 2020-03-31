Состояние и качество волос зависят от многих факторов. Несомненно, внутреннее здоровье играет главную роль, поэтому сбалансированное питание и своевременный прием витаминов могут значительно повлиять на состояние волос. Однако, каждый организм индивидуален, поэтому прием витаминов и БАДов лучше обсудить с вашим врачом. Качественный ежедневный уход за волосами столь же важен, и тщательно подобранные средства по уходу помогут сохранить здоровый вид ваших локонов. Сегодня мы разберем особенности ухода за разными типами волос, а стилист салона Sozo Grand Луиза Абузарова даст рекомендации.

Базовый уход

Очищение

Важно подбирать шампунь, который подходит вашему типу волос и скальпа. Луиза пояснила, что состояние волос меняется в зависимости от рациона, общего самочувствия, возраста, климата, а также множества других факторов, и в этом состоит сложность выбора средства. Более того, сезоны являются немаловажным фактором: летом кожа головы может быть жирной или нормальной, а зимой из-за перепадов температуры и отопления в помещениях она может стать сухой. С течением времени структура волос и тип кожи головы могут измениться. Вполне возможно, шампунь, которым вы пользовались десять лет назад, может сейчас вам не подойти. Поэтому выбирайте шампунь, исходя из состояния ваших волос в данный момент.

Кончики волос практически всегда сухие, поэтому Луиза советует при выборе шампуня ориентироваться на состояние кожи головы и корней волос. Во время мытья головы желательно использовать воду средней температуры (теплую), так как горячая вода может усилить выделение себума. Для качественной мойки волос средней длины достаточно небольшое количество шампуня – с две монеты, поэтому не поддавайтесь искушению использовать больше средства, чем нужно, – от этого волосы чище не станут. А наносить шампунь нужно только на скальп, потому что выделяемая пена будет скользить вниз по длине волос, очищая их, а мытье шампунем кончиков волос только их высушит.

"Если корни ваших волос сильно загрязняются, то не бойтесь их мыть каждый день, – советует Луиза, – так как накопление себума и мертвых чешуек кожи лишь приведет к ещё большим проблемам". Но, как и для других типов волос, следует подобрать правильный шампунь, например тот, который регулирует выделение кожного сала. Существует мнение, что следует регулярно менять уходовые средства, так как волосы к ним "привыкают". Однако, как сказала Луиза, это заблуждение, так как волосы – это неживая структура, и эффект может снизиться только из-за некоторого накопительного эффекта от используемых средств, не более того.

Кондиционирование

"Задача кондиционера – разгладить структуру, облегчить расчесывание и придать волосам блеск", – пояснила Луиза. Она советует выбирать кондиционер в зависимости от того, какова основная длина ваших волос. Универсальный вариант – это увлажняющий кондиционер, но если волосы повреждены, выглядят сухими и тусклыми, отдайте предпочтение восстанавливающему или питательному кондиционеру, а для окрашенных волос нужны кондиционеры, которые «запечатывают» пигмент между чешуйками волос и помогают дольше сохранять цвет ярким и насыщенным. Наносить средство нужно на чистую, подсушенную полотенцем длину волос. Долго выдерживать кондиционер на волосах не следует – это не оказывает никакого дополнительного эффекта. Затем следует тщательно смыть средство прохладной водой, которая способствует закрытию чешуек на волосах и сужению пор на коже.

Луиза рекомендует использовать маски и бальзамы, относящиеся к профессиональному уходу, так как реакция на средства, приготовленные по домашним рецептам, у всех может быть разная – в силу индивидуальности структуры, пористости и эластичности волос. Маски из масел по методу DIY (сделай сам) тоже могут дать обратный эффект, поэтому лучше отдайте предпочтение маскам профессиональных брендов.

Уход за прямыми волосами

Считается, что обладательницам прямых волос повезло – им не нужно справляться с вьющимися и непослушными кудрями. Но чаще всего таким волосам не хватает объема или гладкости. Тем, у кого тонкие прямые волосы, лучше не использовать масла и средства с силиконами, так как они могут утяжелить ваши волосы. Шампуни можно подобрать с маркировкой 'volumizing' – дающие объем, а после базового ухода можно воспользоваться тоником или спреем для прикорневого объема, с питательными свойствами. А прямым толстым волосам, наоборот, нужны разглаживающие масла и кремы, которые придадут и блеск, и объем.

Спрей Oribe Крем Living Proof Тоник Aveda

Уход за волнистыми волосами

Волнистые волосы могут быть очень текстурными и густыми. Большинство обладательниц волнистых волос используют горячие инструменты для укладки, поэтому им нужны средства, которые регулируют "пушение" и предоставляют термозащиту. После базового ухода с шампунем и кондиционером, воспользуйтесь увлажняющей маской, которая восстановит волосы. Но лучше её использовать 1 раз в неделю, иначе вы рискуете потерять объем. А во время укладки лучше не нагревайте инструменты до температуры выше 170°С и обязательно добавьте в свой уход термозащиту. Также поврежденным и непослушным волосам помогут стайлинговые кремы, которые разглаживают, увлажняют волосы и уменьшают их ломкость.

Крем Caviar Маска Briogeo Спрей Tresemme

Уход за вьющимися волосами

Кудрявые волосы нередко становятся тусклыми и сухими, поэтому они нуждаются в регулярном глубоком увлажнении. Помимо увлажняющих шампуня и кондиционера, добавьте в еженедельный уход питательную маску и сыворотку на основе масла, которые сделают волосы мягкими и более послушными.

Масло Kerastase Маска Moroccanoil

Уход за скальпом

Качество волос также напрямую зависит от вашего скальпа. Мертвые чешуйки кожи, кожное сало, внешние "агрессоры" и частое использование стайлинговых средств (сухой шампунь, лаки для волос) может привести к накоплению бактерий и дисбалансу микрофлоры кожи. В результате скальп может стать чрезмерно жирным и закупоренным, или же, наоборот, сухим. В таких случаях можно воспользоваться пилингом или скрабом для скальпа, с содержанием кислот и фруктовых экстрактов. Они мягко отшелушивают поверхностные кератиновые чешуйки, регулируют себум и увлажняют кожу. Сухая кожа головы станет более увлажненной, а состояние жирной кожи нормализуется.