Ожидание vs. Реальность: стоит ли ждать чудес от косметики?

– Я пользуюсь увлажняющим кремом N. уже год, он меня во всем устраивает. Но каких-то чудес не заметила. Так и должно быть?



– Да. Он выполняет одну функцию – увлажнять кожу, это и есть показатель того, что он работает.

Приблизительно так выглядят многие мои диалоги с друзьями и знакомыми, которые обращаются ко мне за бьюти-советами. Часто обычный потребитель, глубоко не посвященный в бьюти-тему и не разбирающийся в косметических ингредиентах, ждет от уходовых средств чудес. Покупая очередную банку крема, он ждет всего и сразу: увлажнения, сияния, питания, упругости, сокращения морщин и т.д. Возможно ли это?

Дело в том, что за увлажнение, сияние, защиту, питание отвечают разные ингредиенты. Да, во многие средства производители включают несколько активов – например, масла, отвечающие за питание, витамины, улучшающие цвет лица, успокаивающие компоненты. Если концентрация активов правильная и в составе они указаны в первой пятерке, то выполнять свои функции они будут. Но если крем, заявлен, например, как увлажняющий, ждать от него чего-то кроме увлажнения не стоит. На другое он просто не способен. В данном случае, чтобы не разочароваться в эффекте, хорошо бы знать тип своей кожи, ее потребности, проблемы и неплохо разбираетесь в компонентах косметики.

Косметика очень редко работает в режиме "нанес и сразу увидел эффект". Я не беру в расчет увлажняющие сыворотки, защищающие и "запирающие" влагу кремы, содержащие масла, патчи, маски, тоники. Средства могут обладать выраженным эффектом, но обычно это вопрос времени и дисциплины. Акне не исчезнет через пару дней, кожа не станет менее жирной (здесь нужно помнить, что выделение себума контролируют гормоны, поэтому в первую очередь нужно разобраться с ними – сходите к эндокринологу), гидролипидный барьер, увы, не восстановится за неделю, если вы на протяжении нескольких лет агрессивно очищали кожу, морщины не исчезнут. Чтобы увидеть результат от средства с активными компонентами, им нужно пользоваться минимум месяц, в идеале – три. Коже нужно обновиться польностью хотя бы пару циклов. Дисциплина в уходе очень важна, к уходу за кожей нужно относиться так же, как к чистке зубов два раза в день. Сначала может быть лень, но если ее перебороть, уход войдет в привычку. Регулярность – 80% успеха.

Профилактика – наше все!

Когда я говорю о профилактике, я имею ввиду профилактику возрастных изменений. В нее входит – грамотное очищение, деликатное отшелушивание, обязательное ежедневное использование солнцезащитных средств (они замедляют фотостарение), увлажняющих сывороток или кремов, по желанию – антиоксидантов (защищают кожу от свободных радикалов). Рассчитывать на то, что эти средства – вполне себе базовые – подтянут овал лица, дряблую кожу сделают упругой, разгладят или заполнят глубокие морщины, не стоит (косметика действует только на поверхности кожи). К омоложению непосредственное отношение имеют разве что ретиноиды и пептиды (но и в их случае много нюансов), и покупать их лучше у профессиональных и космецевтических брендов. А вот более серьезный улучшайзинг возможен только в кабинете косметолога.

*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.