5 брендов органической антивозрастной косметики

Все чаще на упаковке уходовой косметики можно заметить знаки, указывающие на натуральность средства. И хотя органическая косметика набирает популярность, действительно натуральной и эффективной уходовой косметики по-прежнему немного. А органической и антивозрастной - еще меньше. Сегодня расскажем о пяти брендах со средствами по антивозрастному уходу, ставящих в приоритет растительные компоненты не во вред эффективности средства.

Tata Harper Elixir Vitae

Tata Harper Boosted Contouring Serum Tata Harper Concentrated Brightening Essence

Tata Harper

Tata Harper придерживаются не самого минималистичного подхода к созданию формул средств. Наоборот, бренд славится сочетанием большого количества качественных активных ингредиентов с их высокими концентрациями. В резерве Tata Harper имеется более 300 органических ингредиентов. При этом в них отсутствуют токсины, филлеры, ГМО, искусственные красители и отдушки, синтетические вещества, а сам бренд имеет сертификаты PETA и Ecocert, которые подтверждают этичность и экологичность косметики. Линии Tata Harper созданы для решения множества проблем. Самая примечательная - относительно новая коллекция Supernaturals 2.0 с тремя линейками, направленными на борьбу с проблемами возрастной кожи (хотя средства подойдут для кожи любого возраста). Из этой коллекции можно попробовать увлажняющую и уплотняющую сыворотку Elixir Vitae с нейропептидами, лифтинговую сыворотку для лица и зоны декольте Boosted Contouring Serum и осветляющую эссенцию Concentrated Brightening Essence. Продукцию этой марки можно приобрести в Алматы, например в бутике "Телли".



Espa Tri-Active™ Regenerating Bio-Retinol Sleeping Serum Espa Tri-Active™ Lift & Firm Eye Moisturiser Espa Tri-Active™ Resilience Rest and Recovery Overnight Balm

Espa

Espa - это ароматерапия, воздушные текстуры и растительные экстракты. Ароматическая составляющая отражает опыт Espa в СПА-индустрии. Поэтому каждое средство не только эффективно справляется с поставленной задачей, но и дарит ощущение спа. Espa сейчас находится в процессе сертифицикации организациями Vegan Society, Vegetarian Society, FSC, COSMOS Natura и обещает, что к концу 2020 года все их средства будут иметь эти сертификаты. У Espa есть достаточно большой выбор антивозрастной косметики. Имеются три линии: Tri-Active Resilience, Tri-Active Regenerating и Tri-Active Lift & Firm. Первая направлена на питание, вторая - на восстановление и регенерацию, а третья - на лифтинг и уплотнение. Продукцию этого бренда можно заказать онлайн на их официальном сайте или на сайте lookfantastic.



Bella Aura Antioxidant Booster Bella Aura Gravity Reverse Body Serum Bella Aura Night Cellular Renewal

Bella Aura

Bella Aura сфокусированы на трех основных факторах, которые влияют на состояние кожи: свободные радикалы, обезвоживание и воспаление. Таким образом, их средства направлены на решение целого ряда проблем. В отличие от других премиальных натуральных брендов, Bella Aura имеют достаточно небольшой ассортимент средств, но каждый из них наделен огромным количеством растительных ингредиентов. Например, сыворотка Antioxidant Booster, борющаяся с негативными эффектами от загрязненной окружающей среды, содержит розмариновую кислоту, азелаиновую кислоту, рутин, 18 витаминов, 17 аминокислот и 8 осветляющих минералов. На веб-сайте компании вы также можете найти подробное описание каждого растительного ингредиента и его свойств. У Bella Aura есть и уход за кожей тела - сыворотка Gravity Reverse Body Serum, направленная на уменьшение видимости растяжек, целлюлита и улучшение эластичности кожи. Бренд представлен в Алматы.



VENeffect Anti-Aging Intensive Moisturizer VENeffect Firming Neck & Décolleté Creme VENeffect Anti-Aging Lip Treatment

VENeffect

VENeffect - одна из немногих компаний, сфокусированных только на задачах возрастной косметики. Создатели бренда считают, что самым главным фактором старения кожи у женщин является изменение гормонального баланса с течением времени. То есть снижающийся с возрастом уровень гормона эстрогена ведет к нарушению функции кожи и ее старению. VENeffect используют комплекс растительных фитоэстрогенов (соединения с особым строением, которые могут вызывать эстрогенный эффект). Достаточно малый размер молекул фитоэстрогенов позволяет средствам проникать в глубокие слои кожи и стимулировать синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. По словам представителей бренда, их средства подходят для любого типа кожи. Продукцию этого бренда можно заказать онлайн.



Votary SUPER SEED CLEANSING OIL - CHIA AND PARSLEY SEED Votary INTENSE NIGHT OIL - ROSEHIP AND RETINOID Votary INTENSE OVERNIGHT MASK - ROSEHIP AND HYALURONIC

Votary

Отличительная черта этого бренда - упор на уход с помощью масел. Все их средства состоят из чистых растительных масел и активных веществ. В ассортименте Votary имеются средства для кожи лица, кожи вокруг глаз, кожи губ и тела, которые предназначены для использования во время разных периодов жизни женщин - например, в подростковый период, период беременности и менопаузы. Но в силу того, что сами по себе масла являются увлажняющими веществами, средства Votary больше всего подходят для кожи сухой и чувствительной, что часто является проблемой возрастной кожи. Они также совмещают растительные масла с активными веществами, такими как ретиноиды - в ночном масле Intense Night Oil with rosehip and retinoid, а также гиалуроновая кислота - в маске Intense Overnight Mask with rosehip and hyaluronic. Средства Votary можно заказать онлайн.