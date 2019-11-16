Чем хороша центелла азиатская для вашей кожи

Сегодня бьюти-рынок - один из самых перенасыщенных. Чтобы выбрать действительно "свое" средство, стоит четко разбираться в основных компонентах. Сегодня мы рассказываем о центелле азиатской (Centella Asiatica) или сика (Cica) - растении, которое одинаково любят крупнейшие косметические бренды и, не поверите, тигры.

Центелла азиатская, готу кола, или просто сика - это целебное растение, которое используют с давних времен как в медицинских целях, так и в приготовлении пищи. Особенно его полюбили в Азии. И это вполне логично - нетрадиционная медицина очень развита в этом регионе. Центелла на протяжении долгого времени считалась лечебным растением в среде знахарей, однако уже в прошлом веке привлекла внимание ученых и ее целительные свойства были протестированы и доказаны в лабораторных условиях.

Полезные свойства

Применение центеллы именно в косметологии обусловлено содержанием в растении действующих веществ мадекассосида и азиатикозида, которые стимулируют процесс восстановления кожи. Было доказано, что экстракт мадекассосида снижает воспаление, вызванное бактериями, из-за которых возникает акне. Помимо этого, данный экстракт эффективен в лечении ран, ожогов и даже заживлении рубцов. Такой эффект достигается за счет стимулирования выработки коллагена и улучшения функции увлажнения.

Поэтому центеллу также используют для борьбы с морщинами и фотостарением. Экстракт мадекассосида в комбинации с витамином С, который является отличным бустером коллагена, имеет омолаживающий эффект, способствует увлажнению и улучшению упругости кожи. А экстракт азиатикозида показал отличные результаты в уменьшении глубоких морщин вокруг глаз.

Многие средства с центеллой обещают справиться с розацеа и экземой, что вполне возможно за счет антиоксидантных и восстановительных свойств. Однако научно это еще не было доказано

Центелла по разному представлена у каждого бренда. К примеру, у корейского бренда A'PIEU есть крем Madecassoside Cream на основе воды из центеллы азиатской с добавлением 0.1% экстракта мадекассосида. У фаворита бьюти-блогеров Dr. Jart+ имеется целая линейка уходовой косметики на основе центеллы - у них она идет под названием Tiger Grass (есть легенда, что целебные свойства этой травы обнаружили благодаря раненым тиграм, которые обваливались в ней, чтобы заживить раны). Другие средства используют центеллу как вспомогательный компонент вместе с гиалуроновой кислотой, зеленым чаем, витамином С и даже с кислотами AHA и BHA. В Super Reboot Resurfacing Mask от Peach&Lily присутствуют AHA и BHA для глубокого очищения и отшелушивания, тогда как эктракт центеллы и гиалуроновая кислота восстанавливают и увлажняют кожу.

Какой вывод?

Крем с содержанием центеллы подойдет практически всем, особенно если вам нужно снять красноту, воспаление и восстановить кожный барьер. Центелла отлично сочетается с зеленым чаем, гиалуроновой кислотой и витамином С. Обязательно ознакомьтесь с составом средства, чтобы удостовериться, что экстракт центеллы присутствует в должном количестве. И, несмотря на широкое использование в медицине и косметологии, центелла все же травяной ингредиент, поэтому стоит попробовать средство на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность появления аллергии.