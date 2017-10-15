Shiseido Waso - японский уход за молодой кожей

В этом году японская косметическая компания Shiseido выпустила принципиально новую линию средств - Shiseido Waso для молодой кожи. Ориентирована она на потребителей в возрасте 20+, которым еще не требуется серьезный уход. Все, что нужно - укрепление защитного барьера, обновление и поддержание кожи в хорошем состоянии.

Разрабатывая уходовую линию для сознательных миллениалов, Shiseido сделали ставку на натуральные ингредиенты. В составе продуктов - сплошь органика: морковь, мед, соевые бобы, пчелиное маточное молоко, тофу, "ледяной гриб". Вся эта природная красота замешана с новейшими технологиями. Например, очищающее средство Waso, напоминающее цветом и текстурой мед, пенится на лице без добавления воды, а смарт-крем с защитой SPF 30 меняет цвет при нанесении на кожу и придает легкое сияние.

"Морковный" увлажняющий крем прозрачного оранжевого цвета смягчает кожу и борется с сухостью, мягкий эксфолиант с тофу очищает поры и выравнивает цвет лица, а гель-желе с "ледяным грибом" в составе трансформируется на коже в лосьон и уменьшает воспаления и снимает вызванные ими покраснения. Всего в линейке - 7 средств, средняя цена за продукт - $38.