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Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи

Красота | Уход

Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи

Текст: Buro247.kz


Сегодня бьюти-рынок - один из самых перенасыщенных. Чтобы выбрать действительно "свое" средство, стоит четко разбираться в основных компонентах. Сегодня мы рассказываем о центелле азиатской (Centella Asiatica) или сика (Cica) - растении, которое одинаково любят крупнейшие косметические бренды и, не поверите, тигры.

Центелла азиатская, готу кола, или просто сика - это целебное растение, которое используют с давних времен как в медицинских целях, так и в приготовлении пищи. Особенно его полюбили в Азии. И это вполне логично - нетрадиционная медицина очень развита в этом регионе. Центелла на протяжении долгого времени считалась лечебным растением в среде знахарей, однако уже в прошлом веке привлекла внимание ученых и ее целительные свойства были протестированы и доказаны в лабораторных условиях.

Полезные свойства

Применение центеллы именно в косметологии обусловлено содержанием в растении действующих веществ мадекассосида и азиатикозида, которые стимулируют процесс восстановления кожи. Было доказано, что экстракт мадекассосида снижает воспаление, вызванное бактериями, из-за которых возникает акне. Помимо этого, данный экстракт эффективен в лечении ран, ожогов и даже заживлении рубцов. Такой эффект достигается за счет стимулирования выработки коллагена и улучшения функции увлажнения.

Поэтому центеллу также используют для борьбы с морщинами и фотостарением. Экстракт мадекассосида в комбинации с витамином С, который является отличным бустером коллагена, имеет омолаживающий эффект, способствует увлажнению и улучшению упругости кожи. А экстракт азиатикозида показал отличные результаты в уменьшении глубоких морщин вокруг глаз.

Многие средства с центеллой обещают справиться с розацеа и экземой, что вполне возможно за счет антиоксидантных и восстановительных свойств. Однако научно это еще не было доказано

Центелла по разному представлена у каждого бренда. К примеру, у корейского бренда A'PIEU есть крем Madecassoside Cream на основе воды из центеллы азиатской  с добавлением 0.1% экстракта мадекассосида. У фаворита бьюти-блогеров Dr. Jart+ имеется целая линейка уходовой косметики на основе центеллы - у них она идет под названием Tiger Grass (есть легенда, что целебные свойства этой травы обнаружили благодаря раненым тиграм, которые обваливались в ней, чтобы заживить раны). Другие средства используют центеллу как вспомогательный компонент вместе с гиалуроновой кислотой, зеленым чаем, витамином С и даже с кислотами AHA и BHA. В Super Reboot Resurfacing Mask от Peach&Lily присутствуют AHA и BHA для глубокого очищения и отшелушивания, тогда как эктракт центеллы и гиалуроновая кислота восстанавливают и увлажняют кожу.

Какой вывод?

Крем с содержанием центеллы подойдет практически всем, особенно если вам нужно снять красноту, воспаление и восстановить кожный барьер. Центелла отлично сочетается с зеленым чаем, гиалуроновой кислотой и витамином С. Обязательно ознакомьтесь с составом средства, чтобы удостовериться, что экстракт центеллы присутствует в должном количестве. И, несмотря на широкое использование в медицине и косметологии, центелла все же травяной ингредиент, поэтому стоит попробовать средство на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность появления аллергии.

Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 1)
Dr. Jart Cicapair Tiger Grass Serum
Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 2)
Peach&Lily Super Reboot Resurfacing Mask
Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 3)
A'PIEU Madecassoside Cream
Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 4)
Kiehl’s Dermatologist Solutions Centella Sensitive Facial Cleanser
Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 5)
La Roche Posay Cicaplast Baume B5 for Dry Skin Irritations
Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи (фото 6)
Iope Derma Gentle Cica Cream

 

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