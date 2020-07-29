Стоит ли покупать очищающие бьюти-гаджеты?

Спрос на гаджеты для лица постепенно падает (конечно, не считая периода глобального карантина). Несколько недель назад бренд первой прославленной щетки для очищения лица Clarisonic объявил о закрытии своего производства. Возможно, сейчас само название бренда кажется лишь смутно знакомым, но еще в начале десятых их щетка Mia была хитом продаж. Однако, неизбежный крах компании пророчили уже несколько лет - эксперты считают, что Clarisonic не смог удовлетворить жажду потребителей к новейшим технологическим разработкам. “К тому же сам процесс использования может быть немного монотонным, ведь очищение щетками - ежедневный рутинный уход, и люди просто не хотят тратить на это свое время,” - делится мнением врач-косметолог клиники METABODY Нурулинова Рената. Но все же главным соперником и причиной упадка популярности очищающих щеток скорее являются домашние пилинги. Как часто вам советуют перейти на химические эксфолианты под предлогом, что мануальная эксфолиация слишком агрессивна и может повредить ваш кожный барьер? Сегодня постараемся разобраться, действительно ли очищающие щетки заслужили свою дурную славу.

Химическая vs. физическая эксфолиация

Для тех, кто еще не совсем разбирается в бьюти-терминах, объясним: эксфолиация - это удаление омертвевших клеток кожи с ее поверхности. Эта процедура является одним из основных факторов гладкой и здоровой кожи. Эксфолиацию разделяют на два основных типа: химическая и физическая.

“Химическая эксфолиация происходит посредством кислот (АНА и ВНА), - объясняет Рената, - и их разновидностей очень много: пировиноградная, салициловая, гликолевая, молочная, миндальная, феруловая, азелаиновая и так далее. Косметологическая процедура химической эксфолиации включает курсы поверхностных, срединных и глубинных пилингов, которые дают очень яркий, существенный эффект. Это удобно, так как процедура не длительная и результативная. В домашних условиях можно использовать препараты с небольшой концентрацией кислот, но они менее эффективны по сравнению с домашними химическими пилингами, которые производят более значительный эффект при использовании раз в неделю. Конечно, главное разобраться какая кислота подходит именно вашему типу кожи и эстетической проблеме.”

К физической или механической эксфолиации относятся скрабы и щеточки для очищения кожи, а из косметологических процедур - алмазные и лазерные пилинги. Некоторые считают такие эксфолианты для домашнего использования допотопной технологией. Так, традиционные скрабы с микрочастицами потеряли свою привлекательность, когда мы узнали о функциях кожного барьера и его чувствительности. А многие электрические щетки показались не оправданной инвестицией.

Но косметолог считает, что очищающие гаджеты все же могут быть полезны. “Качественные щеточки особенно подходят для нормальной, комбинированной и жирной кожи, которая страдает гиперфункцией сальных желез и повышенным выделением себума. Кожное сало застревает в порах, расширяет их и в течении дня собирает всю грязь и пыль. Соответственно, образуются комедоны, а в дальнейшем, если эти комедоны вовремя не чистить в кабинете косметолога, естественно, переходят в воспалительные элементы, угри и акне. А щеточки помогают в ежедневном очищении пор от себума и забившейся грязи с окружающей среды, и убирают омертвевшие клетки. Максимально очищенная кожа подготовлена к дальнейшему уходу, и, таким образом, ежедневно используемые сыворотки и крема более эффективно работают,” - пояснила косметолог.

Как выбрать очищающий гаджет?

Щетки обычно имеют нейлоновые (тот же Clarisonic) и силиконовые (например, Foreo) ворсинки. Рената советует использовать нейлоновые электрические щеточки тем, у кого нормальная, комбинированная и жирная кожа. “Самое главное, чтобы щеточка была пропитана антибактериальными компонентами, например, ионами серебра, - отмечает косметолог. - Также очень важно направление, в котором она двигается. Предпочтительны обратно-поступательные движения. Например, у бренда Clarisonic и LR Zeitgard соблюдены технологии, и щетка вращается не просто вкруговую, растягивая кожу, а с обратно-поступательными колебательными движениями.”

Clarisonic Mia Smart Anti-Aging and Facial Cleansing Device LR Zeitgard Cleansing Foreo Luna 3 PMD Clean Smart Facial Cleansing Device

Сухой, чувствительной и куперозной коже такой гаджет может не подойти. Если у вас тонкие сосудистые стенки, использование такой щетки может привести к еще большему разрастанию купероза. Гаджет с силиконовым ворсом от Foreo как раз-таки зарекомендовал себя как щетка для чувствительной кожи - пульсирующие колебательные движения не раздражают кожу, а короткие ворсинки бережно ее очищают. Но Рената считает, что это приспособление не совсем оправдывает заявления производителя: “Как правило они не дают реального глубокого очищения. Массажный эффект тоже не значителен. Есть множество более доступных по цене аналогов этому гаджету, сделанных из того же силикона. Но, конечно, плюс таких щеток в том, что они стабильно антибактериальны, благодаря свойствам материала. Это - вариант для обладательниц сухой и куперозной кожи, которые хотят попробовать очищающие бьюти-гаджеты.”