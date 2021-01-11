Темные круги, сухость, морщины: справится ли с этим крем для глаз?

Несмотря на рекламные лозунги бьюти-брендов, все чаще звучит мнение, что крем для кожи вокруг глаз не эффективен. Разберемся, когда крем под глаза нужен, а в каких случаях - бесполезен.

Чем обусловлено состояние кожи вокруг глаз?

В коже зоны вокруг глаз находится меньше сальных желез, которые сохраняют ее увлажненной. Она предрасположена к сухости, проявлению первых признаков морщин и последствий УФ-излучения. Вдобавок, кожа вокруг глаз тоньше, чем кожа лица, что становится заметней с возрастом. Кровеносные сосуды вокруг глаз видны сквозь тонкую кожу, и ее цвет кажется темнее.

Прежде чем искать средство против сухости, темных кругов под глазами и других проблем, косметологи советуют определить причину своего состояния. Это может быть наследственной характеристикой, особенностью физиологии или признаком старения. Например, впалые из-за структуры строения лица или возрастных изменений глаза будут иметь естественные теневые круги, которым не поможет никакой крем. Но, если причина темных кругов - пигментация, есть кремы, которые могут помочь. Кстати, при пигментации темные круги кажутся скорее коричневыми, нежели синими. Так же - с отечностью. Сыворотки снимают периодическую отечность (например, после ночных мероприятий), но если она вызвана жировыми отложениями под глазами, препараты бесполезны.

Состояние кожи вокруг глаз отражает общее состояние здоровья. Например, заблокированные носовые пазухи и аллергия приводят к увеличенным кровотоку, в том числе. в зоне вокруг глаз. Влияет и образ жизни - недосыпание, употребление алкоголя и кофеина, пища с высоким содержанием соли - все это ведет к обезвоживанию и отечности, при этом кожа вокруг глаз становится суше и темнее.

Нужен ли вам крем ?

Если причина плохого состояния кожи вокруг глаз заключается в неизменяемых факторах таких, как генетика или возрастные изменения, крем или сыворотка могут увлажнить кожу, но радикальных изменений не принесут. Мгновенно справиться с морщинами вокруг под силу разве что ботулинотерапии.

Но увлажнять кожу вокруг глаз необходимо. Зачастую с этой задачей справляется обычный крем для лица. Но, если у вас жирная проблемная кожа, привычный легкий крем для лица не даст необходимого коже под глазами увлажнения. А нужное для этой области средство с пептидами может оказаться слишком плотным для всего лица. С другой стороны, жирные кремы и масла, которые предпочитают обладательницы очень сухой кожи, не всегда пригодны для использования вокруг глаз. Известный косметолог и основатель одноименного бренда косметики Рене Руло предупреждает, что слишком жирный крем может вызвать появление милиумов (также известных как просянки) или отечность - при попадании в глаза.

Для увлажнения кожи вокруг глаз рекомендуют средства с пептидами, церамидами, гиалуроновой кислотой и ферментированными ингредиентами (например, с бета-глюканом и аденозином), а для легкого антивозрастного эффекта - с ретинолом и витамином С. Если вас беспокоит сухость, имеет смысл приобрести не только увлажняющее средство, но и сыворотку с AHA-кислотами, разработанную специально для кожи вокруг глаз. Они помогут безопасно отшелушить кожу, что улучшит проникновение других активных ингредиентов.

Как ухаживать за кожей вокруг глаз?

Обратите внимание на то, как и чем вы снимаете макияж. При чрезмерном трении и использовании агрессивных средств для снятия макияжа, нежная кожа раздражается и растягивается. Обязательно наносите солнцезащитный крем на все лицо, в том числе и на зону вокруг глаз.