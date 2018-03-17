8 солнцезащитных спреев, которые можно наносить поверх макияжа

Первое, что стоит сделать для своей кожи с наступлением теплого времени года, – купить солнцезащитное средство. Даже если за окном еще снег, даже если температура воздуха слегка выше 0 градусов. Солнце не дремлет, уже сейчас его UV-индекс (уровень ультрафиолетового излучения) равен 3 – показатель, при котором ВОЗ рекомендует не выходить из дома без солнцезащитных очков и средств с Spf не ниже 30.

Влияние солнца на кожу долгое время протекает незаметно. Люди, не видя внешних изменений и ухудшения состояния кожи, не считают нужным ежедневно использовать санскрины. Но эта та же "база", как средство для очищения или увлажняющий крем. С годами все последствия окажутся буквально налицо: может появиться гиперпигментация, кожа станет суше и тоньше (не просто так дерматологи сравнивают кожу любительниц загара с пергаментной бумагой), появятся морщины (лучи UVA, проникая в дерму, разрушают эластиновые и коллагеновые волокна), может появиться аллергия на солнце (фотодерматит). Выход: использовать солнцезащитные средства. Всем и всегда.

Санскрины выпускают в формате кремов, легких лосьонов, гелей. А также в виде спреев – в таком формате солнцезащитные продукты существуют давно, но у нас они не очень популярны. У спреев есть несколько очевидных плюсов: их не нужно размазывать, они не оставляют после себя белых следов и ложатся тонким слоем на кожу, качественно защищают от солнца, а еще их можно обновлять в течение дня. Дерматологи рекомендуют обновлять защиту каждые два часа. Если вы ходите с макияжем, это невозможно сделать. Спреи же легко можно наносить поверх макияжа. Они не только защищают от UV-излучения и продлевают стойкость макияжа, но и ухаживают за кожей. В состав почти всех спреев включены антиоксиданты, увлажняющие, успокаивающие и матирующие компоненты.