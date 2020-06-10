Неизменные спутники лета – палящее солнце, повышенная температура воздуха и влажность, что часто провоцирует высыпания на коже, её излишнюю жирность, красноту и чувствительность. При резкой смене температур, например, при выходе из помещения с кондиционированным воздухом в жару, кожа ещё приобретает склонность к сухости и обезвоженности. Поэтому в этот сезон особенно важно выбрать достаточно питательный, но не излишне плотный увлажняющий крем. Мы подобрали 10 летних кремов для разных типов и состояний кожи.

Универсальные кремы

Гель от E NATURE Squeeze Green Watery Gel Cream подходит как для комбинированной, жирной, так и для сухой кожи. Он обеспечивает коже увлажнение без закупоривания пор за счет легкой текстуры и инкапсулированного масла авокадо, а растительные экстракты и комплекс витаминов оказывают антиоксидантный и успокаивающий эффект. Однако список ингредиентов средства обширный, и в состав входит натуральный парфюм, что может вызвать реакцию у особенно чувствительной кожи. Зато крем с геранью и чертополохом от Pai имеет успокаивающие и охлаждающие свойства и является идеальным вариантом для чувствительной кожи, склонной к экземе. Он также может "сбалансировать" жирную кожу и увлажнить её, оставив матовый финиш. Поэтому этот крем подойдет для тех, у кого в одинаковой степени проблемная и чувствительная кожа.

Pai Geranium & Thistle Rebalancing Day Cream E NATURE Squeeze Green Watery Gel Cream

Для комбинированной, жирной и проблемной кожи

Жирной коже нужны средства, которые помогут сохранить водный баланс, при этом не превратив её в лоснящийся “блин”. С этим справляются универсальные ингредиенты, такие как зеленый чай и алоэ, экстракт которого присутствует в креме Cactus Water Moisturizer от boscia. Коктейль алоэ с экстрактом кактуса и иерихонской розы в этом средстве помогает восстановить кожу после обезвоживания и наполнить её влагой. Похожий эффект дает гель I'm from Vitamin Tree Water Gel, в составе которого также имеется иерихонская роза. А экстракт облепихи и ягод морошки в этом геле оказывают противовоспалительное и антиоксидантное воздействие.

Действие кремов от SkinCeuticals и Caudalie больше направлено на матирование и контроль за выделением себума. В креме SkinCeuticals Daily Moisture главную роль играют экстракты водорослей, которые увлажняют кожу, и растительные экстракты (корицы, имбиря, лакрицы, крапивы), которые уменьшают видимость пор. А во флюиде от Caudalie увлажнение и матирующий эффект достигаются за счет воды органического винограда.

I'm from Vitamin Tree Water Gel Boscia Cactus Water Moisturizer SkinCeuticals Daily Moisture Caudalie Vinosource Moisturizing Matifying Fluid

Для чувствительной кожи

Голубой крем от KLAIRS Midnight Blue Calming Cream можно назвать универсальным, хотя он предназначен для чувствительной кожи. Его деликатная формула и успокаивающие ингредиенты, вроде центеллы азиатской, гиалуроната натрия и гвайазулена (который придает крему голубой оттенок), подходят раздраженной, обгоревшей и покрасневшей коже, а также жирной и проблемной. А крем от Odacité Beautiful Day Moisturizer с экстрактами алоэ и органического чая, маслом жожоба, успокаивающими и укрепляющими веществами МСМ (метилсульфонилметан) и DMEA (диметилэтаноламин) понравится обладателям чувствительной кожи, подверженной возрастным изменениям.

KLAIRS Midnight Blue Calming Cream Odacité Beautiful Day Moisturizer

Для сухой кожи

Дневной крем Molecular Multi‐Nutrient Day Cream от Allies of Skin начинен ингредиентами, справляющимися с комплексом проблем. Две формы гиалуроновой кислоты наделяют кожу влагой, фермент лактобациллы стимулирует здоровую микробиоту кожи и защищает от внешних раздражителей, а зеленый чай, кофеин, экстракт корня лакрицы, фосфолипиды и керамиды имеют антиоксидантные свойства и восстанавливают кожный барьер. Этот крем также подходит для возрастной кожи. А гель-крем от Belif The True Cream Aqua Bomb имеет более узконаправленное действие – растительные экстракты, керамиды и глицерин интенсивно увлажняют и охлаждают кожу.