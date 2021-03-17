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15 точечных средств против прыщей

Красота | Уход

15 точечных средств против прыщей

Текст: Томирис Балтабаева


Вне зависимости от эффективности вашего ухода, высыпания случаются. Вызывающие их факторы могут быть разными: от неправильного питания и менструального цикла до ношения защитной маски и нерегулярной смены наволочки, на которой вы спите. В таких случаях лучший вариант – средства против акне локального действия.

Существует всего несколько ингредиентов с доказанной эффективностью против воспалений: бензоилпероксид и сера, убивающие акне бактерии, салициловая кислота (или BHA) и ретинол, устраняющие излишки кожного сала и обновляющие кожу. Хороший результат показывают азелаиновая кислота, AHA-кислоты и масло чайного дерева.

Сера – незаслуженно наименее популярное вещество среди всех антиакне компонентов. Она имеет фунгицидные и бактерицидные свойства, и является кератолитиком – отшелушивает омертвевшие клетки кожи. С этим ингредиентом советуем попробовать средства от Sunday Riley (содержащее бентонит, ниацинамид и цинк), от Versed (также содержит бентонит и каолин) и гель от By Wishtrend, который можно наносить и на все лицо.

15 точечных средств против прыщей (фото 1)
Sunday Riley Saturn Sulfur Spot Treatment Mask
15 точечных средств против прыщей (фото 2)
Versed GAME OVER
15 точечных средств против прыщей (фото 3)
By Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel

Салициловая кислота особенно эффективна против “упрямых” болезненных прыщей. В средствах от Murad и Paula's Choice основным активным ингредиентом является салициловая кислота, однако в первом ее концентрация всего 2%, тогда как во втором – 9%. Естественно, чем выше концентрация, тем лучше эффект, но пользоваться такими средствами следует с осторожностью. Еще один фаворит бьюти-блогеров – The INKEY List Succinic Acid Acne Treatment. Компания приписывает действие средства новому для многих ингредиенту – янтарной кислоте (Succinic Acid), но ее эффективность против акне противоречива. Скорее всего, действующими веществами выступают салициловая кислота и сера. Если вам нравились ранее популярные растворы розовой пудры, попробуйте альтернативу – фиолетовая паста от Plenaire. Помимо салициловой кислоты в ее состав входят азелаиновая кислота и цинк, и в отличие от аналогов она не сильно сушит кожу вокруг воспаления.

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Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment
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The INKEY List Succinic Acid Acne Treatment
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Paula's Choice BHA 9 Treatment
15 точечных средств против прыщей (фото 7)
Plenaire Violet Paste Overnight Blemish Treatment

Бензоилпероксид считается медикаментом, используемым для лечения угревой сыпи. Его предпочтительнее использовать против подкожных прыщей и кистозных воспалений. В средство с бензоилпероксидом PCA Skin Acne Cream также входят молочная кислота и масло чайного дерева, которые успокаивают кожу и притягивают к ней влагу, а средство от La Roche-Posay дополнено мягкой отшелушивающей кислотой LHA.

15 точечных средств против прыщей (фото 8)
PCA Skin Acne Cream
15 точечных средств против прыщей (фото 9)
La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Treatment

Гидроколлоидные патчи уже давно используются в медицине и косметологии, но стали популярным средством против акне благодаря TikTok. Они сделаны из водопритягивающего материала (карбоксиметилцеллюлозы, желатина, пектина), покрытого тонкой пластиковой пленкой. Этот материал вытягивает жидкость из воспаления, а пленка препятствует потере влаги, попаданию бактерий и внешним раздражителям (например, если вы пытались устранить прыщ самостоятельно). Благодаря этому, при заживлении образуется увлажненная, эластичная кожа. Гидроколлоидные патчи помогут только при воспалениях с выраженным “гнойничком” (или если вы чувствуете, что внутри прыща есть жидкость). 

В других случаях (если воспаление есть, а жидкости внутри нет) предлагаем попробовать обычные антиакне патчи с активными ингредиентами. Они позволяют веществам, нанесенным на поверхность пластыря, лучше и глубже проникнуть внутрь кожи. Еще более эффективны патчи с микроиглами, так как активные ингредиенты доставляются с помощью водорастворимых игл.

15 точечных средств против прыщей (фото 10)
Hero Cosmetics Mighty Patch The Original
15 точечных средств против прыщей (фото 11)
NEOGEN A-Clear Soothing Clear Spot Patch
15 точечных средств против прыщей (фото 12)
Avarelle Spot Patch PM
15 точечных средств против прыщей (фото 13)
Acropass Trouble Cure
15 точечных средств против прыщей (фото 14)
Missha Speedy Solution Anti Trouble Patch
15 точечных средств против прыщей (фото 15)
skyn ICELAND Blemish Dots

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