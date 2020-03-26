От сплэш до альгинатных: маски для лица для любого повода
Нанесение масок на лицо и долгие уходовые процедуры – это роскошь выходного дня. Однако с карантином нам стал доступен более изощренный подход к бьюти-процедурам. Если вам нужно справиться сразу с несколькими проблемами, то попробуйте метод multi-masking – использование нескольких видов масок на разных зонах лица. Некоторые бренды выпускают наборы с мини-масками для решения разных проблем кожи, но вы можете составить такой набор самостоятельно, из тех средств, которые вам нравятся. Например, на Т-зону можно нанести маску на основе глины, на щеки – успокаивающую, а под глаза – увлажняющие патчи. А мы собрали для вас маски на любой вкус: от популярной сплэш-маски до глиняной маски в форме стика.
Проблема: обезвоженная и сухая кожа
Такой коже необходимы увлажняющие и смягчающие ингредиенты. Самый популярный и действенный увлажняющий ингредиент – это гиалуроновая кислота, которая притягивает влагу. Она является главным ингредиентом маски MAKE P:REM, предназначенной для использования в душе. Эта маска имеет вязкую гелевую текстуру, которая “запирает” влагу на коже во время принятия душа, а экстракты ягод питают кожу. Если вам нужен менее затратный по времени способ, то можно попробовать сплэш-маску Boscia, в составе которой имеются масла камелии и рисовых отрубей – они смягчают кожу и защищают её от потери влаги. Ещё одним важным компонентом для людей с сухой кожей является экстракт прополиса. Он питает кожу, а пчелиный воск также "запирает" влагу. Средство с прополисом можно попробовать в форме ночной маски, например от COSRX.
Проблема: раздраженная кожа и покраснения
С покраснениями и раздражением хорошо справляются ниацинамид, витамин С, бисаболол, зеленый чай и центелла азиатская. Они успокаивают кожу и укрепляют кожный барьер. Water Sleeping Pack от Laneige – это культовая маска бренда, однако в его арсенале есть и другие ночные маски. Но именно маска с центеллой подойдет тем, у кого имеются покраснения, сухость и раздражение, что особенно актуально в сезон аллергий. А успокаивающая маска Isntree не только богата витамином С и гиалуроновой кислотой, но и имеет приятный аромат дамасских роз.
Проблема: тусклая и усталая кожа
Для таких случаев нужны осветляющие и тонизирующие маски. Тканевая маска KLAVUU содержит экстракт жемчуга, ниацинамид и аденозин, которые осветляют, восстанавливают и выравнивают цвет кожи. Похожие компоненты имеются в составе ночной маски KLAIRS, в которой, помимо ниацинамида и аденозина, есть антиоксидантные витамины Е и С. Из смываемых можно попробовать маску с куркумой и клюквой – от Kiehl’s. Мелкие гранулы клюквенных косточек, присутствующие в маске, мягко отшелушивают ороговевший слой кожи.
Проблема: неэластичная кожа
Улучшить тонус помогут средства с антиоксидантами, отшелушивающими кислотами, ретинолом и ниацинамидом. Такой же эффект дают альгинатные маски на основе водорослей – в силу их укрепляющих и подтягивающих свойств. В маске Dr. Jart+ объединены антиоксидантная сыворотка и альгинатная маска. Последняя “закрывает” сыворотку на лице и не дает ей испаряться. А гидрогелевую маску с ретинолом можно попробовать от VERSO, в составе которой имеется их собственная ретиноловая разработка – Retinol 8.
Проблема: закупоренные поры
Для проблемной кожи с закупоренными порами нужны ингредиенты с абсорбирующими свойствами – такими, как у глины и активированного угля. Если ваша кожа комбинированная и местами сухая, то стоит нанести маску с глиной только на проблемные участки, так как она может пересушивать кожу. У Innisfree есть маска на основе вулканической глины в форме стика, которым удобно распределять средство. Также можно попробовать маску Ahava с глиной каолин и грязью, которая и детоксифицирует, и увлажняет. А в состав популярной маски Glamglow, помимо глины, входят отшелушивающие кислоты и активированный уголь. Поэтому она может быть слишком абразивной для чувствительной кожи, её стоит протестировать на маленьком участке кожи перед использованием.
Проблема: неувлажненная и тусклая кожа вокруг глаз
Хотя кожа вокруг глаз не всегда нуждается в специальном креме или маске, некоторые ингредиенты имеют лучший эффект, когда сформулированы специально для определенной зоны. Например, ретинол в обычных кремах может быть слишком раздражающим, а в ночной маске Glow Recipe производитель использует инкапсулированный ретинол, который бережно питает чувствительную кожу вокруг глаз. А Estée Lauder в патчах под глаза использует известный и всеми любимый комплекс Advanced Night Repair.
Проблема: сухие губы
Губы так же, как и кожа, нуждаются в глубоком увлажнении, чего иногда сложно достичь, применяя обычный бальзам. Поэтому в случаях, когда губы пересушены, помогут ночные маски и патчи с маслами и другими ингредиентами-эмолентами.
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