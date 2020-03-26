От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода

Нанесение масок на лицо и долгие уходовые процедуры – это роскошь выходного дня. Однако с карантином нам стал доступен более изощренный подход к бьюти-процедурам. Если вам нужно справиться сразу с несколькими проблемами, то попробуйте метод multi-masking – использование нескольких видов масок на разных зонах лица. Некоторые бренды выпускают наборы с мини-масками для решения разных проблем кожи, но вы можете составить такой набор самостоятельно, из тех средств, которые вам нравятся. Например, на Т-зону можно нанести маску на основе глины, на щеки – успокаивающую, а под глаза – увлажняющие патчи. А мы собрали для вас маски на любой вкус: от популярной сплэш-маски до глиняной маски в форме стика.

Проблема: обезвоженная и сухая кожа

Такой коже необходимы увлажняющие и смягчающие ингредиенты. Самый популярный и действенный увлажняющий ингредиент – это гиалуроновая кислота, которая притягивает влагу. Она является главным ингредиентом маски MAKE P:REM, предназначенной для использования в душе. Эта маска имеет вязкую гелевую текстуру, которая “запирает” влагу на коже во время принятия душа, а экстракты ягод питают кожу. Если вам нужен менее затратный по времени способ, то можно попробовать сплэш-маску Boscia, в составе которой имеются масла камелии и рисовых отрубей – они смягчают кожу и защищают её от потери влаги. Ещё одним важным компонентом для людей с сухой кожей является экстракт прополиса. Он питает кожу, а пчелиный воск также "запирает" влагу. Средство с прополисом можно попробовать в форме ночной маски, например от COSRX.

Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой

MAKE P:REM In Shower Liquid Face Mask Увлажняющая сплэш маска

Boscia Tsubaki Splash Mask Увлажняющая ночная маска с прополисом

COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask

Проблема: раздраженная кожа и покраснения

С покраснениями и раздражением хорошо справляются ниацинамид, витамин С, бисаболол, зеленый чай и центелла азиатская. Они успокаивают кожу и укрепляют кожный барьер. Water Sleeping Pack от Laneige – это культовая маска бренда, однако в его арсенале есть и другие ночные маски. Но именно маска с центеллой подойдет тем, у кого имеются покраснения, сухость и раздражение, что особенно актуально в сезон аллергий. А успокаивающая маска Isntree не только богата витамином С и гиалуроновой кислотой, но и имеет приятный аромат дамасских роз.

Увлажняющая ночная маска с центеллой

LANEIGE Hypoallergenic Cica Sleeping Mask Увлажняющая и успокаивающая маска с розами

IsNtree Real Rose Calming Mask

Проблема: тусклая и усталая кожа

Для таких случаев нужны осветляющие и тонизирующие маски. Тканевая маска KLAVUU содержит экстракт жемчуга, ниацинамид и аденозин, которые осветляют, восстанавливают и выравнивают цвет кожи. Похожие компоненты имеются в составе ночной маски KLAIRS, в которой, помимо ниацинамида и аденозина, есть антиоксидантные витамины Е и С. Из смываемых можно попробовать маску с куркумой и клюквой – от Kiehl’s. Мелкие гранулы клюквенных косточек, присутствующие в маске, мягко отшелушивают ороговевший слой кожи.

Осветляющая маска

KLAVUU WHITE Pearlsation Pearl Serum Mask Тонизирующая маска

Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Mask Осветляющая маска

KLAIRS Freshly Juiced Vitamin E Mask

Проблема: неэластичная кожа

Улучшить тонус помогут средства с антиоксидантами, отшелушивающими кислотами, ретинолом и ниацинамидом. Такой же эффект дают альгинатные маски на основе водорослей – в силу их укрепляющих и подтягивающих свойств. В маске Dr. Jart+ объединены антиоксидантная сыворотка и альгинатная маска. Последняя “закрывает” сыворотку на лице и не дает ей испаряться. А гидрогелевую маску с ретинолом можно попробовать от VERSO, в составе которой имеется их собственная ретиноловая разработка – Retinol 8.

Маска для упругости кожи

Dr. Jart+ FIRM LOVER RUBBER TM MASK Гидрогелевая маска с ретинолом

VERSO Intense Facial Mask

Проблема: закупоренные поры

Для проблемной кожи с закупоренными порами нужны ингредиенты с абсорбирующими свойствами – такими, как у глины и активированного угля. Если ваша кожа комбинированная и местами сухая, то стоит нанести маску с глиной только на проблемные участки, так как она может пересушивать кожу. У Innisfree есть маска на основе вулканической глины в форме стика, которым удобно распределять средство. Также можно попробовать маску Ahava с глиной каолин и грязью, которая и детоксифицирует, и увлажняет. А в состав популярной маски Glamglow, помимо глины, входят отшелушивающие кислоты и активированный уголь. Поэтому она может быть слишком абразивной для чувствительной кожи, её стоит протестировать на маленьком участке кожи перед использованием.

Глиняная маска

Innisfree Super Volcanic Stick Mask Грязевая маска

Ahava Purifying Mud Mask Грязевая маска

GlamGlow SuperMud Clearing Treatment



Проблема: неувлажненная и тусклая кожа вокруг глаз

Хотя кожа вокруг глаз не всегда нуждается в специальном креме или маске, некоторые ингредиенты имеют лучший эффект, когда сформулированы специально для определенной зоны. Например, ретинол в обычных кремах может быть слишком раздражающим, а в ночной маске Glow Recipe производитель использует инкапсулированный ретинол, который бережно питает чувствительную кожу вокруг глаз. А Estée Lauder в патчах под глаза использует известный и всеми любимый комплекс Advanced Night Repair.

Маска под глаза с авокадо и ретинолом

Glow Recipe Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask Патчи под глаза

Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask

Проблема: сухие губы

Губы так же, как и кожа, нуждаются в глубоком увлажнении, чего иногда сложно достичь, применяя обычный бальзам. Поэтому в случаях, когда губы пересушены, помогут ночные маски и патчи с маслами и другими ингредиентами-эмолентами.