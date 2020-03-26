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От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода

Красота | Уход

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода

Текст: Buro247.kz


Нанесение масок на лицо и долгие уходовые процедуры – это роскошь выходного дня. Однако с карантином нам стал доступен более изощренный подход к бьюти-процедурам. Если вам нужно справиться сразу с несколькими проблемами, то попробуйте метод multi-masking – использование нескольких видов масок на разных зонах лица. Некоторые бренды выпускают наборы с мини-масками для решения разных проблем кожи, но вы можете составить такой набор самостоятельно, из тех средств, которые вам нравятся. Например, на Т-зону можно нанести маску на основе глины, на щеки – успокаивающую, а под глаза – увлажняющие патчи. А мы собрали для вас маски на любой вкус: от популярной сплэш-маски до глиняной маски в форме стика.

Проблема: обезвоженная и сухая кожа

Такой коже необходимы увлажняющие и смягчающие ингредиенты. Самый популярный и действенный увлажняющий ингредиент – это гиалуроновая кислота, которая притягивает влагу. Она является главным ингредиентом маски MAKE P:REM, предназначенной для использования в душе. Эта маска имеет вязкую гелевую текстуру, которая “запирает” влагу на коже во время принятия душа, а экстракты ягод питают кожу. Если вам нужен менее затратный по времени способ, то можно попробовать сплэш-маску Boscia, в составе которой имеются масла камелии и рисовых отрубей – они смягчают кожу и защищают её от потери влаги. Ещё одним важным компонентом для людей с сухой кожей является экстракт прополиса. Он питает кожу, а пчелиный воск также "запирает" влагу. Средство с прополисом можно попробовать в форме ночной маски, например от COSRX.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 1)
Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой
MAKE P:REM In Shower Liquid Face Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 2)
Увлажняющая сплэш маска
Boscia Tsubaki Splash Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 3)
Увлажняющая ночная маска с прополисом
COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask

 

Проблема: раздраженная кожа и покраснения

С покраснениями и раздражением хорошо справляются ниацинамид, витамин С, бисаболол, зеленый чай и центелла азиатская. Они успокаивают кожу и укрепляют кожный барьер. Water Sleeping Pack от Laneige – это культовая маска бренда, однако в его арсенале есть и другие ночные маски. Но именно маска с центеллой подойдет тем, у кого имеются покраснения, сухость и раздражение, что особенно актуально в сезон аллергий. А успокаивающая маска Isntree не только богата витамином С и гиалуроновой кислотой, но и имеет приятный аромат дамасских роз.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 4)
Увлажняющая ночная маска с центеллой 
LANEIGE Hypoallergenic Cica Sleeping Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 5)
Увлажняющая и успокаивающая маска с розами
IsNtree Real Rose Calming Mask

 

Проблема: тусклая и усталая кожа

Для таких случаев нужны осветляющие и тонизирующие маски. Тканевая маска KLAVUU содержит экстракт жемчуга, ниацинамид и аденозин, которые осветляют, восстанавливают и выравнивают цвет кожи. Похожие компоненты имеются в составе ночной маски KLAIRS, в которой, помимо ниацинамида и аденозина, есть антиоксидантные витамины Е и С. Из смываемых можно попробовать маску с куркумой и клюквой – от Kiehl’s. Мелкие гранулы клюквенных косточек, присутствующие в маске, мягко отшелушивают ороговевший слой кожи.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 6)
Осветляющая маска
KLAVUU WHITE Pearlsation Pearl Serum Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 7)
Тонизирующая маска
Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 8)
Осветляющая маска
KLAIRS Freshly Juiced Vitamin E Mask

 

Проблема: неэластичная кожа

Улучшить тонус помогут средства с антиоксидантами, отшелушивающими кислотами, ретинолом и ниацинамидом. Такой же эффект дают альгинатные маски на основе водорослей – в силу их укрепляющих и подтягивающих свойств. В маске Dr. Jart+ объединены антиоксидантная сыворотка и альгинатная маска. Последняя “закрывает” сыворотку на лице и не дает ей испаряться. А гидрогелевую маску с ретинолом можно попробовать от VERSO, в составе которой имеется их собственная ретиноловая разработка – Retinol 8.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 9)
Маска для упругости кожи
Dr. Jart+ FIRM LOVER RUBBERTM MASK
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 10)
 Гидрогелевая маска с ретинолом
VERSO Intense Facial Mask

 

Проблема: закупоренные поры

Для проблемной кожи с закупоренными порами нужны ингредиенты с абсорбирующими свойствами – такими, как у глины и активированного угля. Если ваша кожа комбинированная и местами сухая, то стоит нанести маску с глиной только на проблемные участки, так как она может пересушивать кожу. У Innisfree есть маска на основе вулканической глины в форме стика, которым удобно распределять средство. Также можно попробовать маску Ahava с глиной каолин и грязью, которая и детоксифицирует, и увлажняет. А в состав популярной маски Glamglow, помимо глины, входят отшелушивающие кислоты и активированный уголь. Поэтому она может быть слишком абразивной для чувствительной кожи, её стоит протестировать на маленьком участке кожи перед использованием.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 11)
Глиняная маска 
Innisfree Super Volcanic Stick Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 12)
Грязевая маска
Ahava Purifying Mud Mask 
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 13)
Грязевая маска
GlamGlow SuperMud Clearing Treatment

 

Проблема: неувлажненная и тусклая кожа вокруг глаз

Хотя кожа вокруг глаз не всегда нуждается в специальном креме или маске, некоторые ингредиенты имеют лучший эффект, когда сформулированы специально для определенной зоны. Например, ретинол в обычных кремах может быть слишком раздражающим, а в ночной маске Glow Recipe производитель использует инкапсулированный ретинол, который бережно питает чувствительную кожу вокруг глаз. А Estée Lauder в патчах под глаза использует известный и всеми любимый комплекс Advanced Night Repair.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 14)
Маска под глаза с авокадо и ретинолом
Glow Recipe Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 15)
Патчи под глаза
Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask

 

Проблема: сухие губы

Губы так же, как и кожа, нуждаются в глубоком увлажнении, чего иногда сложно достичь, применяя обычный бальзам. Поэтому в случаях, когда губы пересушены, помогут ночные маски и патчи с маслами и другими ингредиентами-эмолентами.

 

От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 16)
Маска для губ
KLAVUU  Nourishing Care Lip Sleeping Pack
От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода (фото 17)
Патчи для губ
KNC BEAUTY All Natural Infused Lip Mask

 

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