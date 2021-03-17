Вне зависимости от эффективности вашего ухода, высыпания случаются. Вызывающие их факторы могут быть разными: от неправильного питания и менструального цикла до ношения защитной маски и нерегулярной смены наволочки, на которой вы спите. В таких случаях лучший вариант – средства против акне локального действия.

Существует всего несколько ингредиентов с доказанной эффективностью против воспалений: бензоилпероксид и сера, убивающие акне бактерии, салициловая кислота (или BHA) и ретинол, устраняющие излишки кожного сала и обновляющие кожу. Хороший результат показывают азелаиновая кислота, AHA-кислоты и масло чайного дерева.

Сера – незаслуженно наименее популярное вещество среди всех антиакне компонентов. Она имеет фунгицидные и бактерицидные свойства, и является кератолитиком – отшелушивает омертвевшие клетки кожи. С этим ингредиентом советуем попробовать средства от Sunday Riley (содержащее бентонит, ниацинамид и цинк), от Versed (также содержит бентонит и каолин) и гель от By Wishtrend, который можно наносить и на все лицо.

Sunday Riley Saturn Sulfur Spot Treatment Mask Versed GAME OVER By Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel

Салициловая кислота особенно эффективна против “упрямых” болезненных прыщей. В средствах от Murad и Paula's Choice основным активным ингредиентом является салициловая кислота, однако в первом ее концентрация всего 2%, тогда как во втором – 9%. Естественно, чем выше концентрация, тем лучше эффект, но пользоваться такими средствами следует с осторожностью. Еще один фаворит бьюти-блогеров – The INKEY List Succinic Acid Acne Treatment. Компания приписывает действие средства новому для многих ингредиенту – янтарной кислоте (Succinic Acid), но ее эффективность против акне противоречива. Скорее всего, действующими веществами выступают салициловая кислота и сера. Если вам нравились ранее популярные растворы розовой пудры, попробуйте альтернативу – фиолетовая паста от Plenaire. Помимо салициловой кислоты в ее состав входят азелаиновая кислота и цинк, и в отличие от аналогов она не сильно сушит кожу вокруг воспаления.

Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment The INKEY List Succinic Acid Acne Treatment Paula's Choice BHA 9 Treatment Plenaire Violet Paste Overnight Blemish Treatment

Бензоилпероксид считается медикаментом, используемым для лечения угревой сыпи. Его предпочтительнее использовать против подкожных прыщей и кистозных воспалений. В средство с бензоилпероксидом PCA Skin Acne Cream также входят молочная кислота и масло чайного дерева, которые успокаивают кожу и притягивают к ней влагу, а средство от La Roche-Posay дополнено мягкой отшелушивающей кислотой LHA.

PCA Skin Acne Cream La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Treatment

Гидроколлоидные патчи уже давно используются в медицине и косметологии, но стали популярным средством против акне благодаря TikTok. Они сделаны из водопритягивающего материала (карбоксиметилцеллюлозы, желатина, пектина), покрытого тонкой пластиковой пленкой. Этот материал вытягивает жидкость из воспаления, а пленка препятствует потере влаги, попаданию бактерий и внешним раздражителям (например, если вы пытались устранить прыщ самостоятельно). Благодаря этому, при заживлении образуется увлажненная, эластичная кожа. Гидроколлоидные патчи помогут только при воспалениях с выраженным “гнойничком” (или если вы чувствуете, что внутри прыща есть жидкость).

В других случаях (если воспаление есть, а жидкости внутри нет) предлагаем попробовать обычные антиакне патчи с активными ингредиентами. Они позволяют веществам, нанесенным на поверхность пластыря, лучше и глубже проникнуть внутрь кожи. Еще более эффективны патчи с микроиглами, так как активные ингредиенты доставляются с помощью водорастворимых игл.