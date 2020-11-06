Ночные рейнджеры: увлажняющие ночные маски для лица

Ночные маски служат не только стимулятором увлажнения и питания кожи в осенне-зимний период, но могут успокоить, осветлить и уплотнить кожу. Мы собрали для вас 17 ночных масок на любой вкус.

Для интенсивного увлажнения

Первостепенные функции ночной маски - “запечатать” влагу и позволить другим активным веществам из вашего ухода глубже проникнуть в кожу. С этими базовыми задачами справляются маски от Origins, Holika Holika, Nuori, Biotherm, Dr. Jart + и Sulwhasoo. Средства от Biotherm, Holika Holika и Dr. Jart + обладают легкой текстурой - подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи, а маска от Nuori, напротив, предназначена для очень сухой и обезвоженной кожи.

Origins Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask Holika Holika Watermelon Aqua Sleeping Mask Nuori Supreme Moisture Mask Biotherm Aquasource Everplump Night Dr. Jart + Vital Hydra Solution Biome Night Therapy Mask Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask

Для восстановления

Если вы переусердствовали с пилингами, страдаете от купероза и розацеа или подверглись агрессивному воздействию внешних раздражителей (УФ-излучение, холодный ветер), то вам помогут маски от Chantecaille, Dr. Brandt Skincare и RE:P. Благодаря успокаивающим и регенерирующим компонентам в составе (бисаболол, пантенол, экстракт зеленого чая, церамиды, пептиды и так далее), средства восстанавливают кожный барьер, снижают интенсивность покраснений, устраняют чувство воспаленности кожи и уменьшают ее чувствительность.

RE:P Nutrinature Ultra All-Night Moisture & Relief Mask Chantecaille Jasmine and Lily Healing Mask Dr. Brandt Skincare Hydro Biotic Recovery Sleeping Mask

Для осветления и обновления

Привычные сыворотки с кислотами и ретинолом периодически можно менять на ночные маски от VERSED, Masktini и Allies of Skin. В состав первой входит смесь молочной и гликолевой кислот, а в масках от Masktini и Allies of Skin главный обновляющий ингредиент - ретинол. Эти средства - решение для тех, кто хочет немного осветлить тон лица и следы от акне, улучшить текстуру кожи и сохранить ее увлажненность. Маски от Belif и Biologique Recherche имеют более мягкий осветляющий и обновляющий эффект.

VERSED The Shortcut Overnight Facial Peel Belif First Aid Overnight Brightening Mask Masktini Night Ranger Overnight Renewal Mask Allies of Skin 1A Overnight Mask Biologique Recherche Creme Masque Vernix

Для стимулирования упругости

Маски от Kiehl's, 111skin и Valmont направлены на уплотнение и разглаживание кожи. В средстве от Kiehl's преобладают растительные ингредиенты (имбирь и гибискус), 111skin использует полиглутаминовую кислоту, которая способна удерживать в пять раз больше воды, чем гиалуроновая кислота. Маску от Valmont можно использовать как в качестве пятиминутного SOS-средства, так и оставить впитываться на ночь.