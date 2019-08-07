Уход после отпуска: как восстановить волосы, поврежденные солнцем?

Если вы пренебрегали советом носить кепку, или жалели спф для волос, то вполне возможно, что к концу лета вы столкнетесь с ожогом кожи головы и выгоранием цвета волос. Ультрафиолетовые лучи не жалеют ни волосы, ни кожу, подвергая их фотостарению. В самом основании волос находятся меланоциты – клетки кожи, которые синтезируют в волосяных фолликулах пигмент меланин. Меланин поглощает ультрафиолетовые лучи, тем самым защищая кожу. Под воздействием физиологических процессов и активного солнца выработка пигмента меланина возрастает, при этом расходуется его ресурс. Именно поэтому меняется цвет и структура волос, по всей их длине цвет буквально выгорает. Кому-то нравится русый или рыжий оттенок выгоревших волос, а кто-то горюет по глянцевому блеску. Однако подключить восстанавливающий уход стоит хотя бы для того, чтобы волосы не электризовались и легко поддавались укладке.

Как ухаживать

Летом волосы не только "выгорают" из-за UV-облучения, но также становятся обезвоженными от хлорированной и морской воды. Восстановить цвет без краски не удастся, однако структуру волос – вполне возможно. Поэтому особенно важно правильно подобрать не только шампунь и кондиционер, но и активные средства: сыворотки и масла. Мы подготовили подборку из продуктов, которые пользуются высоким спросом и имеют хорошие отзывы.

Шампунь и кондиционер

Если волосы здоровые, то можно проигнорировать наличие фталатов, парабенов и сульфатов в составе продукта, но при повреждении стоит поискать средство без них. Желательно брать шампунь и кондиционер в разных флаконах, поскольку один продукт двойного действия зачастую не выполняет ни одну из заявленных функций достаточно хорошо. Если вы столкнулись с ожогом кожи головы – то вам понадобится средство с пантенолом. Пантенол – провитамин B5, в составе косметики обладает смягчающим и увлажняющим свойствами, регенерирует клетки кожи, снимает воспаление и имеет заживляющий эффект. Пантенол нередко можно найти в составах кремов, шампуней и масок для волос. Если вы не смогли найти такой продукт, то можно просто добавить аптечное средство в обычный шампунь.

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Сыворотки для волос

Активный уход должен быть мягким и не травмирующим, поэтому обращайте внимание на составы. Лучше всего выбирать сыворотки с пшеничными или овсяными протеинами (протеины хорошо борются с ломкостью и придают волосам блеск), аминокислотными комплексами и маслами. Сейчас даже существуют сыворотки для волос с пептидами (группы аминокислот, которые заполняют пространства в коллагеновых волокнах и тем самым препятствуют выпадению волос, делают их более крепкими). При активном уходе важно выполнять всё по инструкции: иногда эффект будет, только если вы оставите сыворотку на волосах на ночь, а иногда её нужно держать не более 20-ти минут. Поэтому перед покупкой желательно получить консультацию, либо изучить продукт самостоятельно. В отличие от масел и масок, сыворотки часто используют как средство для стайлинга и термозащиты.

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Маски

Маски – концентрированный продукт, способный реанимировать секущиеся кончики и укрепить волосы по длине. Мы рекомендуем приглядеться к вариантам из списка ниже: эти маски имеют хорошие отзывы и являются бестселлерами. Их достаточно использовать пару раз в неделю.

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Масла

Кокосовое, миндальное, аргановое, масло ши и жожоба зачастую могут использоваться и в чистом виде. Их действие будет достаточно эффективным, к тому же найти такое масло можно в ближайшей аптеке. Однако масло без примесей будет очень трудно смыть, и волосы после него быстрее становятся грязными. Поэтому при нанесении масел стоит отступать от корней минимум на 5 см. Задача масла в уходе проста: заполнить поры волоса и "запечатать" его, чтобы защитить от травмирующего воздействия внешних факторов. Масло для волос может легко заменить маску. Если вы никуда не торопитесь, то нанесите его на волосы, распределите пальцами рук по длине, а затем оберните волосы в пленку (или поместите под специальную шапочку) и накройте полотенцем. Смойте через 10-20 минут.