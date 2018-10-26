Маска "железного человека" и другие гаджеты для домашней LED-терапии

Американский бренд Dr. Dennis Gross выпустил, пожалуй, самую продвинутую (и внешне эффектную) на сегодняшний день маску для домашней LED-терапии. Внешне она очень похожа на маску "железного человека". Подробно о том, что такое LED-терапия мы писали здесь. Если кратко, LED-терапия используется в лечении акне, для стимулирования синтеза коллагена и эластина, в борьбе с покраснениями, для восстановления кожи после косметологических процедур, инсоляции и т.д. В терапии используются лампы красного, синего, зеленого и оранжевого цветов. Самые популярные и используемые – синие и красные. Синие – на протяжении 10 лет активно используются дерматологами и косметологами в лечении угревой сыпи. Синий свет убивает бактерии, вызывающие акне, но действует гораздо мягче. Красный – стимулирует синтез коллагена и эластина, разглаживает мелкие морщины, выравнивает тон кожи. У "железной маски" Dr. Dennis Gross для домашнего пользования 100 светодиодных красных (с 4-мя спектрами красного света) и 62 светодиодных синих ламп. LED-гаджеты выпускает не только Dr. Dennis Gross, но он их производит по более демократичной цене. Лучшие – в нашей подборке:

Talika

Гаджет предназначен для использования в области вокруг глаз, он излучает красный и янтарный свет. Кроме света, в аппарат встроены устройства, производящие микротоки. Они подтягивают веко и избавляют от отечности, а свет стимулирует фибробласты, которые отвечают за выработку коллагена.

Baby Quasar Pure Rayz

Девайс по действию похож на остальные. Но помимо красного света в девайсе есть лучи супер-красного, янтарного и инфракрасного света. Лучи света проникают в кожу на разную глубину, что должно еще эффективнее стимулировать образование эластина и коллагена.

NuFace

Аналогичен гаджету Baby Quasar Pure Rayz. Комбинация из красного, янтарного и инфракрасного света должна сглаживать морщины, а также, как утверждает производитель, с течением времени уменьшает выраженность пигментации.

LightStim

LightStim создавали в качестве дополнительной терапии от акне. Синие и красные лучи в LightStim убивают бактерии, вызывающие акне, уменьшают уже имеющиеся воспаления, убирают покраснения и постакне, не повреждая кожу и не пересушивая ее.

Neutrogena

Самая популярная LED-маска на косметическом рынке, и самая дешевая. Здесь тоже синий и красный свет, а еще она слегка согревает. Единственный минус – хватает ее на 30 применений, после придется покупать аккууляторы.