Подробный гид: Как читать этикетку уходовой косметики?

Если вас озадачивает этикетка уходовой косметики, то будьте уверены, что вы не одни. Мы подготовили для вас подробную инструкцию, которая позволит лучше понять, что из себя представляет продукт. Она поделена на две части: как читать состав и обозначение маркировки на этикетке.

Как читать состав?

Состав - это то, на что часто советуют обращать внимание. Однако, нужно отметить, что обычный покупатель не сможет получить полную картину средства даже после прочтения состава. Формулировка косметического средства требует долгого испытательного периода и разрабатывается химиком-технологом. Только химик-технолог может полностью понять, что из себя представляет средство, прочитав состав. Очень многое зависит также от бренда, у которого вы приобретаете продукцию. Лучшего всего покупать средства от брендов, которые ведут максимально “прозрачную” политику и славятся своими эффективными формулами средств. Однако, есть некоторые общие понятия, которыми вы можете руководствоваться во время выбора средства.

Сложные названия ингредиентов

Перечень ингредиентов чаще всего состоит из непонятных для нас терминов - химических названий веществ. Дело в том, что ингредиенты на упаковке должны перечисляться согласно с INCI (Международной номенклатурой косметических ингредиентов). Это обязывает производителя указывать название вещества в соответствии с химической номенклатурой, а растительные экстракты и эфирные масла - с их латинским названием. Например, всем знакомый витамин Е будет указываться в составе как 'tocopherol acetate', а экстракт коры ивы - как 'salix alba extract'. Поэтому не всегда неизвестные вам ингредиенты должны вызывать подозрение. Для того, чтобы подробно узнать об ингредиенте, вы можете обратиться за помощью к поисковым веб-сайтам Paula's Choice и INCIDecoder.

Концентрация активных ингредиентов

Первые шесть перечисленных ингредиентов имеют самую высокую концентрацию в составе. Затем концентрация каждого последующего ингредиента убывает. То есть, если в составе имеется активный ингредиент, например, как гиалуроновая кислота, но он находится ближе к концу перечня, то скорее всего концентрация этого вещества очень мала. Конечно, некоторые ингредиенты, например, кислоты, эффективны даже при малой концентрации. По той же логике, когда нежелательный ингредиент (как спирт) находится в первой шестерке ингредиентов, скорее всего его концентрация высока и средство может вам не подойти. Имеется и исключение: если концентрация какого-то ингредиента (обычно красителя, парфюма и консерванта) в средстве менее 1%, то производитель имеет право указывать его в любой очередности.

Спирт

Подробно про спирт в косметике мы рассказывали здесь. Вкратце, этот ингредиент делится на две категории: простой и жирный спирт. Простой спирт выполняет функцию консерванта, но если его концентрация велика, он может раздражать и сушить кожу. Жирный же спирт притягивает влагу и способствует смягчению кожи.

В составе простой спирт обозначают следующим образом:

– этиловый спирт (ethyl alcohol)

– изопропиловый спирт (isopropyl alcohol)

– денатурированный спирт (alcohol denat)

– супер денатурированный спирт (SD alcohol)

А жирный спирт:

– цетиловый спирт (сetyl alcohol)

– стеариловый спирт (stearyl alcohol)

– цетеариловый спирт (cetearyl alcohol)

– лауриловый спирт (lauryl alcohol)

– пропиленгликоль (propylene glycol)

– глицерин (glycerin).

Консерванты

Хотя существует множество антимикробных веществ, используемых в косметике (тот же самый спирт и некоторые кислоты), консервантами чаще всего выступают парабены. В высокой концентрации они могут быть вредными для здоровья, но небольшой процент их содержания необходим для того, чтобы сохранить качество и эффективность средства. В косметических продуктах часто встречаются methylparaben (E218), propylparaben, butylparaben и ethylparaben. Все четыре вида считаются безопасными для использования Европейской Комиссией и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. К слову, в Европейском Союзе с прошлого года запрещено использовать пометку "free from parabens". Такая маркировка вводит покупателя в заблуждение, так как парабены являются легальным ингредиентом, а "free from parabens" намекает на противоположное.

Отдушка или парфюм

Хотя парфюм сам по себе не является плохим ингредиентом, он может вызывать раздражение или аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей. Поэтому, если ваша кожа чувствительная, проверьте состав средства - некоторые ингредиенты могут быть раздражающими. Подробно про отдушку в косметике мы рассказывали здесь. К часто встречающимся отдушкам и эфирным маслам, которые помечают как потенциально раздражающие, относятся:

- Parfum (парфюм)

- Linalool (линалоол)

- Citronellol (цитронеллол)

- Geraniol (гераниол)

- Lavandula angustifolia (масло лаванды)

- Rosa damascena (экстракт цветка розы)

- Citrus bergamia (бергамотное масло)

- Canaga odorata (масло иланг-иланга)

- Citrus limon (масло лимона)

- Citrus sinensis (масло апельсина)

Другая маркировка на этикетке

Слова “clean”, “natural” и “hypoallergenic”

Известно, что такие отметки как "зеленый" и "экологичный" на упаковке нередко являются лишь частью гринвошинга. Аналогичная ситуация складывается с терминами “clean”, “natural” и “hypoallergenic”. Обычно гипоаллергенные средства не должны вызывать аллергию и содержать раздражающие ингредиенты. Но не существует единого стандарта гипоаллергенной формулы средства, поэтому не всегда слово “hypoallergenic” на упаковке гарантирует, что средство будет действительно щадящим для вашей кожи. Обладателям очень чувствительной кожи косметологи советуют всегда тестировать средство на небольшом участке кожи перед полноценным использованием. Слова “natural” и “clean” подсказывают, что средство состоит из натуральных компонентов, но производителю достаточно использовать какую-то долю натуральных ингредиентов в составе, чтобы претендовать на этот статус. Более того, "натуральный" продукт может содержать до 30% синтетических компонентов. Для того, чтобы убедиться, что продукт стопроцентно натуральный, ищите маркировку от Ассоциации натуральных продуктов (NPA).

Знаки Cruelty free, Vegan, Certified Organic/USDA Organic и Ecocert

Между веганской и cruelty-free косметикой имеется различие: первая не использует ингредиенты животного происхождения, тогда как cruelty-free косметика разработана без тестирования на животных. Чтобы найти средство, которое соответствует стандартам, ищите значки международных сертификатов Leaping Bunny и PETA Cruelty Free (для cruelty-free косметики) и сертификаты Vegan Action, The Vegan Society и PETA Vegan (для веганской косметики). Для определения органической косметики также существует маркировка - 'certified organic', USDA organic и Ecocert, подтверждающая, что средство состоит из органических компонентов на 95% и выше и не имеет в составе синтетические добавки.



Срок годности средства

Также есть различие между привычным нам сроком годности и сроком годности после вскрытия средства. Последнее обозначается символом PAO (Period after opening), указывающего на период времени после вскрытия, в течении которого средство может быть использовано без вреда для здоровья. Символ PAO выглядит как круглая открытая баночка, в которой указана цифра (например, 6,12, 18 и так далее) и буква «М» (обозначающая месяц). То есть, маркировка "6М" означает, что средство нужно использовать в течение шести месяцев после вскрытия.