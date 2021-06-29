Про ханбан-бьюти: косметика с ингредиентами из корейской традиционной медицины
Необычные ингредиенты – отличительная особенность корейской косметики. Обычно, это экстракты растений, заимствованные из корейской традиционной медицины ханбан (hanbang). Ханбан-косметику нередко выделяют в отдельный сегмент бьюти-индустрии. Расскажем о нем подробнее.
Ханбан тесно связан с китайской традиционной медициной, но считается отдельным видом со своими ингредиентами и методами приготовления лекарств. Женьшень, гриб чага, корень лотоса, полынь горькая, жимолость – характерные компоненты ханбана. Это холистическая медицина, где в приоритете баланс тела и духа. Поэтому в описании средств часто встречаются слова “баланс” и “энергия”. К этому можно отнестись с долей скептицизма, но холистический подход не умаляет эффективность продукции.
Люксовый сегмент – комфортная среда для многих ханбан-брендов (Sulwhasoo, History of Whoo и Su:m37). Их упаковки похожи на флаконы прошлого, когда в Корее правил император. Их дороговизна и противовозрастные ингредиенты заработали им ошибочный статус “аджумма-брендов” – косметики для женщин старшего возраста. В действительности они подойдут для любого типа кожи.
Каждый бренд отличается набором фирменных ингредиентов и комплексов. У Sulwhasoo – запатентованный JAUM Activator (состоит из пяти травяных компонентов), корейский женьшень и смолистая сосна. У History of Whoo – комплекс Gongjinbidan, который, по словам производителя, балансирует энергии инь и янь, и стимулирует кровообращение. Su:m37 известен травяными формулами, которые ферментируются в частном исследовательском институте натуральной ферментации.
Благодаря развитию этого сегмента появились и бюджетные варианты. Их фокус сместился с анти-эйдж направленности на универсальный уход за кожей. Поэтому в ассортименте брендов преобладают успокаивающие, увлажняющие, противовоспалительные средства.
Отличный пример доступной ханбан-косметики – Beauty of Joseon, вдохновленной традициями периода Чосон. Их бестселлер – успокаивающая, осветляющая и восстанавливающая сыворотки. Их можно приобрести как сет “Hanbang Trio”. В состав входят уже привычные зеленый чай, пантенол, прополис, ниацинамид, женьшень и муцин улитки. Более необычные ингредиенты используют GOODAL – хауттюйнию сердцевидную; ACWELL – лакрицу; Hanyul – иголки коричневой сосны, артемизию, черные корейские бобы. В галерее собрали наиболее популярные средства этих брендов.
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