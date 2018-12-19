Он существует: ретинол, который не раздражает кожу

Ретинол (одна из форм витамина А) прекрасен всем. В первую очередь, конечно, своим мощным омолаживающим эффектом. Ретинол стимулирует обновление клеток, что очень важно в борьбе с гиперпигментацией кожи и морщинами. Регулирует и стабилизирует работу сальных желез – соответственно помогает при акне, а также повышает упругость, эластичность кожи. И это не пустые обещания – эффект ретинола доказан многочисленными исследованиями, ретинол входит в пятерку самых работающих ингредиентов в антивозрастной терапии.

Но положительный результат от применения ретинола практически всегда сопровождается побочными явлениями. Это – раздражения, усиленное шелушение, сухость, стянутость, повышенная чувствительность. Побочные эффекты – одна из самых частых причин отказа от применения ретинола. Это стимулирует производителей косметики разрабатывать более продвинутые и мягкие формы ретинола, а иногда – искать ему замену среди растительных экстрактов.

Сегодня предметом обсуждения в бьюти-комьюнити является бакучиол. Это натуральный (растительный) аналог ретинола, который выделяют из листьев и семян растения псоралеи лещинолистной. Те, кто использует в бьюти-рутине именно бакучиол, уверяют, что эффект от него сильно схож с эффектом от применения ретинола, но при этом исключены побочные явления. Однако отзывы – штука субъективная. Наукой же бакучиол исследован пока мало, поэтому уверенно заявлять, что он эффективен, рановато. Специалисты советуют ретинол не выбрасывать, поскольку пока еще нет доказательной базы по эффективности бакучиола. Но пробовать что-то новое – не запрещают. Особенно тем, у кого кожа чувствительна к ретинолу.

https://www.lookfantastic.com/ren-bio-retinoid-anti-wrinkle-concentrate-oil/10590843.html

https://www.lookfantastic.com/omorovicza-miracle-facial-oil-30ml/11156518.html

https://www.spacenk.com/uk/en_GB/skincare/treatment/serums/super-16-pro-collagen-serum-MUK200012776.html

https://www.cultbeauty.co.uk/allies-of-skin-mandelic-pigmentation-corrector-night-serum-.html

https://www.cultbeauty.co.uk/algenist-elevate-advanced-retinol-serum.html