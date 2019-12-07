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Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи?

Красота | Уход

Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи?

Текст: Buro247.kz


Выработка кожного сала - это функция организма, которая защищает кожный барьер от внешних раздражителей и бактерий и позволяет коже быть упругой и эластичной. Наша кожа должна справляться с выработкой необходимого объема кожного сала, но часто этот механизм выходит из строя из-за проблем с эндокринной системой, а также из-за неправильного ухода и климатических условий. В борьбе с последним на помощь придут растительные масла, которые сбалансируют функцию кожи. Звучит страшно, но главеая хитрость - выбрать правильный продукт.

Вкратце о липидном слое кожи

В эпидермисе кожи важную роль выполняет слой липидов, которые делятся на липиды из сальных желез - себум, и липиды эпидермального барьера, состоящие из керамидов, свободных жирных кислот и холестерола. Эти липиды позволяют коже правильно функционировать. Однако, когда эпидермальный барьер нарушается, липиды перестают защищать кожу. Также, если в себуме недостаточно линолевой кислоты, то он становится вязким, что приводит к закупорке пор. Различные растительные масла могут помочь восстановить функцию липидов и производство себума.

Что нужно знать о жирных кислотах в маслах?

Все масла растительного происхождения имеют в составе жирные кислоты, и самое важные - это олеиновые (Омега-9) и линолевые (Омега-6) кислоты. Несмотря на то, что обе жирные кислоты не закупоривают поры и хорошо питают кожу, олеиновая кислота легче проникает в эпидермис кожи, чем линолевая. Каждое масло имеет разное соотношение олеиновой и линолевой кислот, именно поэтому важно подобрать масло, подходящее по составу именно вашему типу кожи. Масла с большим содержанием олеиновой кислоты более тяжелые и больше подойдут для сухой и возрастной кожи, тогда как масла с большей долей линолевой кислоты легкие и "сухие", поэтому идеальны для жирной, комбинированной кожи и кожи, склонной к акне. Как было сказанно ранее, себум становится вязким при нехватке линолевой кислоты, поэтому для тех, кто страдает акне и закупоренными порами, стоит обратить внимание на масла, богатые линолевой кислотой. Также есть масла с одинаковым содержанием линолевой и олеиновой кислот, и они, в основном, подходят для всех типов кожи. Масла, подходящие комбинированной и жирной коже - это масла из шиповника, семян конопли, сафлора, семян винограда, подсолнечника и вечерней примулы. Масла для сухой и возрастной кожи, которые богаты олеиновой кислотой - это оливковое масло, масло из авокадо, макадамии, абрикоса, марулы, миндаля и лесного ореха, а также жожоба, аргановое и таману. Однако, кожа каждого человека уникальна, поэтому подбирать масла стоит индивидуально.

Каждое масло также имеет разный состав, так что помимо соотношения олеиновой и линолевой кислот, нужно смотреть на свойства. Например, масло шиповника подходит практически всем типам кожи и имеет увлажняющие и заживляющие свойства. Комбинация жирных кислот, ретиноевой кислоты и витамина С в этом масле помогает справиться с чувствительностью и краснотой кожи, улучшает состояние морщин, помогает при гиперпигментации и акне.

Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 1)
The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 2)
BIOSSANCE Squalane + Vitamin C Rose Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 3)
The Ordinary 100% Plant-Derived Squalane
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 4)
Sunday Riley Juno Antioxidant + Superfood Face Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 5)
Kiehl’s Daily Reviving Concentrate
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 6)
Caudalie Vine [activ] Overnight Detox Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 7)
Peach & Lily Pure Beam Luxe Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 8)
Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 9)
Elemis Superfood Facial Oil
Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи? (фото 10)
Pyunkang Yul Oil

Одним из масел, подходящих всем типам кожи, является масло сквалана, производное от сквалена. Сквален - это составляющая себума, которая имеет смазочные свойства. Однако вещества, выделяемые во время оксидации сквалена, вместе со свободными жирными кислотами могут быть комедогенными. Сквалан, с другой стороны, - это насыщенное вещество, которое имеет антиоксидантные и увлажняющие свойства. Растительное масло скавалана, в основном, получают из оливкового масла. Оно не комедогенно и легко принимается практически всеми типами кожи, так как оно очень схоже с кожным салом.

Многие бренды уходовой косметики создают смеси различных масел и других ингредиентов, которые направлены на решение определенной проблемы. Например Juno Antioxidant + Superfood Face Oil от Sunday Riley насыщенно маслами различных ягод, которые богаты линолевой кислотой, витамином С и антиоксидантами, а также маслами брокколи, моркови и черного кумина, которые улучшают эластичность кожи и борются с закупоренными порами. А Daily Reviving Concentrate от Kiehl's имеет в составе масла подсолнечника, богатое витамином Е, корня имбиря, имеющее антивоспалительные свойства и таману, которое отлично борется с гиперпигментацией.

 

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