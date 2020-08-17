Почему ниацинамид - король косметических ингредиентов?

Сегодня расскажем про, вероятно, самый известный и наиболее изученный ингредиент в мире уходовой косметики.

Что это?

Ниацинамид - это форма витамина В3, также известная как никотинамид. Этот витамин - важная составляющая здорового организма, а его недостаток может привести к заболеванию пеллагра. Но относительно недавно ему нашли применение в дерматологии и косметологии. Помимо прочего, ниацинамид считается самым изученным косметическим антивозрастным ингредиентом. Существует и другая форма витамина В3 - никотиновая кислота. Хотя предположительно никотиновая кислота более действенная, у нее имеются неприятные побочные эффекты как эритема (покраснение кожи). Поэтому ниацинамид - самая распространенная форма.

Для чего он нужен?

Согласно множеству исследований, ниацинамид выполняет множество разносторонних функций и действует на ряд проблем кожи. Ниацинамид является антиоксидантом, улучшает функцию эпидермального барьера, выравнивает цвет лица, уменьшает пожелтение кожи, видимость морщин и гиперпигментацию. Применение ниацинамида на возрастной коже поможет в устранении вреда, нанесенного внешними агрессорами, и пигментных пятен, а на сухой коже - в борьбе с потерей влаги и в естественном производстве церамидов. Для жирной и проблемной кожи этот ингредиент тоже полезен - он минимизирует видимость увеличенных пор и производство себума.

Как он работает?

Ниацинамид - предшественник молекул никотинамидадениндинуклеотид (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ), которые играют критически важную роль во многих метаболических процессах, и уровень которых в организме уменьшается с возрастом. Все положительные свойства ниацинамида приписывают формированию этих молекул. Например, НАД имеет антиоксидантные свойства, и благодаря этому ниацинамид оказывает похожее действие. Улучшенная функция эпидермального барьера достигается за счет синтеза церамидов и ускорении клеточного оборота. К пожелтению кожи и неровности цвета лица приводят продукты гликирования кожи (которые приводят к старению). Гликирование кожи - это окислительный процесс, а ниацинамид предотвращает его. Он также увеличивает синтез коллагена и кератина.

Как его использовать?

Ниацинамид подходит для любого типа кожи, однако обладательницам чувствительной кожи лучше использовать средства с меньшим процентом этого ингредиента. Он сочетается практически с любым другим активным веществом и может быть использован в любое время суток. Некоторые выражают опасение по поводу использования ниацинамида вместе с витамином С, предполагая, что такое сочетание может вызвать раздражение. Подтверждения этим опасениям нет, но если у вас чувствительная кожа, будьте осторожны при использовании этих ингредиентов одновременно. Если вас интересуют его осветляющие свойства для гиперпигментации, попробуйте применять его с альфа-арбутином.

Ниацинамид существует в форме тонера как у Cos De BAHA и Stratia, со сравнительно низкой концентрацией, или же в форме сыворотки от Paula's Choice с концентрацией 10% и 20%. В сыворотках от Dr. Jart+, Peach and Lily и SkinCeuticals ниацинамид использован вместе с другими активными ингредиентами и служат для разных целей как увлажнение, уменьшение размера пор или пигментных пятен.