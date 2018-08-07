Как масла могут помочь в лечении акне?

Существует мнение, что жирная/проблемная кожа и масло не лучшие друзья. И сальный блеск они усиливают, и закупоривают поры, и провоцируют образование воспалений и комедонов. И мнение ошибочное. Вопреки устоявшемуся мнению, масла могут быть верными спутниками жирной кожи и принести проблемной немало пользы.

Для начала стоит вспомнить, что из себя представляет жирная кожа. Жирная кожа - это всегда про избыток естественного/кожного себума. Основный компонент себума - триглицериды, холестерин, сквален и керамиды. Основная часть триглицеридов представлена полиненасыщенными жирными кислотами - линоленовая, арахидоновая. Линоленовая кислота выполняет несколько важнейших функций - например, подавляет активность фермента 5-α-редуктазы. Под действием этого фермента в клетках сальных желез - себоцитах - тестостерон превращается в дигидротестостерон. Как только последнего становится больше, он стимулирует клетки сальных желез на усиленную секрецию кожного сала.

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На развитие воспалений сильно влияет качественные и количественные изменения себума. Например, при его повышенной продукции количество линолевой кислоты становится меньше. Так, в ходе нескольких исследований содержимого комедонов, было установлено, что количество линолевой кислоты в них гораздо меньше, чем в нормальном себуме. Более того, ее заменяют мононенасыщенные жирные кислоты (олеиновая и сапиеновая). Это приводит к изменению не только качества кожного себума. От дисбаланса развивается гиперкератоз, меняется и pH кожи - он смещается в щелочную сторону, что влечет за собой развитие патогенной микрофлоры, в том числе P.acnes, вызывающих воспаления.

Таким образом, масла, содержащие линолевую кислоту, способствуют подавлению продукции себума, улучшают процессы кератинизации, восстанавливают липидный барьер, оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, снижают трансэпидермальную потерю влаги.

Какие это масла?

Линолевая кислота (омега-6) содержится в масле примулы вечерней (75% линолевой кислоты), виноградной косточки (72%), подсолнечника (65%), конопли (56%), черной смородины (47%), шиповника (47%), облепихи (34%), аргана и баобаба (33%).

Как использовать?

Использовать масла лучше в вечернем уходе, на самом последнем этапе. Масло нельзя наносить на сухую кожу, иначе оно высушит ее. Идеально – смешивать с кремом или наносить на чуть влажную кожу – например, сразу после использования увлажняющей сыворотки. Перед нанесением масло желательно разогреть в ладонях.