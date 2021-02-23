Рассказывая про уход, мы зачастую рекомендуем иностранные бьюти-бренды. Сегодня разнообразим вашу косметичку подборкой восьми брендов уходовой косметики, созданной на территории СНГ.

Российский бренд продает не просто профессиональный уход за волосами, а ритуал. Производитель уделяет особое внимание ольфакторным и эстетическим аспектам своих продуктов. Отсюда хвойные ароматы и минималистичная упаковка, чем-то напоминающая Aesop. Бренд представлен тремя линейками - Normal Hair, Intensive Repair и Silver & Blonde Hair, по кондиционеру и шампуню в каждой. Разработанные в Великобритании формулы включают жемчужную пудру, хитозан, водоросли, экстракт подсолнечника, овса и прочие питательные компоненты. Средства не тестируются на животных, а упаковка полностью состоит из перерабатываемых материалов.

Это бренд основательницы российской сети салонов и интернет-магазина Keep Looking Ксении Шипиловой. CIRKLE специализируются на этичной и экономичной альтернативе традиционным шампуням - твердых шампунях. В их состав не входят сульфаты и консерванты, за основу средств взяты алоэ вера и эфирные масла. По словам производителя 100 грамм сухого продукта соответствуют 400 миллилитрам жидкого шампуня. CIRKLE производят сухие шампуни для жирных, нормальных и сухих волос, для всей семьи, а также скраб для тела и очищающее средство для лица в твердом формате.

Эко-бренд натуральной косметики Южного Урала, которому российские бьюти-блогеры пели дифирамбы весь прошлый год. В частности, речь шла о многоразовых патчах под глаза, изготовленных не из гидрогеля, а ткани из конопляных волокон. Вразрез со стереотипом, что этичные средства малоэффективны, эко-патчи оказались действенными и простыми в использовании. Бьюти-блогеры сошлись во мнении и о других продуктах от Smorodina: начиная альгинатными масками, заканчивая сахарно-солевыми скрабами для тела - они хороши.

Это бренд автора популярного телеграмм-канала Don’t touch my face, Адэль Мифтаховой. Ранее Адэль сотрудничала с Organic Shop, выпуская линию уходовой косметики под одноименным с каналом названием. А бренд Don’t touch my skin - удачное продолжение деятельности блогера в бьюти-промышленности. DTMS хвалится своими сложными формулами и используемыми ингредиентами. Продукция разделена на две категории: “Базовый уход” (очищение и увлажнение) и “Функциональный уход” (сыворотки, направленные на решение проблемы). Вскоре арсенал бренда пополнят средства на стыке ухода и “декоративки”.

@ dtmskin @ dtmskin

Это алматинская семейная мыловарня, на постоянной основе производящая мыло, скрабы, а также скрабы, соли для ванны и суфле для тела в лимитированных партиях. Натуральность и полезные свойства их продукции не единственные отличительные качества - каждый брусок мыла напоминает ароматный кусочек какого-то десерта.

На первый взгляд может показаться, что это - российский аналог известного бюджетного канадского бренда The Ordinary. Между ними есть сходства: ценовая категория, фокус на ингредиентах, узконаправленное действие на решение определенной проблемы, подробное объяснение на сайте “конфликтов” ингредиентов при использовании друг с другом. Все же, канадский бренд придерживается еще более минималистичного подхода к формулам. Зато у ART&FACT немало продуктов с любопытными, не всем известными ингредиентами, например, тонер с ферментами альтермонаса, восстанавливающим комплексом трав и экстрактом огурца. В ассортименте бренда также присутствуют средства с привычными нам ниацинамидом и гиалуроновой кислотой.

Бренд органической косметики 22|11 Cosmetics был основан биохимиком Тиграном Геолетцяном. Концепт завязан на минимализме, что отражает лаконичная упаковка, подобная упаковкам Grown Alchemist и Le Labo. Созданные в Армении, средства предоставляют многофункциональный уход за лицом, телом и волосами. Их основа - такие натуральный ингредиенты, как мандарин, бамбук, масло корней моркови, корица, масло жожоба, масло какао, груша, розовый перец, голубые водоросли из Калифорнии и одуванчик.

Заключим подборку любимым казахстанским брендом - детищем основательницы концепт-магазина Pure Beauty Store Хади Шишкаевой. У бренда пока имеется два наименования продукции: ретинол Derma renewer и пилинг Pore purifier, которые скупают в считанные дни после периодических релизов. Фанатов бренда ожидает расширение линейки - появится тонер, а ретинол и пилинг будут усовершенствованы с точки зрения составов и эффективности.