Ретинол - золотой стандарт ухода за проблемной и возрастной кожей. Пусть на ретинол молятся бьюти-энтузиасты и его рекомендуют консультанты бьюти-магазинов, многие опасаются этого ингредиента - слишком много вопросов по поводу его использования. Мы поговорили со специалистом косметологического кабинета концептуального магазина Telli - врачом-дерматокосметологом с более чем десятилетним стажем - Гульбарам Бисенгалиевой, чтобы развенчать мифы и ответить на насущные вопросы.

Прежде всего - что такое ретинол?

Ретинол – одна из форм жирорастворимого витамина А, которая является мощным антиоксидантом и верным помощником в борьбе с морщинами, акне и пигментацией.

Чтобы лучше понять, как работает ретинол, расскажу немного о строении кожи. Наша кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. Эпидермис - самый верхний слой кожи – имеет послойно клеточное строение и обновляется в течение всей жизни. Самый глубокий слой кожи - базальный. Процесс деления клеток начинается с него и заканчивается превращением кератиноцитов (клеток эпидермиса) в роговые клетки, которые затем покидают поверхность нашей кожи. В среднем клетки эпидермиса полностью обновляются за месяц. С возрастом процесс обновления клеток замедляется. А ретинол в уходе стимулирует деление клеток и их движение с базального до рогового слоев. Так кожа дольше сохранится молодой и сияющей.

Почему все так любят ретинол?

Он уменьшает морщины, улучшает цвет лица, выравнивает рельеф кожи и в отличие от кислот не повреждает клетки, а стимулирует их обновление и уплотняет кожу. Благодаря ему образуется новый пласт кожи, который выталкивает лежащие перед ним кожные слои. Иными словами, он работает изнутри. Новообразовавшиеся клетки практически «идеальны» - с оптимальным содержанием влаги и по остальным показателям. Благодаря этому свойству ретинола, обновленная кожа выглядит более живой, а повреждения быстрее заживают.

Ретинол влияет на самые важные клетки дермы (основного слоя кожи) - фибробласты, в частности на те, что отвечают за производство коллагена. В результате формируется здоровый коллаген. Ретинол предотвращает выработку фермента, который расщепляет коллаген после воздействия ультрафиолета, то есть препятствует фотостарению. Это вещество также повышает секрецию природных увлажняющих факторов фибробластами дермы в межклеточное пространство, что позволяет коже сохранить больше влаги и уменьшает выраженность морщин.

Чем отличаются разные формы ретинола и какую лучше выбрать?

Все витамины группы А объединяют одним названием - ретиноиды. И на самом деле ретинол – это одна из форм ретиноидов.

Ретинола ацетат/ретинола пальмитат - ретинол - ретиналь или ретинальдегид - третиноин или ретиноевая кислота

Это цепочка преобразования ретиноидов. Самыми малоактивными и мягкими формами ретиноидов являются ретинола пальмитат и ретинола ацетат. Так как витамин А сам по себе является нестабильным веществом и быстро окисляется, в кремах чаще всего используются ретинола пальмитат и ретинола ацетат. Любой ретиноид при нанесении на кожу преобразовывается до его конечной формы. То есть если вы наносите крем с ретинолом ацетатом, клетка превращает это вещество в ретинол, затем в ретиналь и, в конце концов, в ретиноевую кислоту.

Как разбираться в разных концентрациях ретинола и какую концентрацию лучше выбрать?

Чем активнее форма ретиноида, тем меньше процентов содержится ее в косметических средствах.

Обладателям чувствительной кожи и новичкам лучше использовать ретинола пальмитат или ретинола ацетат. Различие между ними только в связующем компоненте (пальмитиновая кислота и уксусная кислота соответственно). У этих видов ретиноидов меньше всего побочных реакций. Их содержание в креме варьируется от 1 до 5%.

Ретинол - более активная форма. Его содержание в креме обычно колеблется между 0,01 и 1%. Чаще всего в домашних кремах используется концентрация до 0,5%. При использовании этой формы возможны побочные эффекты ретинола в виде ретиноевого дерматита. Поэтому эту и еще более активные формы желательно приобретать только после консультации с косметологом.

Самая серьезная форма в косметических средствах – ретинальдегид. Зачастую препараты с содержанием этой формы относятся к космецевтике, в частности, для лечения акне, его концентрация не превышает 0,1 - 0,01%. Средства с этой формой обязательно должен рекомендовать и назначать врач, так как велика вероятность проявления побочных эффектов.

Ретиноевая кислота используется только в профессиональных процедурах (например, ретиноевом и желтом пилингах) и рецептурных препаратах, доступных по рецепту в аптеках.

Ретинол только для возрастной кожи?

Считается, что использование ретинола наиболее эффективно после 30-35 лет, при первых признаках старения. На практике мы используем ретинол и в более юном возрасте, например, если у пациента-подростка есть проблема с угревыми высыпаниями. Лучше использовать его в ночном уходе, чтобы защитить кожу от внешних раздражителей (негативные факторы окружающей среды, загрязняющие вещества и так далее).

