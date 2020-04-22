Ногти – зеркало здоровья: правильный уход за ногтями дома

Сегодня мы не будем рассказывать о том, как снять гель-лак и акрил в домашних условиях – вы наверняка уже пересмотрели в YouTube все туториалы на эту тему. Но хотим напомнить о том, как правильно ухаживать за ногтями в домашних условиях, пока у вас нет возможности посетить салон.

Для начала разберемся с самым главным вопросом: стоит ли в домашних условиях самим себе обрезать кутикулу? Кутикула – это тонкая ногтевая кожица, окаймляющая ногтевую пластину и служащая герметичной прослойкой между матрицей ногтя и ногтевой пластиной. Так как именно матрица отвечает за рост и здоровье ногтевой пластины, с кутикулой, изолирующей матрицу, нужно обращаться с осторожностью. Медицинские эксперты не советуют браться за кусачки, так как неправильное обращение с ними может повредить нежную структуру кутикулы и даже спровоцировать инфекцию. Лучше вооружиться апельсиновой палочкой для маникюра, с помощью которой можно мягко отодвинуть кутикулу к основанию ногтя. Исключение – это заусенцы, которые лучше срезать обработанным инструментом, нежели пытаться убрать их пальцами. Но если кусачки плохо заточены, их использование может в последующем привести к “лохматому” краю кожи и новым заусенцам.

Растворитель кутикулы Sally Hansen Растворитель кутикулы CND

Чтобы облегчить процесс ухода за кутикулой, можно сначала сделать ванночку для рук с морской или английской солью, что не только размягчит кожу, но и укрепит ногтевую пластину. Для получения заметного эффекта после ванны воспользуйтесь специальным растворителем кутикулы. Обычно в его состав входят питательные масла и кислоты, например фруктовая и молочная, которые смягчают и отшелушивают ороговевшую кожу, делают её более податливой. Менее абразивным средством может быть увлажняющее масло, которое подойдет обладателям тонкой кожи и кутикулы. Растворитель наносят на линию роста кутикулы на указанное время, а затем отодвигают кутикулу металлической лопаткой или плоским концом апельсиновой палочки.

После удаления кутикулы, её и боковые валики обязательно нужно увлажнить. Сухая кутикула перестает выполнять свою защитную функцию и нарушает питание ногтей, что может сделать их ломкими. Средств для питания и увлажнения множество: есть масла для кутикулы в форме твердого стика, в классической жидкой форме – с комплексом масел (масло авокадо, манго, абрикоса, зародышей пшеницы) и витаминов С и Е, а также средства в форме крема. Увлажнение кутикулы является важным этапом не только во время маникюра, но и в ежедневном уходе за ногтями.

Масло для кутикулы Sally Hansen Масло-карандаш для кутикулы Sally Hansen Масло-карандаш для кутикулы Dr. Hauschka Масло-крем для кутикулы Dior

Самый главный этап позади, так как здоровая и увлажненная кожа вокруг ногтей – это залог их опрятного вида. Но если ногтевая пластина ослабла, что часто происходит после неправильного снятия гель-лака в домашних условиях, то лучше нанести на ногти укрепляющий лак. Не используйте без надобности полировочные пилки для ногтей, так как они снимают немаловажный верхний слой. А шероховатости и неровности ногтевой пластины могут быть признаком неправильного ухода или недостаточного питания. В таком случае лучше обратиться к врачу после выхода из карантина – возможно, вашему организму не хватает определенных витаминов и минералов.

Сохранить ухоженный вид ногтей поможет и увлажнение кожи рук. Можно попробовать маски-термоперчатки для рук, которые имитируют процедуру парафинотерапии. Перчатки, сделанные из специальной фольги, нагревают кожу, раскрывают поры и в то же время не позволяют влаге испариться, а эссенция в перчатках питает кожу.