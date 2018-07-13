Пять увлажняющих кремов для жирной кожи

Кожу любого типа нужно увлажнять. Об этом часто забывают обладатели жирной и проблемной кожи. У таких людей полки забиты очищающими средствами, пилингами и лечебными средствами, а вот о базовом увлажняющем креме думают в последнюю очередь. И это – неправильно. Напомним, жирная кожа – это избытка кожного себума (жира). Воды в ней может быть достаточное количество, но чаще всего жирная кожа страдает от ее недостатка, то есть – обезвоженностью.

Еще одна непростая задача – выбрать увлажняющий крем. Для начала стоить знать, что все увлажняющие компоненты делятся на три группы: водоудерживающие, окклюзионные (запирающие) и питательные (эмоленты). Первые работают по принципу губки, то есть они притягивают воду и удерживают ее в коже. Окклюзионные запирают влагу в коже, создавая барьер, и не дают влаге испариться. Питательные больше направлены не на увлажнение, а на питание кожи, то есть насыщение ее питательными веществами и восстановлению липидного барьера.

К первой группе увлажняющих компонентов относятся гиулуроновая кислота, глицерин, пантенол, пропиленгликоль, экстракт алоэ и водорослей, мочевина, бутиленгликоль, молочная кислота и аминокислоты. Ко второй – ланолин, сквален, парафин, диметикон. минеральные масла, триглицериды. Обладателям жирной кожи стоит в первую очередь обратить внимание на первую группу – влагоудерживающую. И выбирать средства, в состав которых входят ингредиенты этой группы. Они не создают неприятной для многих пленки на коже и почти никогда не забивают поры.

Какой крем выбрать?

Moisture Balancing Lotion, January Labs

Очень легкий, не липкий, увлажняющий лосьон представляет собой коктейль из масел (жирной коже тоже нужны масла) и ботанических экстрактов. Он хорошо увлажняют кожу, не дает воде увлажняющим компонентам испариться, придает деликатное сияние и может служить отличной базой для макияжа.

Azulene Moisturiser, Bravura London

Этот крем не только увлажняет кожу, но и успокаивает ее за счет азулена в составе. Поэтому подходит для применения обладателям жирной, проблемной, чувствительной кожи, а также людям с розацеа. Основа крема – алоэ вера (60%), гиалуронат натрия – соль гиалуроновой кислоты, чья молекулярная масса значитательно меньше, азулен, экстракты листьев розмарина, хмеля, шалфея, а также масла зародышей пшеницы, авокадо и витамин Е.

The Water Cream, Tatcha

Один из самых легких и воздушных, но мощно увлажняющих кремов. Комфортный, впитывается практически мгновенно, не оставляет пленки.

Vinosource Moisturizing Sorbet, Caudalie

Этот крем-гель текстурой напоминающий сорбет подходит для жирной и чувствительной/реактивной кожи. Он мгновенно успокаивает кожу благодаря экстракту ромашки, а органическая виноградная вода насыщает кожу влагой.

Aqua Réotier Ultra Thirst-Quenching Gel, L'Occitane

Новинка этого лета от L'Occitane – легкий гель, обогащенный минерализованной водой из источника Реотье. Текстура состоит из тысячи микропузырьков, которые попадая на кожу освежают ее, увлажняют и выравнивают цвет.