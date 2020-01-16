Детокс для кожи: разбираем из чего может состоять минимальный уход

Философия Мари Кондо, которая помогает людям избавиться от лишнего, подходит не только для вашего дома и гардероба, но и для вашей кожи - сейчас мы пользуемся множеством средств, половина которых, возможно, не нужны. Сегодня мы предлагаем вам забыть про 12-ступенчатую систему ухода и изучить косметический минимализм.

Самые главные средства в вашей косметичке - это солнцезащитный и увлажняющий крема. Далее, в зависимости от типа вашей кожи, можно добавлять и другие средства для решения специфической проблемы. Например, для проблемной кожи, склонной к жирности необходимо не грубое очищение, потому что вы не хотите ее пересушить. Лучше всего подобрать гель для умывания, который очистит кожу, но не до скрипа. Например, гель Heimish All Clean Green Foam с низким pH, в состав которого входит азиатская центелла и экстракт гамамелиса, эффективно избавит от скопившегося за день загрязнения. После очищения коже необходимо восполнить потерю влаги, поэтому увлажняющий крем обязателен. Его можно подобрать на основе увлажняющих и противовоспалительных ингредиентов, таких как зеленый чай, экстракт алоэ и прополис. Например, в состав Benton Aloe Propolis Soothing Gel входит экстракт алоэ и прополиса, и этот гель идеально подойдет для ежедневного увлажнения. Утром обязателен солнцезащитный крем, например, BARIÉSUN Ultra-Light Fluid SPF50+ от Uriage, который не оставляет белой пленки и жирного блеска, а также подойдет для чувствительной кожи. К базовому уходу можно добавить либо локальное средство для борьбы с высыпаниями или отшелушивающий пилинг на основе BHA.

All Clean Green Foam от Heimish Aloe Propolis Soothing Gel от Benton BARIÉSUN Ultra-Light Fluid SPF50+ от Uriage Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant от Paula's Choice

Для сухой кожи

Обладательницам сухой кожи лучше выбирать увлажняющие средства для умывания в форме геля или молочка. Например, увлажняющая умывалка от Paula’s Choice Resist Optimal Results Hydrating Cleanser имеет мягкую густую консистенцию, благодаря которой это средство можно использовать как “двойную очистку” без угрозы потери влаги. Увлажняющий крем должен иметь в составе ингредиенты, восстанавливающие липидный барьер, то есть керамиды, липиды, жирные кислоты и масла. Например, Biossance Squalane + Omega Repair Cream имеет в своём составе сквалан, керамиды и жирные кислоты омега, что позволяет коже удерживать влагу. Для сухой кожи к базовому уходу можно добавить либо увлажняющую сыворотку, если у вас еще и обезвоженная кожа, или мягкий пилинг на основе AHA, если вас беспокоит шелушение.

Resist Optimal Results Hydrating Cleanser от Paula’s Choice Squalane + Omega Repair Cream от Biossance Resist Daily Smoothing Treatment with 5% AHA‎ от Paula's Choice HYDR8 B5™ INTENSE Hyaluronic Acid with NMF Replenish & Boost от Medik8

Для чувствительной кожи

Если у вас чувствительная кожа, то есть необходимость в защите липидного барьера. Для очищения отлично подойдет Matcha Hemp Hydrating Cleanser от Krave Beauty, в состав которого входит матча и масло семян конопли. Чувствительная кожа - реактивная, поэтому желателен крем без каких-либо эфирных масел, парфюмов и спирта. Например, у REN Clean Skincare есть линейка Evercalm, подходящая для чувствительной кожи. А Global Protection Day Cream имеет в составе масла семян черной смородины, облепихи и камелии, богатые линолевой кислотой, которые успокаивают кожу. Солнцезащитный крем также важен для чувствительной кожи, например, можно попробовать KLAIRS Soft Airy UV Essence SPF 50 на водной основе. Если вы страдаете от покраснений, то к базовому уходу можно добавить сыворотку против красноты, или же, если вам не хватает влаги, можно внести в рутину гиалуроновую кислоту.

Matcha Hemp Hydrating Cleanser от Krave Beauty Global Protection Day Cream от REN Clean Skincare Soft Airy UV Essence SPF 50 от KLAIRS Rosaliac AR Intense Visible Facial Redness Serum от La Roche-Posay

Для возрастной кожи

Солнцезащитный крем - это самая важная часть ухода для возрастной кожи, так как он лучше всего борется с появлением морщин, пигментных пятен и уменьшением упругости кожи. Важно подбирать солнцезащитные крема с антиоксидантными и увлажняющими свойствами. Так, солнцезащитный крем от Paula’s Choice Resist Youth Extending Daily Hydrating Fluid имеет в своей формуле антиоксиданты и его можно использовать утром как увлажняющий крем. Ночной уход может включать крем, содержащий не только увлажняющие ингредиенты, но и эмоленты, как например растительные масла, богатые олеиновой кислотой. Resveratrol Lift Night Infusion Cream от Caudalie, в составе которого есть ресвератрол - экстракт из стебля виноградной лозы, как раз имеет разглаживающие и уплотняющие свойства. К базовому уходу за возрастной кожей можно добавить активные вещества типа витамина А и С.

Resist Youth Extending Daily Hydrating Fluid от Paula’s Choice Resveratrol Lift Night Infusion Cream от Caudalie Crystal Retinal™ Skin Ageing Solutions от Medik8

Минимальный уход - это бьюти-рутина для вашей кожи, в которой присутствуют только необходимые средства и активные ингредиенты. Например, увлажняющий крем для лица можно также использовать для шеи, зоны декольте и под глазами, не покупая дополнительных средств. Если же у вас жирная, но обезвоженная кожа, тогда к базовому уходу надо добавить влагоудерживающие ингредиенты.