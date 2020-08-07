Почему бьюти-энтузиасты недовольны новой коллекцией Fenty Skin?

В конце июля вышла долгожданная линейка уходовой косметики Fenty Skin от Рианны. По сравнению с другими запусками уходовой косметики от знаменитостей, на коллекция певицы возлагали большие надежды: Рианна славится своим серьезным подходом к разработке продуктов, а сама уходовая линия воплощалась несколько лет. Однако добрая половина бьюти-энтузиастов была недовольна новыми средствами от Fenty Skin. Причина недовольства - наличие отдушек во всей коллекции. Сегодня разберемся, почему многие опасаются отдушек в уходовой косметике и стоит ли вам тоже отказаться от средств с ярко-выраженным запахом.

Зачем добавляют отдушки в уходовую косметику?

Очевидный ответ - для того, чтобы средства, которые вы наносите на кожу, имели привлекательный запах. Некоторые косметические ингредиенты могут иметь не самый приятный аромат (например, молочная кислота имеет резкий запах ферментированного продукта), а отдушка маскирует его. Ощутимые характеристики средства ограничены текстурой и запахом, на которые пользователь обращает внимание в первую очередь. Так, средство, пахнущее ягодами или цитрусом, создает совершенно другое ощущение в сравнении со средством, которое пахнет как медицинская мазь. Этим и руководствовалась создатель Fenty Skin, так как “аромат - это ключевой аспект ощущения при использовании продукта”. Запах придают не только синтетические отдушки, но эфирные масла и растительные экстракты. Врач-косметолог клиники METABODY Нурулинова Рената делится, что во время процедур использует французскую косметику, в составе которой есть различные эфирные масла и экстракты растений. “Это - холистический подход, который дает воздействие на все органы чувств, в том числе обоняния. Допустим, эфирные масла лимона и апельсина совместно с уходовой расслабляющей процедурой могут воздействовать на настроение человека и улучшать психоэмоциональное состояние,” - объясняет косметолог.

Почему многие отказываются от ароматизированных средств?

“Несмотря на то, что иногда я использую эфирные масла во время процедур, такой уход подходит для относительно здоровых людей с правильно работающей детокс-системой, у которых нормальная кожа и отсутствуют аллергические реакции, - объясняет Рената. - То есть сухой, чувствительной и атопичной коже, такой уход не подойдет. В целом, я против различного рода синтетических парфюмированных отдушек в косметике, потому что они могут вызвать аллергическую реакцию.” Вопреки тому, что душистый крем дарит приятные ощущения, для многих его использование может привести к раздражению кожи из-за добавленного ароматизатора. Обычно его маркируют обобщающим словом “fragrance” в списке ингредиентов, но за ним может скрываться множество составляющих, которые не разглашают. Поэтому сложно предсказать, как ваша кожа отреагирует на этот “коктейль” ароматических ингредиентов.

Уход за кожей совершенствуется с каждым годом, и в последнее время все чаще адресуются проблемы раздраженной кожи с нарушенным кожным барьером. Для удовлетворения спроса на средства для такой кожи, производители стали выпускать средства без отдушек. “Чтобы наверняка обезопасить себя и минимизировать нежелательные эффекты как аллергия лучше использовать космецевтические препараты, - советует Рената. - В космецевтике нет синтетических отдушек, и аромат препарата - это всего лишь смесь запахов всех ингредиентов в составе. Да, зачастую пахнут они не очень приятно - лекарственными средствами, но зато так вы обезопасите себя от дерматита и различных аллергий.” Корейские производители тоже в большинстве случаев не используют ароматизаторы, но часто могут добавить натуральные не раздражающие ингредиенты с приятным запахом, как огурец, алоэ вера, миндаль, дыня, манго.

Обладателям какой кожи стоит избегать средства с отдушками?

Хотя эксперты в Paula’s Choice предупреждают, что отдушки вредны для любого типа кожи, руководитель инновационного отдела Perricone MD Крис Кер считает, что только чувствительной коже может грозить раздражение. Он также отметил, что ярлык “fragrance-free” (“без отдушек”) не регулируется. Следовательно средства с таким лейблом все же могут иметь какой-то вид ароматизатора, который, например, маскирует запах других ингредиентов и нейтрализует запах всего средства в целом.

“Если кожа здоровая, с правильно работающими функциями и неповрежденным липидно-жировым слоем, то она легко перенесет отдушки и экстракты растений. Но если ваша кожа чувствительная, нарушен гидролипидный барьер, имеется обезвоживание, сухость, стянутость, дерматологические проявления в виде воспалений, акне, дерматоза, контактного дерматита, то какие-либо отдушки в уходе, в том числе и натуральные, должны быть совершенно исключены,” - советует Рената.

На сайте Paula’s Choice можно найти список отдушек, эфирных масел и растительных экстрактов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Туда входят Parfum (парфюм), linalool (линалоол), citronellol (цитронеллол), geraniol (гераниол), lavender oil (масло лаванды), rose flower extract (экстракт цветка розы) и так далее. Также существует список, составленный Европейской Комиссией. Он состоит из 26 ароматических ингредиентов, которые считаются аллергенами и всегда должны быть указаны в составе. При покупке средства, вы можете ссылаться на эти справки.