Быстрый эффект: нетравматичные процедуры для лица и тела

Перед празднованием Нового года лучше не записываться на травматичные и инъекционные процедуры – все они сопряжены с периодом реабилитации. Однако, если все дела сделаны и есть хотя бы пара часов, которые можно уделить себе, – это лучше сделать. Во-первых, это расслабит после изнуряющего месяца работы. А во-вторых, поможет быстро и эффективно решить некоторые проблемы – тусклый цвет лица, обезвоженность, отечность и напряжение в мышцах. На выбор – нетравматичные процедуры, которые дают мгновенный эффект.

Для лица

Вакуумная чистка, деликатное отшелушивание, увлажнение

Нет смысла перед Новым годом прибегать к механической чистке лица и делать срединные и глубокие пилинги. Тем не менее, профессиональное очищение и поверхностное отшелушивание не помешает. Выбирать лучше вакуумную чистку и гидропилинги. Процедуры эти травмируют кожу, но результат при этом очень достойный. Более того – нет долгой реабилитации и болезненных ощущений. Что выбирать? Например, процедуру HydraFacial. Это комплексная процедура, включающая в себя вакуумную чистку, аппаратный поверхностный пилинг с применением гликолевой и салициловой кислот (от них можно отказаться при желании). Кислотные пилинги в сочетании с вакуумной насадкой растворяют комедоны, очищают поры и очищают кожу от ороговевших клеток. После эксфолиации переходят к нанесению сывороток. Какие это будут сыворотки – выбирает косметолог, но в первую очередь будут выбраны увлажняющие. Средства, как и кислоты, также "вбиваются" в кожу с помощью специальных насадок. После процедуры кожа хорошо увлажнена и напитана, длится этот эффект несколько дней.

Кроме HydraFacial можно прибегнуть к процедуре газожидкостного пилинга Jet Peel. Если HydraFacial – это очищение, отшелушивание и увлажнение с помощью активных препаратов и воды, то Jet Peel направлен в основном не на очищение, а на отшелушивание. Работают во время процедуры активные препараты в сочетании с водой и кислородом. Jet Peel обладает тройным действием на кожу: массирующим, отшелушивающим и эффектом барофореза (позволяет доставлять в кожу питательные или лечебные вещества без инъекций). Процедура выравнивает рельеф и тон кожи, разглаживает мелкие морщинки, увлажняет и усиливает лимфодренаж.

Аппаратная мезотерапия

Суть всех процедур безинъекционной мезотерапии заключается в введении активных препаратов под давлением, при помощи аппаратов. Таких процедур на сегодняшний день много – Dermadrop, Oxy Jet, Oxy Beauty, но принцип у всех один. Что получаем от процедуры: гладкую и сияющую кожу, увлажнение, ровный тон и легкий лифтинг, приличный лимфодренаж и осветление застойных пятен. Если нужно "пробудить" уставшую и изможденную кожу – это оно.

Для лифтинга, моделирования овала и снятия отечности

С отечностью замечательно справляется лимфодренажный массаж. Главная задача лимфы – очищение тканей. Она забирает из межклеточного пространства вредные для организма и кожи продукты жизнедеятельности и выводит их. Неправильный режим, недостаток сна, хронические заболевания – всё это приводит к нарушению лимфотока, в результате чего жидкость из клеток отводится плохо, что приводит к образованию отеков. Техник лимфодренажного массажа много, но суть его одна – "разогнать" лимфу, усилить микроциркуляцию и отток жидкости из тканей. Уже после одного сеанса улучшения будут – отеки уйдут, овал лица станет чётче. Дополнительно для моделирования овала и лифтинга делают микротоки, а также уходовые процедуры с применением альгинатных и пластифицирующих масок.

Для тела

Комплексная детокс-программа

Если есть в запасе несколько дней, которые можно посвятить мануальным процедурам для тела, лучше себе в этом не отказывать. В Six Senses Spa Almaty разработали специальную экспресс детокс-программу, пройдя которую в новый год каждый вступит отдохнувшим человеком, а не загнанной лошадью. Упор в программе сделан на процедуры для тела. Так, первый день посвящен подготовке и очищению – для этого применяются специальные водорослевые маски для эксфолиации и стимуляции лимфатической системы. Последующие дни – активный "детокс": терапевтическая процедура Bandage с применением грязи, солей и водорослей Мертвого моря, процедура глубокого очищения со скрабом, обертывания и массажи с эфирными маслами.

LPG, кавитация и прессотерапия

Можно ли перед Новым годом за пару дней похудеть на N-ое количество килограммов? Нет. Худеем мы на кухне, растим и подтягиваем мышцы – в спортзале. И этим нужно заниматься задолго до дня X. Но что делать с отеками, с мышечным напряжением и тонусом кожи. В этих случаях спасают аппаратные процедуры для тела. Например, вакуумно-роликовые массажеры, такие как LPG и его более продвинутая версия – аппарат Icoone, которые соединили в себе лимфодренаж и антивозрастное действие на кожу. LPG как пылесос засасывают кожу, разминают и массируют жировые отложения, находящиеся внутри ролика. Или прессотерапия, направленная на выведение лишней жидкости из организма. Перед процедурой на человека надевается специальный костюм с маленькими дырочками (ячейками). Во время процедуры в них нагнетается воздух, который делает массаж и выводит жидкость, что приводит к уменьшению объемов. Еще одна из самых популярных процедур – ультразвуковая кавитация. Ультразвуковая волна, воздействуя на жировые клетки, вызывает разрушение их мембран (жир расщепляется) и "сворачивает" нити коллагена в плотные спирали, не затрагивая при этом окружающие кровеносные сосуды и нервные окончания. Благодаря последнему действию проявляется лифтинг-эффект.