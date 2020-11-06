Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица
Ночные маски служат не только стимулятором увлажнения и питания кожи в осенне-зимний период, но могут успокоить, осветлить и уплотнить кожу. Мы собрали для вас 17 ночных масок на любой вкус.
Для интенсивного увлажнения
Первостепенные функции ночной маски - “запечатать” влагу и позволить другим активным веществам из вашего ухода глубже проникнуть в кожу. С этими базовыми задачами справляются маски от Origins, Holika Holika, Nuori, Biotherm, Dr. Jart + и Sulwhasoo. Средства от Biotherm, Holika Holika и Dr. Jart + обладают легкой текстурой - подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи, а маска от Nuori, напротив, предназначена для очень сухой и обезвоженной кожи.
Для восстановления
Если вы переусердствовали с пилингами, страдаете от купероза и розацеа или подверглись агрессивному воздействию внешних раздражителей (УФ-излучение, холодный ветер), то вам помогут маски от Chantecaille, Dr. Brandt Skincare и RE:P. Благодаря успокаивающим и регенерирующим компонентам в составе (бисаболол, пантенол, экстракт зеленого чая, церамиды, пептиды и так далее), средства восстанавливают кожный барьер, снижают интенсивность покраснений, устраняют чувство воспаленности кожи и уменьшают ее чувствительность.
Для осветления и обновления
Привычные сыворотки с кислотами и ретинолом периодически можно менять на ночные маски от VERSED, Masktini и Allies of Skin. В состав первой входит смесь молочной и гликолевой кислот, а в масках от Masktini и Allies of Skin главный обновляющий ингредиент - ретинол. Эти средства - решение для тех, кто хочет немного осветлить тон лица и следы от акне, улучшить текстуру кожи и сохранить ее увлажненность. Маски от Belif и Biologique Recherche имеют более мягкий осветляющий и обновляющий эффект.
Для стимулирования упругости
Маски от Kiehl's, 111skin и Valmont направлены на уплотнение и разглаживание кожи. В средстве от Kiehl's преобладают растительные ингредиенты (имбирь и гибискус), 111skin использует полиглутаминовую кислоту, которая способна удерживать в пять раз больше воды, чем гиалуроновая кислота. Маску от Valmont можно использовать как в качестве пятиминутного SOS-средства, так и оставить впитываться на ночь.
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