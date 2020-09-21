Почему ваш бальзам для губ не работает?

Выбор подходящего бальзама для губ – извечная проблема. Гигиенические помады из масс-маркета чаще всего не справляются с задачей, и кожа губ трескается как только средство смывается с её поверхности. Существует ли бальзам для губ, который будет действительно увлажнять, восстанавливать и справляться с шелушениями?

Кожа на губах очень тонкая и более подвержена сухости из-за отсутствия сальных желез и волосяных фолликулов на её поверхности. Кожа губ может находиться в разных состояниях – она может быть обезвоженной, сухой или поврежденной. Объясним, что нужно искать в бальзаме для ваших губ. В состав бальзамов для губ могут входить три вида увлажняющих ингредиентов: хумектанты (притягивающие влагу к коже, например глицерин и гиалуроновая кислота), эмоленты (масляные разглаживающие вещества, например растительные масла и церамиды) и окклюзивы (формирующие на поверхности защитную пленку, например воск и вазелин). Если кожа ваших губ обезвожена (то есть ей не хватает хумектантов), а вы используете вазелин (окклюзивное вещество), то средство будет просто покрывать кожу губ, не давая влаге испариться или проникнуть внутрь. Сколько бы вы ни наносили это средство на губы, оно не вернет им влагу. А если ваша кожа обветрена и повреждена, вам нужно средство с эмолентами (например, маслом ши, авокадо, липидами или жирными кислотами), которое сможет восстановить её. Но универсальное средство – это комбинация всех трех видов увлажняющих компонентов в одном.

Американская академия дерматологии составила перечень, где отметила привычные нам ингредиенты, которые на самом деле бесполезны. Вот некоторые из них: эвкалипт, ментол, камфора, ароматизаторы (цитрусовые, мятные и коричные), фенол. Эти вещества могут охлаждать кожу и вызывать покалывание, создавая впечатление эффективности, но это лишь временные ощущения. Но в список также вошли ингредиенты, которые могут восстановить кожу губ: керамиды, касторовое и конопляное масла, петролатум, масло ши и другие. Также дерматологи рекомендуют использовать бальзамы с солнцезащитным фактором, а при излишней сухости губ – увеличить потребление воды.

Мы выбрали для вас 9 бальзамов для губ, которые соответствуют всем стандартам эффективного средства: