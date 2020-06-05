Можно ли избавиться от линий и заломов на шее?

Говорят, что по состоянию кожи шеи можно определить возраст человека. Хотя шея - это область, на которой признаки старения заметны в первую очередь, заломы и линии на шее могут появиться независимо от возраста. Таким образованиям на шее и зоне декольте дали противоречиво изящное название «кольца Венеры». Рассказываем про причины их появления и способы борьбы с ними.

Почему образовываются заломы на шее?

Главным фактором считается генетическая предрасположенность. «Формирование мышечного пласта (платизмы) шеи - анатомическая особенность каждого человека, у кого-то она может быть короче, у других - длиннее,» - делится Раушан Даулетбекова, врач-косметолог салона красоты Royal Beauty. Платизма - очень тонкая и плотно прилегает к коже шеи, поэтому все особенности мышцы будут видны на поверхности кожи. А с течением времени линии могут углубиться, в том числе из-за пренебрежения этой зоной. Поэтому кольца Венеры могут быть видимы и в подростковом возрасте, а возрастные изменения могут проявиться иначе, говорит Раушан: "Признаками хронологического и фотостарения являются морщины на шее и птоз (провисание кожи лица и шеи из-за гравитационных сил). Кожа на шее может быть более тонкой чем на лице, поэтому разрушение коллагена в коже из-за УФ-лучей и недостаток правильного ухода приводит к образованию круговых линий."

Сейчас такое увядание кожи происходит и преждевременно из-за вредных привычек и образа жизни современного человека. В какой позе вы обычно сидите, лежите и спите? Какую подушку вы используете - расположена ли ваша голова слишком высоко во время сна? И как часто вы пользуетесь гаджетами, при этом сутулясь и напрягая шею? При перенапряжении шеи волокна мышц укорачиваются, и образуются "тяжи" - те самые складки. Такое явление иногда называют "технической шеей" (с английского - tech neck), и оно также приводит к нарушению циркуляции крови и лимфы, препятствуя питанию кожи и тканей шеи. Все эти факторы в комплексе приводят к заломам.

"К сожалению, моя практика показывает, что полностью избавиться от колец Венеры практически невозможно, но все решения направлены на то, чтобы минимизировать их видимость," - объяснила косметолог.

Как можно уменьшить выраженность колец Венеры?

Как было сказано ранее, чаще всего во время ухода зона шеи и декольте игнорируются, хотя кожа в этой области очень деликатная. Поэтому все те же самые уходовые процедуры на лицо, как очищение, эксфолиация, увлажнение и нанесение солнцезащитного крема, растяните до зоны декольте. Из неинвазивных терапий косметолог советует массаж шеи и зоны декольте, как дома, так и в салоне, и упражнения для лица из практики фейсбилдинга. Но эти техники лучше использовать после консультации с косметологом или тренером по фейсфитнесу, потому что неподходящие для вашей конституции упражнения могут лишь усугубить ситуацию. Тейпинг кинезиологическими лентами также может быть эффективен при системном использовании, но все же такой метод не расслабляет мышцы, а только фиксирует их. Если прекратить их использование, то мышцы вернутся на свои места и результата видно не будет. Результативность можно получить только если применять все эти практики в комплексе.

"Специалисты могут предложить исправить исправить ситуацию с помощью аппаратов (лазерные методики, RF лифтинг), инъекционных методик (инъекции ботулотоксина, филлеров, гиалуроновой кислоты, и других веществ), химических пилингов, плазмолифтинга и нитевого лифтинга, - сказала Раушан. - И радикальные методы - это помощь пластического хирурга. Такие процедуры могут иметь более видимый эффект, чем домашние процедуры, но это лишь временное решение." Косметолог добавила, что на образование колец Венеры влияет питание, заболевания гормональной системы и ЖКТ, поэтому при сильно выраженных внезапных изменениях на коже шеи обратитесь к врачу.