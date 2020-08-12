На какие ингредиенты корейской косметики стоит обратить внимание?

Корейская косметика - это отдельный сегмент, давно зарекомендовавший себя на рынке как инновационный. В состав корейской косметики часто входят ингредиенты, которые редко встретишь вне данного сегмента. Хотя компоненты как алоэ вера, центелла азиатская и зеленый чай уже стали привычными, существуют и те, о которых многие никогда не слышали. Сегодня расскажем о пяти из них.

Галактомисис

Также известный как “Galactomyces Ferment Filtrate”, это - побочный продукт ферментации саке. По словам японской компании SK-II, их ученые заметили, что кожа рук у пожилых мастеров, которые варили сяке, была намного более “молодой” и мягкой по сравнению с их лицами. И именно этот ингредиент является звездой нашумевшей эссенции бренда SK-II - Facial Treatment Essence. Компания утверждает, что галактомисис богат витаминами и аминокислотами, имеет антивозрастные и антиоксидантные свойства и увеличивает производство гиалуроновой кислоты в коже. Галактомисис используют и корейские бренды, например, Manyo Factory и Benton, в качестве омолаживающего ингредиента.

Benton Fermentation Essence Manyo Factory Galactomyces Cream

Юдзу

Ингредиент под названием Yuja или Yuzu - это экстракт цитрусового фрукта юдзу, произрастающего в Китае, Японии и Корее. Его с давних времен используют в кулинарии и во время принятия горячих ванн. Горячая вода, настоявшаяся на этом фрукте, успокаивала и увлажняла раздраженную кожу, расслабляла тело и служила натуральным противопростудным средством. Сейчас экстракт юдзу используют в косметике благодаря его увлажняющим и осветляющим свойствам, а также высокому содержанию витамина С. Приятный бонус - это натуральный цитрусовый аромат, который юдзу придает косметическим средствам.

Erborian Yuza Sorbet SOME BY MI Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask

Экстракт бамбука

Экстракт бамбука содержит высокую концентрацию диоксида кремния, благодаря которому достигается эффект визуального разглаживания кожи и удержания влаги. Экстракт бамбука также богат аминокислотами и флавоноидами, может укрепить кожный барьер и помочь в защите от оксидативного стресса, поэтому экстракт бамбука используют в антивозрастном уходе. К тому же, этот ингредиент - находка для жирной кожи, так как экстракт бамбука насыщает кожу влагой, при этом не утяжеляя ее. С такой целью можете попробовать эмульсию от Dr Oracle или гель от Su:m37.

Su:m37 Water-full Rebalancing Gel Dr Oracle A-Thera Emulsion

Экстракт жемчуга

По словам основательницы крупнейшего веб-сайта по продаже корейской косметики Soko Glam Шарлотты Чо, экстракт жемчуга сохраняет среду кожи слегка кислотной, что замедляет процесс старения. Он также сохраняет кожу увлажненной и упругой, так как насыщен аминокислотами и микроэлементами, а также обеспечивает легкое отшелушивание. Но в основном экстракт жемчуга используют как осветляющий ингредиент. Бренд KLAVUU наиболее известен своими средствами с экстрактом жемчуга, более того, жемчужина является символом бренда. Их линии ухода разделены на Pure Pearlsation, White Pearlsation, Blue Pearlsation и Green Pearlsation, и каждое средство насыщено экстрактом жемчуга. Большоей популярностью пользуется их очищающее масло из линии Pure Pearlsation.

JMsolution - Marine Luminous Pearl Deep Moisture Mask KLAVUU Pure Pearlsation Divine Pearl Cleansing Oil

Экстракт коры ивы

Этот экстракт, так же известный как “Willow Bark”, часто представляют как менее агрессивную альтернативу салициловой кислоте. На самом деле, этот ингредиент навряд ли сможет полностью заменить салициловую кислоту и ее свойства. Экстракт коры ивы содержит салицин, который затем может быть обращен в салициловую кислоту, но для этого нужны особые условия. Например, в средстве от COSRX он используется вместе с бетаином салицилатом, что имитирует действие салициловой кислоты. Все же сам по себе экстракт может быть полезен для кожи, так как имеет противовоспалительное и успокаивающее действие. Более того, в отличие от салициловой кислоты, экстракт коры ивы подходит для чувствительной кожи. Интересно, что в Южной Корее экстракт коры ивы и бетаин салицилат используется вместо салициловой кислоты, так как последняя считается медикаментом и не разрешена для широкого использования.