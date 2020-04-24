Прямиком из Парижа: французские бренды уходовой косметики

В косметике тоже есть тренд на географию. Японская, корейская бьюти-индустрия у всех на слуху, но французская уходовая косметика не сдает свои позиции. И корейцев, и французов объединяет одно - любовь к уходу за кожей. Но, тогда как первые привлекают внимание постоянными обновлениями, французская косметика славится надежностью и классическим подходом. Сегодня мы подробнее расскажем про проверенные французские бренды и их средства, многие из которых можно приобрести без поездки во Францию.

Французская аптека

Раньше считалось, что если уходовая косметика продается в аптеке, то она будет самой эффективной, натуральной и полезной. Сейчас, конечно, дело обстоит иначе - бьюти индустрия заметно развилась и теперь бренду не обязательно быть аптечным для того, чтобы производить эффективные продукты. Однако, это не мешает парижским аптекам вроде City Pharma собирать толпы местных и туристов, жаждущих пополнить коллекции.

В казахстанских аптеках можно найти большинство французских популярных брендов: Avène, La Roche-Posay, Bioderma, Nuxe, Vichy, Caudalie и Embryolisse. У нас продукция этих брендов стоит дороже, чем на их родине. Подробно про эти бренды рассказывать не будем - скорее всего многие и так о них наслышаны, но поделимся хитами, которые точно стоит попробовать. У Avène, прославившегося своей термальной водой, рекомендуют протестировать очищающее масло, которое успокаивает кожу. Подойдет и тем, кто страдает дерматитом или экземой. Термальную воду, успокаивающую и увлажняющую за счет виноградной воды и сока, можно попробовать от Caudalie. Шампунь Bioderma из линии Nodé подойдет тем, кто хочет нормализовать состояние кожи скальпа, не высушивая волосы. В нем нет сульфатов, а консистенция больше похожа на тонер, но в этом и вся прелесть. А мицеллярная вода имеется и у многих других брендов, в том числе у Sanoflore, который использует натуральные и органические ингредиенты в своих средствах.

Очищающее масло Avene Крем-молочко Embryolisse Сыворотка La Roche-Posay Сыворотка Vichy Бальзам для губ Nuxe Термальная вода Caudalie Сухой шампунь Klorane Мицеллярная вода Sanoflore

Из сухих шампуней всеобщим фаворитом является средство на натуральных ингредиентах от Klorane с овсяным молочком, которое еще и дает легкий объем. Этот бренд также представляет натуральные, не сильно пенящиеся шампуни для разных типов волос.

Пожалуй самое известное средство от La Roche-Posay - это их сыворотка Hyalu B5 с гиалуроновой кислотой, мадекассосидом и витамином В5, а у Embryolisse - крем-мультитаскер Lait-Creme Concentre, который считается фаворитом многих профессиональных визажистов. Всеми любимое светящееся сухое масло Huile от Nuxe можно оставить на летний сезон, а сейчас лучше позаботиться о состоянии губ при помощи их медового бальзама. Еще один известный аптечный бренд - Vichy, который использует вулканическую воду в каждом своем средстве. В их линии Liftactiv есть интересная сыворотка 10 Eyes and Lashes, совмещающая уход за кожей вокруг глаз и ресницами.

Французский люкс

Французская уходовая косметика бренда Leonor Greyl решает проблемы сухих, поврежденных и тонких волос, которые нуждаются в витаминах и укрепляющих протеинах. Например, их средство L'Huile de Leonor Greyl, которое надо использовать до мытья волос, питает, защищает от жесткой воды и распутывает непослушные локоны. Уход за волосами также можно приобрести у знаменитой в индустрии René Furterer, чьи научные средства предназначены для кожи головы.

А инновационным подходом к защите от солнца отличается Institut Esthederm, у которого масса средств для, от и после загара. Эти средства придают коже красивый бронзовый оттенок, при этом не подвергая ее вредному воздействию солнечных лучей. Бренд заботится не только о коже, но и о волосах. Например, масло для тела и волос увлажняет, улучшает загар, защищает от UV лучей и не оставляет жирного следа. Бренд Darphin, принадлежащий группе Estée Lauder, не изменяет своим корням (это старейший французский спа-бренд) и производит натуральную косметику, которая за счет ароматических составляющих дарит ощущение спа, как, например, маска против стресса с ветивером Vetiver Aromatic Care Stress Relief Detox Oil Mask. Достичь ощущение домашнего спа поможет и бренд Collosol, у которого есть всего один, но невероятно популярный продукт - Eau de Lait, вода-молочко. Оно универсально в использовании - некоторые используют для очищения и снятия макияжа, а любители ванн растворяют пару колпачков увлажняющего средства в воде для принятия “молочной" ванны а-ля Клеопатры.

Бренд Filorga известен антивозрастными кремами для лица и век, которые “заполняют” морщины. Time-Filler Absolute Correction Wrinkle Cream использует трипептиды, пептиды, гиалуроновую кислоту и запатентованный комплекс для того, чтобы “сгладить” морщины. У профессионального бренда Talika стоит попробовать гель для ресниц, который стимулирует рост за счет антиоксидантов и экстрактов яблока и коры.

Крема для рук органического бренда Cosmydor, который следует эко-френдли правилам производства, имеют очень насыщенную и увлажняющую формулу. Tonka Hand and Face Cream с кунжутным и оливковым маслом и пчелиным воском спасет кожу рук в сухое время года. А последний в этой подборке французский бренд By Terry, хоть и специализируется больше на декоративной косметике, имеет отличную линию уходовой косметики. Одно из средств, которые стоит попробовать - бальзам для губ с воском из розовых лепестков, маслом ши, витамином Е и керамидами.