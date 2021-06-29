Необычные ингредиенты – отличительная особенность корейской косметики. Обычно, это экстракты растений, заимствованные из корейской традиционной медицины ханбан (hanbang). Ханбан-косметику нередко выделяют в отдельный сегмент бьюти-индустрии. Расскажем о нем подробнее.

Ханбан тесно связан с китайской традиционной медициной, но считается отдельным видом со своими ингредиентами и методами приготовления лекарств. Женьшень, гриб чага, корень лотоса, полынь горькая, жимолость – характерные компоненты ханбана. Это холистическая медицина, где в приоритете баланс тела и духа. Поэтому в описании средств часто встречаются слова “баланс” и “энергия”. К этому можно отнестись с долей скептицизма, но холистический подход не умаляет эффективность продукции.

Люксовый сегмент – комфортная среда для многих ханбан-брендов (Sulwhasoo, History of Whoo и Su:m37). Их упаковки похожи на флаконы прошлого, когда в Корее правил император. Их дороговизна и противовозрастные ингредиенты заработали им ошибочный статус “аджумма-брендов” – косметики для женщин старшего возраста. В действительности они подойдут для любого типа кожи.

Каждый бренд отличается набором фирменных ингредиентов и комплексов. У Sulwhasoo – запатентованный JAUM Activator (состоит из пяти травяных компонентов), корейский женьшень и смолистая сосна. У History of Whoo – комплекс Gongjinbidan, который, по словам производителя, балансирует энергии инь и янь, и стимулирует кровообращение. Su:m37 известен травяными формулами, которые ферментируются в частном исследовательском институте натуральной ферментации.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream Light Sulwhasoo Timetreasure Invigorating Serum Sulwhasoo First Care Activating Serum History of Whoo Bichup Self Rejuvenating Serum History of Whoo Cheongidan Radiant Cleansing Foam Su:m37 Secret Essence Mist

Благодаря развитию этого сегмента появились и бюджетные варианты. Их фокус сместился с анти-эйдж направленности на универсальный уход за кожей. Поэтому в ассортименте брендов преобладают успокаивающие, увлажняющие, противовоспалительные средства.

Отличный пример доступной ханбан-косметики – Beauty of Joseon, вдохновленной традициями периода Чосон. Их бестселлер – успокаивающая, осветляющая и восстанавливающая сыворотки. Их можно приобрести как сет “Hanbang Trio”. В состав входят уже привычные зеленый чай, пантенол, прополис, ниацинамид, женьшень и муцин улитки. Более необычные ингредиенты используют GOODAL – хауттюйнию сердцевидную; ACWELL – лакрицу; Hanyul – иголки коричневой сосны, артемизию, черные корейские бобы. В галерее собрали наиболее популярные средства этих брендов.