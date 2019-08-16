Ночь бойца: энзимный пилинг, маска Elemis и запатентованная формула Estée Lauder

В августе световые дни заметно сокращаются, а ночь становится длиннее. Это значит, что приходит время запастись ночными бьюти-новинками, нанести маску, сесть на подоконник и наблюдать за звездопадом. Загадайте желание, чтобы в следующем месяце в вашем любимом бьюти-корнере началась распродажа.

Elemis Peptide4 Plumping Pillow Facial

Новая маска от Elemis - Peptide4 Plumping Pillow Facial - отлично подойдет тем, кто не может позволить себе полноценный восьмичасовой сон, но готов приобрести "маску-подушку". Состав средства безупречным назвать нельзя из-за загустителей, растворителей, и бензилового спирта, которые в принципе не так опасны, но обладателям особо чувствительной кожи могут не подойти. За эффективность продукта отвечают: пептидный комплекс (группы аминокислот, восстанавливающие структуру коллагена), увлажняющий компонент глицерин, экстракты корицы и жасмина, древесные и цитрусовые масла и бурые водоросли. Ночную маску достаточно использовать один раз в неделю. Ее задача- увлажнять кожу, поддерживать и восстанавливать гидролипидный барьер.

Philosophy Renewed Hope In a Jar Peeling Mousse Instant Glow Facial

Новая маска-эксфолиант от Philosophy должна подойти тем, кому нужно "обновиться". Основной действующий компонент в продукте- энзимы. Энзимы - это белки, которые расщепляют мертвые клетки кожи. За счет обновления клеток поверхностные морщинки становятся менее явными, а тон лица выравнивается. Также в начале списка ингредиентов числятся бетаин гликоль и глицерин - эти компоненты увлажняют и смягчают кожу, делая процесс эксфолиации мягким и не травмирующим, а экстракт гамамелиса снимает воспаления и покраснения. Маску можно наносить три раза в неделю на одну минуту, а затем тщательно смывать водой.

Peach & Lily Overnight Star Sleeping Mask

У K-beauty бренда Peach & Lily в этом месяце вышла маска, которую нужно наносить на ночь. Благодаря обычному глицерину, триглицеридам, маслу сквалена и экстракту жожоба маска имеет легкую увлажняющую текстуру, а ниацинамид в ней предназначен для выравнивания тона лица. Не менее интересные компоненты в составе маски - экстракт корня женьшеня, который поддерживает тонус кожи, и экстракт ягод асаи - антиоксидант, замедляющий окислительный стресс. Маска подойдет всем, в том числе и обладателям чувствительной кожи. Но не стоит ждать супер эффекта после пары применений. Основная задача продукта - поддерживать кожу в тонусе и сохранять pH баланс.

Estée Lauder Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate

Очаровавшая многих сыворотка от Estée Lauder теперь будет доступна в виде концентрата. В конце прошлого месяца компания зарегистрировала новую технологию Chronolux S.O.S., которая легла в основу создания продукта. Производители Estée Lauder объясняют, что запатентованная формула "синхронизируется" с естественными процессами восстановления гидролипидного барьера благодаря инкапсуллированному энзиму в составе. Это значит, что в то время, когда вы спите, коктейль из антиоксидантов, гиалуроновой кислоты и трипептидов (производные пептидов) восстанавливает поврежденные ультрафиолетом, дымом и другими внешними раздражителями клетки. Кроме того, это SOS-средство разглаживает поверхностные морщины и делает кожу свежее и ярче в сжатые сроки.