С какими проблемами поможет ретинол?

Чаще всего ретинол используют против возрастных изменений, при акне и пигментации. Но он также обладает антикуперозным действием за счет уплотнения дермы. Коже, склонной к покраснениям, мелкой капиллярной сетке и куперозу, рекомендуют именно ретиноевый пилинг.

Можно ли использовать ретинол обладателям чувствительной, светлой кожи?

Для обладателей чувствительной кожи ретинол совсем не противопоказан. Начните со средств с низкой концентрацией и легкой формой ретиноидов. Если на этикетке есть пометка «для чувствительной кожи», скорее всего в составе содержатся успокаивающие ингредиенты.

Ретинол - сезонное средство?

Ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу. Но существуют профессиональные линейки косметики с ретинолом, которыми можно пользоваться круглый год (при адекватной защите от солнца кремом с SPF-фактором). Если вы только планируете начать использовать ретинол и обладаете чувствительной кожей фототипа IV и выше, желательно отложить это до осени. Профессиональные пилинги на основе ретиноевой кислоты имеют сезонность и делаются в осенне-зимний период, когда солнце менее активное.

Почему считается, что с ретинолом нужно обращаться с осторожностью?

Несмотря на все преимущества ретинола, у него есть и обратная сторона. Так как он работает на уровне генома клетки, его действие иногда сравнивают с действием гормонов. У некоторых людей даже при первом применении может возникнуть ретиноевый дерматит, проявляющийся в виде зуда, шелушения и покраснения в зоне нанесения. Как правило это проходит само по себе после прекращения использования препарата, но бывают и тяжелые случаи.

Опасным побочным действием ретиноидов является тератогенный эффект - нарушение эмбрионального развития плода. Поэтому при назначении серьезных препаратов с содержанием ретиноидов пациенток детородного возраста предупреждают и даже берут расписку (не планировать беременность в течение 1-2 лет, пока ретинол полностью не выведется из организма).

В защиту ретиноидов хочется сказать, что множество производителей позаботились о своих покупателях - в основной массе средства с этим веществом - щадящие.

Какие у ретинола противопоказания?

Женщины, планирующие рождение ребенка, должны знать, что ретинол имеет тератогенное действие, то есть влияет на развитие плода. Поэтому он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Есть доказательства риска врожденных дефектов или гибели плода, когда ретиноиды (например, препарат от угревой болезни) принимался во внутривенной или пероральной форме. Для препаратов, наносимых на кожу, подобных исследований пока нет, но стоит знать о потенциальном риске. Сегодня легкие формы ретиноидов уже можно использовать при беременности, но я бы не советовала рисковать.

Также возможна индивидуальная непереносимость вещества. При заболеваниях печени и почек прием внутрь системных ретиноидов категорически противопоказан.

Как его наносить и на какие зоны лица?

Ретинол наносится на всю кожу лица, шеи и декольте, и даже зону вокруг глаз, после стандартных этапов уходовых процедур – очищения и тонизации. Можно уходовую косметику с ретинолом наносить и на влажную кожу, хотя некоторые не рекомендуют.

Если использую крем с ретинолом, нужно ли поверх него наносить обычный крем?

Если вы используете только крем с ретинолом на ночь, больше ничего наносить не нужно. Если используете его утром, необходимо нанести SPF-защиту.

Можно ли использовать сыворотку с ретинолом и крем с ретинолом в один прием?

Если сыворотка и крем содержат ретинол, желательно, чтобы они были из одной косметической линейки. В этом случае более предсказуема итоговая концентрация ретинола.

Что делать, если переборщил с ретинолом?

Ждать, пока он не выведется. Активно увлажнять кожу жирным кремом, не пересушивать ее и не использовать жесткие очищающие средства. При зуде можно выпить антигистаминный препарат. В редких случаях назначаются глюкокортикостероидные мази.

Говорят, что ретинол нельзя использовать с витамином С и кислотами. Так ли это?

Есть мнение, что кислоты (AHA, BHA, аскорбиновая кислота – витамин С) «деактивируют» ретинол, но это миф. Он основан на предположении, что кислоты при наружном нанесении снижают pH кожи. А при pH ниже 5,5 перестаёт работать определённый энзим, превращающий ретинол в коже в третиноин.

Кислоты отшелушивают наслоения мёртвых клеток с поверхности кожи и «открывают двери» для ретинола – так ему легче проникнуть внутрь. Используйте косметику с кислотами утром, а крем с ретинолом – вечером. Можно нанести маску, лёгкий пилинг или лосьон с кислотами вечером перед средством с ретинолом. Также рекомендую чередовать: один день наносить кислоты, а другой – ретинол. Тщательно следите за реакцией кожи. Если появляется сухость, покраснение и раздражение от ретинола, добавлять кислоты не нужно. Главное – начинайте с низких концентраций и добавляйте новые средства постепенно.