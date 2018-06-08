Что такое липидный барьер кожи, и почему так важно его защищать

Чаще всего причина чувствительности кожи (напомним, чувствительность может быть как типом кожи, например при атопическом дерматите, так и ее состоянием) заключается в нарушении защитного барьера. Кожный покров всегда нужно рассматривать как преграду. Только благодаря его защитной функции мы можем спокойно погружать свое тело в различные среды – в воду, песок, находиться в помещении с сухим и горячим воздухом, можем загорать, не бояться микроорганизмов и даже экспериментировать с косметикой.

Кожу часто сравнивают с кирпичной стеной, где кирпичи – отмершие ороговевшие чешуйки верхнего рогового слоя – корнеоциты. Цементом между "кирпичами" выступают жиры (липиды) трех видов: керамиды (церамиды), свободные жирные кислоты (линоленовая и арахидоновая) и холестерин (холестерол). Для правильной работы барьера необходимо, чтобы все эти вещества постоянно присутствовали в достаточном количестве. Между корнеоцитами есть молекулы воды, которые непрерывно двигаются и, достигая самого верхнего слоя, испаряются с поверхности кожи.

Несмотря на всю силу барьера, его можно разрушить или повредить/ослабить. Виновником зачастую становится сам человек, когда неправильно очищает кожу и использует в уходе агрессивные средства. В таком случае нарушается не только липидный барьер, но и кислотный, который отвечает за поддержание кислого pH кожи, а также натуральный увлажняющий фактор (NMF), состоящий из тех же липидов, ороговевших клеток, аминокислот, молочной кислоты, себума и бактерий. NMF отвечает за естественное увлажнение кожи и за сохранение влаги. К кожной микрофлоре тоже нужно относиться с заботой – бактерии защищают кожу от "плохих" микроорганизмов. Поэтому защищать и укреплять барьер нужно в любом возрасте, при любых кожных проблемах, при любом типе кожи. Из-за этого в дерматокосметологии появилось отдельное направление – корнеотерапия, направленная исключительно на восстановление барьера и его функций.

Если барьер поврежден, кожа становится гиперчувствительной, раздраженной, обезвоженной, появляются воспаления и покраснения, в поврежденную кожу легче проникают бактерии. Повреждение барьера – очень большой стресс для кожи, который может легко спровоцировать развитие различных состояний – от дерматита до аллергии. В норме 60% поврежденного барьера восстанавливается уже через 12 часов после разрушения, для полного восстановления необходимы три дня. Все усложняется, когда воздействие вредными веществами происходит постоянно, в таком случае разрушается не только барьерный слой, но и живые клетки. Тогда кожа просто не может увеличить синтез липидов и, следовательно, быстро восстановить барьер. Особо опасны в этом смысле агрессивные очищающие средства.

Восстановление барьера:

– Прекратить использование агрессивных средств в уходе. Перейти на мягкое очищение и на время исключить из ухода кислоты и ретиноиды.

– Увлажнение: так как клетки могут существовать только в водной среде, ее необходимо восполнять влагой. Ищите средства, в составе которых гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, экстракт алоэ, пропиленгликоль, молочная кислота. Средства для сухой кожи могут включать в состав сквален, силиконы, ланолин и диметикон.

– Защита: обязательно использовать солнцезащитные кремы. Кроме этого, укрепляют и повышают собственный защитный потенциал кожи антиоксиданты (витамины C и E), средства с пробиотиками и масла.

– Питание: использовать средства с липидами, которые пойдут на строительство липидного барьера. Это – керамиды, жирные кислоты и холестерин.