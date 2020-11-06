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Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица

Красота | Уход

Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица

Текст: Томирис Балтабаева


Ночные маски служат не только стимулятором увлажнения и питания кожи в осенне-зимний период, но могут успокоить, осветлить и уплотнить кожу. Мы собрали для вас 17 ночных масок на любой вкус. 

Для интенсивного увлажнения 

Первостепенные функции ночной маски - “запечатать” влагу и позволить другим активным веществам из вашего ухода глубже проникнуть в кожу. С этими базовыми задачами справляются маски от Origins, Holika Holika, Nuori, Biotherm, Dr. Jart + и Sulwhasoo. Средства от Biotherm, Holika Holika и Dr. Jart + обладают легкой текстурой - подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи, а маска от Nuori, напротив, предназначена для очень сухой и обезвоженной кожи.

Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 1)
Origins Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 2)
Holika Holika Watermelon Aqua Sleeping Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 3)
Nuori Supreme Moisture Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 4)
Biotherm Aquasource Everplump Night
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 5)
Dr. Jart + Vital Hydra Solution Biome Night Therapy Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 6)
Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask

Для восстановления 

Если вы переусердствовали с пилингами, страдаете от купероза и розацеа или подверглись агрессивному воздействию внешних раздражителей (УФ-излучение, холодный ветер), то вам помогут маски от Chantecaille, Dr. Brandt Skincare и RE:P. Благодаря успокаивающим и регенерирующим компонентам в составе (бисаболол, пантенол, экстракт зеленого чая, церамиды, пептиды и так далее), средства восстанавливают кожный барьер, снижают интенсивность покраснений, устраняют чувство воспаленности кожи и уменьшают ее чувствительность.

Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 7)
RE:P Nutrinature Ultra All-Night Moisture & Relief Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 8)
Chantecaille Jasmine and Lily Healing Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 9)
Dr. Brandt Skincare Hydro Biotic Recovery Sleeping Mask

Для осветления и обновления 

Привычные сыворотки с кислотами и ретинолом периодически можно менять на ночные маски от VERSED, Masktini и Allies of Skin. В состав первой входит смесь молочной и гликолевой кислот, а в масках от Masktini и Allies of Skin главный обновляющий ингредиент - ретинол. Эти средства - решение для тех, кто хочет немного осветлить тон лица и следы от акне, улучшить текстуру кожи и сохранить ее увлажненность. Маски от Belif и Biologique Recherche имеют более мягкий осветляющий и обновляющий эффект.

Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 10)
VERSED The Shortcut Overnight Facial Peel
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 11)
Belif First Aid Overnight Brightening Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 12)
Masktini Night Ranger Overnight Renewal Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 13)
Allies of Skin 1A Overnight Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 14)
Biologique Recherche Creme Masque Vernix

Для стимулирования упругости

Маски от Kiehl's, 111skin и Valmont направлены на уплотнение и разглаживание кожи. В средстве от Kiehl's преобладают растительные ингредиенты (имбирь и гибискус), 111skin использует полиглутаминовую кислоту, которая способна удерживать в пять раз больше воды, чем гиалуроновая кислота. Маску от Valmont можно использовать как в качестве пятиминутного SOS-средства, так и оставить впитываться на ночь.

Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 15)
111skin Meso Infusion Overnight Clinical Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 16)
Kiehl's Ginger Leaf & Hibiscus Firming Mask
Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица (фото 17)
Valmont PRIME RENEWING PACK

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