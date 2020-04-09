Летящей походкой мы выйдем из мая: уход за кожей стоп

В холодное время года мы зачастую пренебрегаем уходом за кожей стоп, а когда наконец наступает пора надеть сандалии, мы спешим к мастерам по педикюру, чтобы быстро исправить ситуацию. Но для достижения более долгосрочных результатов коже стоп стоит уделить особое внимание и при домашнем уходе. Предлагаем позаботиться об этом заранее, до начала летнего сезона.

Начните с классической ванночки с применением солей, в частности морской соли, которая богата минералами и имеет детокс-эффект. Для таких ванн часто используют еще и английскую соль (иногда называют эпсомской солью или epsom salt), которая на самом деле является не солью, а соединением сульфата магния. Это вещество имеет лечебные и противовоспалительные свойства. Скраб для кожи стоп тоже стоить выбрать с морской или английской солью и питательными маслами.

Соль для ванн Rituals Скраб L'Occitane Соль для ванн Herbivore Скраб REN

Для особо огрубевшей кожи можно использовать пилочку для стоп или сделать глубокий пилинг с помощью "маски-носочков", в которую входят кислоты и фруктовые экстракты. Производители таких масок предупреждают, что полное обновление кожи придется на четвертый-пятый день после нанесения и будет сопровождаться сильным шелушение. Поэтому сейчас самое время воспользоваться таким пилингом.

Крем лучше выбрать на основе масел и легких кислот, которые увлажняют кожу и растворяют ороговевший слой. Но звездным ингредиентом для очень сухой кожи стоп стала мочевина. Она имеет как увлажняющие, так и кератолитические свойства. И не забывайте про уход за ногтями и кутикулами – с этим справятся масла, например масло жожоба, или специально сформулированные для кутикул сыворотки.