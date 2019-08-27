Уход осенью: продукты для мягкого очищения

Летом наша кожа подвергается стрессу не только из-за воздействия УФ-излучения, но и из-за ряда причин: соленой/хлорированной воды, сухости или избыточной влажности, кондиционеров и прочих раздражителей. Если вы заметили, что после летнего сезона ваша кожа стала сухой и чувствительной, несмотря на то, что вы дисциплинированно наносили крем с SPF и увлажнение, то дело, скорее всего, в неверном очищении. Процесс очищения является обязательным этапом ежедневного ухода, и использование неподходящего вашему типу кожи продукта зачастую травмирует ее гидролипидный барьер. Особенно вредной является привычка умываться "до скрипа". Если вы столкнулись с подобной проблемой, то обратите внимание на подборку мягких очищающих продуктов: увлажняющие, кремовые, снимающие воспаление средства – мастхэв этого сезона.

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