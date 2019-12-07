Раскрываем секреты: какое масло подходит для вашей кожи?

Выработка кожного сала - это функция организма, которая защищает кожный барьер от внешних раздражителей и бактерий и позволяет коже быть упругой и эластичной. Наша кожа должна справляться с выработкой необходимого объема кожного сала, но часто этот механизм выходит из строя из-за проблем с эндокринной системой, а также из-за неправильного ухода и климатических условий. В борьбе с последним на помощь придут растительные масла, которые сбалансируют функцию кожи. Звучит страшно, но главеая хитрость - выбрать правильный продукт.

Вкратце о липидном слое кожи

В эпидермисе кожи важную роль выполняет слой липидов, которые делятся на липиды из сальных желез - себум, и липиды эпидермального барьера, состоящие из керамидов, свободных жирных кислот и холестерола. Эти липиды позволяют коже правильно функционировать. Однако, когда эпидермальный барьер нарушается, липиды перестают защищать кожу. Также, если в себуме недостаточно линолевой кислоты, то он становится вязким, что приводит к закупорке пор. Различные растительные масла могут помочь восстановить функцию липидов и производство себума.

Что нужно знать о жирных кислотах в маслах?

Все масла растительного происхождения имеют в составе жирные кислоты, и самое важные - это олеиновые (Омега-9) и линолевые (Омега-6) кислоты. Несмотря на то, что обе жирные кислоты не закупоривают поры и хорошо питают кожу, олеиновая кислота легче проникает в эпидермис кожи, чем линолевая. Каждое масло имеет разное соотношение олеиновой и линолевой кислот, именно поэтому важно подобрать масло, подходящее по составу именно вашему типу кожи. Масла с большим содержанием олеиновой кислоты более тяжелые и больше подойдут для сухой и возрастной кожи, тогда как масла с большей долей линолевой кислоты легкие и "сухие", поэтому идеальны для жирной, комбинированной кожи и кожи, склонной к акне. Как было сказанно ранее, себум становится вязким при нехватке линолевой кислоты, поэтому для тех, кто страдает акне и закупоренными порами, стоит обратить внимание на масла, богатые линолевой кислотой. Также есть масла с одинаковым содержанием линолевой и олеиновой кислот, и они, в основном, подходят для всех типов кожи. Масла, подходящие комбинированной и жирной коже - это масла из шиповника, семян конопли, сафлора, семян винограда, подсолнечника и вечерней примулы. Масла для сухой и возрастной кожи, которые богаты олеиновой кислотой - это оливковое масло, масло из авокадо, макадамии, абрикоса, марулы, миндаля и лесного ореха, а также жожоба, аргановое и таману. Однако, кожа каждого человека уникальна, поэтому подбирать масла стоит индивидуально.

Каждое масло также имеет разный состав, так что помимо соотношения олеиновой и линолевой кислот, нужно смотреть на свойства. Например, масло шиповника подходит практически всем типам кожи и имеет увлажняющие и заживляющие свойства. Комбинация жирных кислот, ретиноевой кислоты и витамина С в этом масле помогает справиться с чувствительностью и краснотой кожи, улучшает состояние морщин, помогает при гиперпигментации и акне.

The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil BIOSSANCE Squalane + Vitamin C Rose Oil The Ordinary 100% Plant-Derived Squalane Sunday Riley Juno Antioxidant + Superfood Face Oil Kiehl’s Daily Reviving Concentrate Caudalie Vine [activ] Overnight Detox Oil Peach & Lily Pure Beam Luxe Oil Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil Elemis Superfood Facial Oil Pyunkang Yul Oil

Одним из масел, подходящих всем типам кожи, является масло сквалана, производное от сквалена. Сквален - это составляющая себума, которая имеет смазочные свойства. Однако вещества, выделяемые во время оксидации сквалена, вместе со свободными жирными кислотами могут быть комедогенными. Сквалан, с другой стороны, - это насыщенное вещество, которое имеет антиоксидантные и увлажняющие свойства. Растительное масло скавалана, в основном, получают из оливкового масла. Оно не комедогенно и легко принимается практически всеми типами кожи, так как оно очень схоже с кожным салом.

Многие бренды уходовой косметики создают смеси различных масел и других ингредиентов, которые направлены на решение определенной проблемы. Например Juno Antioxidant + Superfood Face Oil от Sunday Riley насыщенно маслами различных ягод, которые богаты линолевой кислотой, витамином С и антиоксидантами, а также маслами брокколи, моркови и черного кумина, которые улучшают эластичность кожи и борются с закупоренными порами. А Daily Reviving Concentrate от Kiehl's имеет в составе масла подсолнечника, богатое витамином Е, корня имбиря, имеющее антивоспалительные свойства и таману, которое отлично борется с гиперпигментацией.