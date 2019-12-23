Сам себе химик: какие ингредиенты в уходовой косметике не стоит смешивать

Активный уход в виде кислот, витаминов сегодня стал особенно популярен. На рынке можно найти как средства с уже продуманной пропорцией разных активных веществ, так и средства, главным ингредиентом которых является одно активное вещество. Последние привлекают бьюти-маньяков, которые хотят пропустить поход к косметологу и “похимичить” дома. Также стало популярно "skincare layering" - в прямом смысле наслаивание уходовой косметики, что подразумевает использование разных активных веществ одно за другим. Однако такой подход может быть сложным для новичков. Многие активные вещества в совокупности могут стать причиной раздражения, или же использование одного вещества может уменьшить эффективность другого. Разберем какие ингредиенты не стоит смешивать, а какие отлично работают вместе.

Самый капризный ингредиент - это витамин А, а точнее его производные формы. Туда входят ретиноиды: всеми узнаваемый ретинол, ретинальдегид, ретиноевая кислота. Ретиноиды стали звездами уходовой косметики за счет множества эффективных свойств: они стимулируют выработку коллагена и отлично справляются с признаками старения, имеют свойство утолщать эпидермис, справляются с акне за счет того, что нормализуют кератинизацию и выработку кожного сала. Так как ретиноиды уже сами по себе очень активны, их смесь с другими активными веществами может привести к раздражению. Например, ретинол способствует клеточному обмену, а AHA-кислоты отшелушивают, поэтому использование ретинола с такими кислотами может привести к еще большему шелушению и сухости. Похожим образом дело обстоит с BHA-кислотами. Не рекомендуется сочетать в уходе ретинол и витамин С, поскольку оба компонента имеют схожие свойства и являются активными веществами - такую комбинацию чувствительная кожа может не выдержать. Лучшим решением будет использование ретинола вечером, а других активных веществ таких как AHA- , BHA-кислот и витамин С утром. Однако некоторые сыворотки имеют в составе и ретинол, и витамин С в нужных и безопасных пропорциях. Еще одно важное замечание: ретинол лучше использовать вечером, так как взаимодействие витамина А с солнечными лучами может привести к гиперпигментации. Также ретинол хорошо сочетается с увлажняющими и питательными веществами, например с жирными кислотами, керамидами, холестерином и маслами.

Кислоты-эксфолианты AHA и BHA пользуются огромной популярностью. Эти ингредиенты при правильном использовании борются с признаками фотостарения и гиперпигментации, а также с акне и розацеа. AHA- и BHA-кислоты отлично работают вместе, и многие бренды смешивают их для лучшего эффекта. Как было сказано ранее AHA и BHA с ретинолом могут привести к раздражению. А в сочетании с витамином С они могут быть слишком агрессивными для чувствительной кожи. Такая комбинация, однако, может подойти коже с сильным липидным барьером, привыкшей к уходу с кислотами. Например, у Glow Recipe есть сыворотка Pineapple-C Bright Serum, которая содержит аскорбиновую кислоту (витамин С), AHA и бромелайн (фермент с отшелушивающими свойствами). Несмотря на то, что эта сыворотка насыщена активными веществами, она была сформулирована достаточно мягкой и не раздражающей.

Устойчивый и безводный Ретинол Retinol 1% in Squalane, The Ordinary Ретинол с феруловой кислотой Ferulic + Retinol Brightening Solution, Dr. Dennis Gross 0.3% Ретинол, подходящий для новичков Retinol 0.3, SkinCeuticals Pineapple-C Bright Serum, Glow Recipe Микс AHA, BHA и PHA кислот Solution от Glossier Skin Perfecting 8% AHA Lotion Exfoliant, Paula's Choice

Витамин С с феруловой кислотой C E FERULIC® with 15% L-ascorbic acid, SkinCeuticals Витамин С с витамином Е и феруловой кислотой C15 SUPER BOOSTER, Paula's Choice

Самая популярная форма витамина С - это L-аскорбиновая кислота - мощный антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена и ранозаживление. Витамин С имеет сильные свойства, но он может быть неустойчивым и эффективен только в высокой концентрации (более 10%) и в определенной pH среде (менее 3.5). Существует противоречивая информация на счет сочетания витамина С и витамина В3 (ниацинамид). Более устаревшие исследования показывают, что из-за разного pH-баланса (кислотная для витамина С и нейтральная для ниацинамида), использование обоих веществ может быть неэффективно, и ниацинамид в такой комбинации может трансформироваться в никотиновую кислоту, вызывающую раздражение. Однако, новые исследования показывают, что это возможно только в условиях экстремально высокой температуры. Поэтому, несмотря на отсутствие должных исследований и отчетливых указаний, обладательницам чувствительной кожи стоит использовать такое сочетание ингредиентов с осторожностью. А вот комбинация витамина С и витамина Е с феруловой кислотой дает отличные результаты. Феруловая кислота улучшает стабильность витамина С и витамина Е, а последний увлажняет кожу.

С бензоил пероксидом скорее всего знакомы те, кто страдает от акне. Это вещество, которое подавляет бактерии, провоцирующие акне, и борется с выработкой излишнего кожного сала. Для лучшего действия его обычно используют с антибиотиками и ретинолом. Людям, у которых нет особой нужды в серьезном лечении акне не стоит смешивать бензоил пероксид с ретинолом и AHA- и BHA-кислотами, так как это лишь опять вызовет раздражительную реакцию.

Свойства перечисленных активных веществ зависят от концентрации и формы. Определенные комбинации могут быть вредны при несоблюдении дозировки, но могут давать отличные результаты в профессиональных формулах. Также эффективность и безопасность этих ингредиентов зависит от состояния вашей кожи. Обладательницы чувствительной кожи знают, что нужно использовать активные вещества с большей осторожностью, а если ваша кожа привыкла к обилию активных веществ, то можно попробовать новые комбинации. Например, как было сказано ранее, комбинация AHA и BHA с ретинолом может привести к раздражению, однако локальное использование ретинола с AHA может дать отличные результаты. Также, не забывайте о SPF защите, ведь использование сильных ингредиентов делает кожу восприимчивой к солнечным лучам.