Кожа горит: какая разница между чувствительной и раздраженной кожей?

Часто разные состояния кожи могут иметь похожий внешний вид и давать похожие ощущения, что приводит к ошибочному определению типа кожи. Так же как и между сухой и обезвоженной кожей, между чувствительной (sensitive) и раздраженной (sensitised) кожей есть разница. На англоязычных ресурсах различают термины sensitive и sensitised. Оба по сути обозначают одно и то же, но sensitive подразумевает, что кожа чувствительная сама по себе, а sensitised - что что-то делает ее чувствительной. На 2019 год около 70% опрошенных женщин относили себя к категории с чувствительной кожей. Однако, во многих случаях кожа может быть просто раздражена.

Чувствительная кожа обычно имеет меньше пигмента, тонкий эпидермис и близко расположенные кровяные сосуды, что придает видимость красноты. Это генетически предопределенный тип кожи, который остро восприимчив к внешним раздражителям и аллергенам. А раздраженная кожа является временным состоянием, вызванным внешними факторами, как уход, образ жизни, экология и окружающая среда. Но в обоих случаях кожа может казаться стянутой, красноватой, горящей, зудящей и покалывающей. Расскажем подробнее про эти два состояния кожи и про подходящий уход.

Естественно чувствительная кожа (Sensitive skin)

Чувствительность для этого типа кожи - это не приобретенное, а обыкновенное состояние. Как правило, люди с таким состоянием кожи с раннего возраста подвержены аллергиям к разным продуктам питания, ингредиентам в косметике и бытовой химии, и синтетическим материалам. У чувствительной кожи ослаблена функция ферментов на кожном барьере, что нарушает его и обусловливает более легкое проникновение раздражителей. Из-за нарушения кожного барьера также возможна трансэпидермальная потеря влаги, приводящая к чрезмерной сухости.

Чувствительность может проявляться в мягкой форме, например, реагирование на раздражающие ингредиенты, небольшая краснота. А вот сыпь, шишки, распухание, повышенная краснота и шелушение могут быть симптомами кожного заболевания, как псориаз, экзема и розацеа. В таком случае обратитесь к дерматологу, чтобы он мог назначить вам лечение. Полностью избавиться от генетически предопределенной чувствительности не получится, но с правильно подобранным уходом ее можно уменьшить.

Кожа, чувствительная из-за внешних факторов (Sensitised skin)

Если ваша кожа стала чувствительной, хотя раньше такой не была, то, скорее всего, вы столкнулись с временным раздражением. Это может возникнуть, когда вы переусердствовали с активными веществами в уходе (кислоты, ретинол и бензоил пероксид) и раздражающими ингредиентами (спирт, эфирные масла), недостаточно увлажнили кожу, изменили свой рацион питания, злоупотребили алкоголем или курением, оказались в непривычном для вас климате с резкими перепадами температур или в среде с загрязненным воздухом, и даже когда испытали физический и эмоциональный стресс, или жу случились изменения гормональной системе. Все эти внешние факторы могут спровоцировать покраснения, стянутость, сухость, шелушения, зуд и даже болезненные ощущения при прикосновениях. Если исключить эти влияющие факторы, то ваша кожа должна вернуться в обычное состояние.

Уход за чувствительной кожей

Если ваша кожа чувствительная всегда, то вы скорее всего знаете, что в уходе должна присутствовать косметика без раздражающих ингредиентов, как спирт, кислоты, эфирные масла, отдушки и красители. Обычно в косметике, разработанной специально для чувствительной кожи, уже учитываются все эти нюансы, а в состав включены пантенол, ниацинамид, керамиды, пептиды, гиалуроновая кислота, витамин Е, алоэ, мадекассосид, коллоидная овсянка и другие ингредиенты, увлажняющие кожу и восстанавливающие кожный барьер. Солнцезащитный крем обязателен в уходе за такой кожей, потому что нарушенный кожный барьер делает ее более восприимчивой к УФ-лучам. Желательно все же выбирать крем с “физическими” или минеральными солнцезащитными ингредиентами, как оксид цинка или диоксид титана, так как “химические” SPF-ингредиенты (авобензон, амилоксат, октиноксат) могут раздражать кожу. Некоторые минеральные солнцезащитные крема могут оставлять белые следы, но, например, с кремами EltaMD UV Clear Broad-Spectrum и Jan Marini Physical Protectant Broad Spectrum SPF 45 белизна не грозит.

Эти рекомендации актуальны и для кожи, которая стала чувствительной из-за внешних факторов, особенно после неудачного эксперимента с уходовыми средствами и после ношения медицинской маски. Также пересмотрите ваш уход: по возможности не используйте очищающее средство или поменяйте его на более щадящее (например, La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser), либо попробуйте умываться минеральной водой или питьевой водой, настоявшейся на коллоидной овсянке. Минимизируйте средства в вашем уходе до увлажняющего крема с ингредиентами, описанными выше. Для обладателей возрастной кожи с внезапным проявлением чувствительности подойдет 30-дневный уход от Bioderma Matricium, восстанавливающий кожу даже после лазерных процедур и сильных пилингов, а для проблемной и раздраженной кожи - крем на основе цинка от Abib и крем с мадекасоссидом от SKIN&LAB. А крема Eucerin Lipo-Balance и Avene Skin Recovery Cream не только успокоят кожу, но и спасут от излишней сухости.

Постарайтесь не использовать декоративную косметику на время повышенной чувствительности, или же перейдите на косметику на минеральной основе. Для защиты от УФ-лучей и придания ровного тона кожи, можно попробовать солнцезащитные крема с пигментом, например, EltaMD UV Elements Broad-Spectrum. После того, как вы восстановите защитный барьер и избавитесь от чрезмерной чувствительности, вы можете постепенно ввести в уход привычные для вас средства (конечно, за исключением тех, что вызвали раздражение в первую очередь).