Почему от защитной маски появляется акне и что с этим делать?

Носить защитную маску - необходимость в новой реальности. Вместе с ней весьма распространенной стала проблема "маскне" или акне, спровоцированное ношением масок. Механическое воздействие на кожу вместе с повышенной влажностью под маской приводит к воспалениям кожи даже у тех, кто раньше акне не страдал. В начале пандемии такое состояние кожи казалось явлением временным, однако теперь, несомненно, стало понятно, что "маскне" задержится с нами надолго. Что делать, если средство личной защиты стало причиной воспалений и высыпаний на коже?

Термин "маскне" может обозначать не только акне, но и розацеа, контактный аллергический дерматит и экзему (атопический дерматит). Обладательницы жирной и комбинированной кожи более склонны к появлению акне, а чувствительной и сухой кожи - розацеа и дерматита. В основном маскне появляется в местах соприкосновения кожи со средствами личной защиты - по линии нижней челюсти, на щеках, в носогубной зоне и даже на лбу (при ношении защитного щитка) и шее (при небрежном использовании защитных масок).

Обратите внимание на материал, из которого сделана маска

Маски из синтетических тканей, таких как неопрен и полиэстер, плотно прилегают к лицу и не впитывают влагу. Пот и испарения под маской создают благоприятную среду для размножения бактерий, а грубая ткань нарушает эпидермальный барьер кожи, что делает ее более восприимчивой к бактериям.

Если вас беспокоит акне, рассмотрите маски из других материалов, например хлопка или шелка. Если вас беспокоит раздражение и покраснения, обратите внимание на то, чем обрабатывают одноразовую маску (некоторые производители используют формальдегид, который вызывает аллергию), и чем вы стираете многоразовые маски (некоторые порошки и моющие средства могут вызывать раздражение). Как альтернатива - используйте и часто меняйте марлевую подкладку между маской и кожей, она будет служить дополнительной защитой от маскне и вирусных заболеваний.

Смените уход за кожей

Утром пропустите сложный уход с активными и плотными увлажняющими компонентами, оставьте такие средства на ночь. Перед тем как надеть маску, следует очистить лицо и нанести легкий крем. Ищите средство с ниацинамидом и церамидами, которые увлажняют кожу, при этом контролируя процесс выработки себума и не допуская формирования воспалений. Если же ваша кожа раздражена, то можно нанести и более плотный крем, который послужит барьером между маской и кожей. Солнцезащитный крем стоит нанести минут за десять до надевания маски и выхода на улицу (защитные маски обычно не имеют УФ-фильтра и не защищают от УФ-излучения).

Также нужно очистить лицо после того, как вы пришли домой. Ночной уход тоже важен. И при акне, и при раздражении выберите увлажняющий и питательный крем, который восстановит ваш кожный барьер - например, с центеллой азиатской, церамидами и пептидами. При акне в ночном уходе воспользуйтесь мягкими эксфолиирующими средствами с AHA и BHA кислотами, ретинолом или же точечными средствами с азелаиновой кислотой. Старайтесь не применять средств с агрессивными компонентами или высокой концентрацией кислот - это лишь вызовет дополнительное раздражение.

Общие рекомендации

Меняйте одноразовые маски каждые 2-3 часа, а многоразовые - стирайте после каждого использования. Старайтесь по минимуму использовать такие косметические средства, как тональный крем, который может закупорить поры и только усугубить проблему. Если вы - мужчина с растительностью на лице, то используйте маску, которая будет покрывать ее. Иначе комбинация волос и трения маски о кожу может привести к воспалениям.