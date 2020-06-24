Правда ли что спирт в косметике сушит вашу кожу?

Когда-то уход за проблемной кожей ограничивался болтушкой, зубной пастой и спиртом, что влекло за собой кучу проблем связанных с раздражением и краснотой. Теперь даже обладатели очень жирной кожи стараются избегать пересушивающие и раздражающие ингредиенты в косметике, а средства содержащие спирт советуют исключить из ухода. Однако спирт - это группа веществ, которая выполняет важные функции в косметических средствах, поэтому слово 'alcohol' в составе тонера или крема не всегда означает, что они иссушат вашу кожу. Какие спиртовые ингредиенты не страшны для кожи, а какие могут частично навредить?

Простой спирт

Вещество, которое вызывает ощущение холода, сухости и даже жжения на поврежденной коже и которое мы обычно ассоциируем со спиртом в алкоголе, называется этанол (ethanol).

В составе средства его могут также указывать как:

- этиловый спирт (ethyl alcohol)

- изопропиловый спирт (isopropyl alcohol)

- денатурированный спирт (alcohol denat)

- супер денатурированный спирт (SD alcohol)

Его присутствие в уходовой косметике позволяет средству быть легким, обезжиривающим и с матовым финишем. Однако такой эффект быстро улетучивается, а кожа наоборот может стать обезвоженной и, вследствие нехватки натуральных жиров, еще более жирной. Спирт также может нарушить функции кожного барьера, подвергая кожу повреждению от УФ-лучей и других внешних стрессоров, приводя к потере влаги и эластичности и вызывая воспалительные процессы.

Если этот ингредиент настолько губительный, почему его часто можно встретить во многих средствах? Он выполняет функции консерванта, бактерицида и растворителя веществ, которые не растворяются в воде, позволяет активным ингредиентам проникнуть глубже и улучшает текстуру средств. И хотя исследований о вреде спирта для кожи множество, они проводились в лабораториях над клетками кожи. Такие условия не совсем отражают реальное применение спирта в косметике. А клинические испытания со спиртосодержащими антисептиками для рук продемонстрировали, что спирт на самом деле не так вреден для кожи рук. Все же, кожа лица намного тоньше и чувствительнее кожи рук, поэтому определенно сказать, что спирт никак не влияет на состояние кожи лица, нельзя.

Обычно косметологи не рекомендуют использовать средства с высоким содержанием спирта, особенно тем, у кого сухая, чувствительная кожа, склонная к розацеа. Если спирт находится в шестерке первых ингредиентов в составе, то, скорее всего, такого содержания достаточно, чтобы вызвать раздражение. Но если в вашем средстве есть небольшое количество спирта (он находится одним из последних в списке состава) и это не раздражает вашу кожу, то прекращать пользоваться средством не нужно. К тому же, некоторые производители компенсируют присутствие спирта другими увлажняющими компонентами.

Жирный спирт

Другая группа спирта имеет совсем отличные свойства от простого спирта. Они притягивают влагу и уменьшают ее испарение с поверхности кожи, способствуют смягчению и питанию кожи. Эти ингредиенты также выполняет роль эмульгатора и уплотняют текстуру средства. Жирный спирт не вредит коже, поэтому его присутствие в средстве не должно смущать.

В составе вы скорее всего увидите такие названия:

- цетиловый спирт (сetyl alcohol)

- стеариловый спирт (stearyl alcohol)

- цетеариловый спирт (cetearyl alcohol)

- лауриловый спирт (lauryl alcohol)

- пропиленгликоль (propylene glycol)

- глицерин (glycerin)