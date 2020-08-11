Нестыдный вопрос: как кислоты и пробиотики справляются с запахом пота?

Сегодня любая гигиеническая процедура граничит с бьюти-уходом, в том числе контроль потоотделения и запаха тела. Если раньше осознанные потребители сторонились антиперспирантов с солями алюминия и выбирали дезодоранты с натуральными компонентами, то сегодня покупатель предпочитает средства, схожие по составу с уходовыми за лицом. Мы уже рассказывали о функциях потоотделения, о действии дезодорантов и антиперспирантов, а также о натуральных альтернативах. А чем же пользуются бьюти-энтузиасты против неприятного запаха пота сейчас?

Сначала объясним вкратце, почему потоотделение часто сопровождается запахом. Пот выделяется двумя разными гландами. Первый вид выделяет жидкость с солью, которая не имеет запаха и нужна для охлаждения организма, а второй находится в некоторых частях тела как подмышки и выделяет пот с веществами, которые вызывают запах и способствуют размножению бактерий. Если точнее, то выделяемые пахучие вещества соединены с другими веществами типа аминокислот, которые не позволяют первым веществам источать запах. Но во время потоотделения в действие вступают бактерии, живущие на поверхности кожи, и разрывают эту связь с аминокислотами, освобождая пахучие элементы.

Кислоты

pH-среда кожи подмышки обычно варьируется от 5.5 до 6.5, а как мы знаем, pH-среда влияет на бактерии, находящиеся на коже. Снижение pH-среды кожи подмышек делает ее неблагоприятной для бактерий. Таким образом, даже если человек будет потеть, на коже будет недостаточно бактерий, чтобы вызвать неприятный запах. А безопасно снизить pH-среду кожи можно с помощью кислот, которые многие уже используют повседневно для отшелушивания, борьбы с гиперпигментацией и акне и создания ровного тона кожи. Хотя основательных клинических исследований дезодорирующего эффекта кислот еще не проводилось, вы уже можете найти дезодоранты с кислотами на рынке, например у Kosas и Nécessaire.

А пользователи интернета нашли второе применение своему кислотному тонеру. Судя по отзывам тех, кто испытал эту теорию на себе, тонеры с небольшим содержанием АНА-кислот так же эффективны, как и привычные нам дезодоранты. К тому же кислоты оказывают двойное действие: не только избавляют от запаха, но и от вросших волос за счет мягкого отшелушивания. Однако с кислотными средствами, не предназначенными для кожи подмышек, нужно обращаться с осторожностью. Кислоты могут пересушить кожу, вызвать раздражение и шелушение, а при использовании после бритья могут спровоцировать жжение.

Пробиотики

Мы принимали пробиотики внутрь для здоровья ЖКТ, затем стали наносить их на кожу лица, а теперь их используют для контроля неприятного запаха. Дело все также в живущих на коже бактериях. Некоторые бактерии вызывают более неприятный запах, чем другие, и, в теории, можно изменить составляющую микробиоты кожи, искоренив “плохие” бактерии. Первой на рынок средств с "хорошими" бактериями вышла биотехнологическая компания AOBiome еще в 2014 году. Основатель компании и инженер-химик Дэвид Уитлок определил колонию бактерий, которая позволяет коже самоочищаться. Кроме того, Дэвид утверждает, что с ежедневным душем мы устраняем хорошие бактерии с поверхности кожи, которые защищают нас и нашу иммунную систему. К тому же одно бельгийское исследование показало, что у регулярных пользователей антиперспирантов более вероятна высокая концентрация актинобактерий, которые вызывают существенный запах. Твердо веря в свою теорию, Дэвид не принимал душ в течение 12 лет (на момент опубликования статьи в The New York Times), использовал "балансирующие" бактерии и при этом прекрасно себя чувствовал.

Применять такие экстремальные методы вам не нужно - мист Mother Dirt от AOBiome работает также хорошо и на коже, ежедневно очищаемой водой и мылом. Хотя действие пробиотиков в дезодорантах еще требует исследований, их использование уже набирает обороты. Вы можете приобрести такие средства у Agent Nateur x Aime и Surface Deep. Последнее выпускается в форме тканевых дисков, которые также содержат гликолевую кислоту.