Овсянка для кожи: как и зачем использовать?

На прошлой неделе мы рассказали о том, как вазелин или петролатум можно использовать в качестве бюджетной ночной маски для лица. Сегодня разберем использование в уходе еще одного обыденного продукта - овсянки.

Домашние рецепты масок и скрабов для лица обычно не обходятся без овсяных хлопьев. Бьюти-энтузиасты категорически против использования в качестве ухода многих продуктов питания, но овсянка не входит в их число. В отличии от других ингредиентов домашних рецептов (пищевой соды или лимонного сока), овсянка широко используется в дерматологии. Одна из форм овса - коллоидная овсянка - зарегистрирована в базе FDA (Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) - как активный ингредиент для защиты кожи.

Коллоидная овсянка получается при измельчении овсянки до получения мелкодисперсного порошка. Для ухода за кожей легче приобрести промышленно-произведенный порошок, изготовленный согласно общепринятому руководству. Но и в домашних условиях можно добиться очень мелкого помола овса (при наличии мощного блендера) - по эффективности этот продукт не уступает покупной коллоидной овсянке. При смешивании коллоидной овсянки с водой получается однородная суспензия. Этот раствор обладает защитными, успокаивающими и увлажняющими свойствами.

Польза овсянки

Овес богат бета-глюканами - полисахаридами с превосходными влагоудерживающими свойствами. Поэтому овсянка способна предотвращать трансдермальную потерю влаги и защищать кожный барьер. Содержащиеся в ней липиды и ненасыщенные жирные кислоты усиливают ее защитные и увлажняющие свойства, а за счет высокого содержания фенолов, овес также является антиоксидантом и антивоспалительным компонентом.

Как ее используют?

Овсянка универсальна - ее применяют при аллергической сыпи, укусах насекомых, экземе, солнечных ожогах и других раздражениях. Она подходит как для чувствительной, сухой кожи, так и для жирной, проблемной. Ее использование актуально в зимнее время года, когда многие страдают от чрезмерной сухости кожи и ее раздражения на холоде. Индивидуальная непереносимость овсянки может проявляться в виде аллергических реакций, но они возникают крайне редко.

Раствор коллоидной овсянки используют для принятия ванн и умывания лица, а также в качестве тонера. Для этого удобно использовать саше с овсяным порошком от Aveeno. Многие также практикуют использование обычных овсяных хлопьев. Пару ложек овсяных хлопьев можно залить холодной водой, настоять до образования мутной жидкости, походящей на овсяное молоко, и процедить. Получившимся раствором умывают или протирают лицо после умывания, особенно, если качество проточной воды оставляет желать лучшего. Таким же образом можно принять овсяную ванну - насыпать в капроновый мешочек овсяные хлопья и опустить его в воду. Для таких процедур лучше используйте органическую овсянку без ароматизаторов и других добавок.

Коллоидную овсянку можно встретить в увлажняющих кремах, умывальных средствах и средствах для волос. У Aveeno весь бренд, прославленный своими кремами для тела, построен на этом ингредиенте. Для нормальной кожи рекомендуем попробовать Daily Moisturizing Lotion, а для очень сухой кожи, склонной к экземе - Eczema Therapy Moisturizing Cream, в состав которого также входят церамиды. Если вас беспокоит чувствительность, сухость и раздражение кожи лица, плюсом к умыванию и протиранию раствором коллоидной овсянки, попробуйте овсяные маски от First Aid Beauty и The Body Shop и крем от Tatcha.