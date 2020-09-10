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5 брендов органической антивозрастной косметики

Красота | Уход

5 брендов органической антивозрастной косметики

Текст: Томирис Балтабаева


Все чаще на упаковке уходовой косметики можно заметить знаки, указывающие на натуральность средства. И хотя органическая косметика набирает популярность, действительно натуральной и эффективной уходовой косметики по-прежнему немного. А органической и антивозрастной - еще меньше. Сегодня расскажем о пяти брендах со средствами по антивозрастному уходу, ставящих в приоритет растительные компоненты не во вред эффективности средства. 

5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 1)
Tata Harper Elixir Vitae
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 2)
Tata Harper Boosted Contouring Serum
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 3)
Tata Harper Concentrated Brightening Essence

Tata Harper

Tata Harper придерживаются не самого минималистичного подхода к созданию формул средств. Наоборот, бренд славится сочетанием большого количества качественных активных ингредиентов с их высокими концентрациями. В резерве Tata Harper имеется более 300 органических ингредиентов. При этом в них отсутствуют токсины, филлеры, ГМО, искусственные красители и отдушки, синтетические вещества, а сам бренд имеет сертификаты PETA и Ecocert, которые подтверждают этичность и экологичность косметики. Линии Tata Harper созданы для решения множества проблем. Самая примечательная - относительно новая коллекция Supernaturals 2.0 с тремя линейками, направленными на борьбу с проблемами возрастной кожи (хотя средства подойдут для кожи любого возраста). Из этой коллекции можно попробовать увлажняющую и уплотняющую сыворотку Elixir Vitae с нейропептидами, лифтинговую сыворотку для лица и зоны декольте Boosted Contouring Serum и осветляющую эссенцию Concentrated Brightening Essence. Продукцию этой марки можно приобрести в Алматы, например в бутике "Телли".

5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 4)
Espa Tri-Active™ Regenerating Bio-Retinol Sleeping Serum
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 5)
Espa Tri-Active™ Lift & Firm Eye Moisturiser
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 6)
Espa Tri-Active Resilience Rest and Recovery Overnight Balm

Espa

Espa - это ароматерапия, воздушные текстуры и растительные экстракты. Ароматическая составляющая отражает опыт Espa в СПА-индустрии. Поэтому каждое средство не только эффективно справляется с поставленной задачей, но и дарит ощущение спа. Espa сейчас находится в процессе сертифицикации организациями Vegan Society, Vegetarian Society, FSC, COSMOS Natura и обещает, что к концу 2020 года все их средства будут иметь эти сертификаты. У Espa есть достаточно большой выбор антивозрастной косметики. Имеются три линии: Tri-Active Resilience, Tri-Active Regenerating и Tri-Active Lift & Firm. Первая направлена на питание, вторая - на восстановление и регенерацию, а третья - на лифтинг и уплотнение. Продукцию этого бренда можно заказать онлайн на их официальном сайте или на сайте lookfantastic

5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 7)
Bella Aura Antioxidant Booster
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 8)
Bella Aura Gravity Reverse Body Serum
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 9)
Bella Aura Night Cellular Renewal

Bella Aura

Bella Aura сфокусированы на трех основных факторах, которые влияют на состояние кожи: свободные радикалы, обезвоживание и воспаление. Таким образом, их средства направлены на решение целого ряда проблем. В отличие от других премиальных натуральных брендов, Bella Aura имеют достаточно небольшой ассортимент средств, но каждый из них наделен огромным количеством растительных ингредиентов. Например, сыворотка Antioxidant Booster, борющаяся с негативными эффектами от загрязненной окружающей среды, содержит розмариновую кислоту, азелаиновую кислоту, рутин, 18 витаминов, 17 аминокислот и 8 осветляющих минералов. На веб-сайте компании вы также можете найти подробное описание каждого растительного ингредиента и его свойств. У Bella Aura есть и уход за кожей тела - сыворотка Gravity Reverse Body Serum, направленная на уменьшение видимости растяжек, целлюлита и улучшение эластичности кожи. Бренд представлен в Алматы

5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 10)
VENeffect Anti-Aging Intensive Moisturizer
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 11)
VENeffect Firming Neck & Décolleté Creme
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 12)
VENeffect Anti-Aging Lip Treatment

VENeffect

VENeffect - одна из немногих компаний, сфокусированных только на задачах возрастной косметики. Создатели бренда считают, что самым главным фактором старения кожи у женщин является изменение гормонального баланса с течением времени. То есть снижающийся с возрастом уровень гормона эстрогена ведет к нарушению функции кожи и ее старению. VENeffect используют комплекс растительных фитоэстрогенов (соединения с особым строением, которые могут вызывать эстрогенный эффект). Достаточно малый размер молекул фитоэстрогенов позволяет средствам проникать в глубокие слои кожи и стимулировать синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. По словам представителей бренда, их средства подходят для любого типа кожи. Продукцию этого бренда можно заказать онлайн

5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 13)
Votary SUPER SEED CLEANSING OIL - CHIA AND PARSLEY SEED
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 14)
Votary INTENSE NIGHT OIL - ROSEHIP AND RETINOID
5 брендов органической антивозрастной косметики (фото 15)
Votary INTENSE OVERNIGHT MASK - ROSEHIP AND HYALURONIC

Votary

Отличительная черта этого бренда - упор на уход с помощью масел. Все их средства состоят из чистых растительных масел и активных веществ. В ассортименте Votary имеются средства для кожи лица, кожи вокруг глаз, кожи губ и тела, которые предназначены для использования во время разных периодов жизни женщин - например, в подростковый период, период беременности и менопаузы. Но в силу того, что сами по себе масла являются увлажняющими веществами, средства Votary больше всего подходят для кожи сухой и чувствительной, что часто является проблемой возрастной кожи. Они также совмещают растительные масла с активными веществами, такими как ретиноиды - в ночном масле Intense Night Oil with rosehip and retinoid, а также гиалуроновая кислота - в маске Intense Overnight Mask with rosehip and hyaluronic. Средства Votary можно заказать онлайн.

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