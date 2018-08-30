Купероз и покраснения на лице: причины и лечение

К сожалению, решить вопрос купероза на лице раз и навсегда не получится. Даже если он в начальной стадии, даже если питататься огромными дозами витаминов и проводить профилактику и использовать в лечении аппаратные методики. Купероз – патологическое состояние, характеризующееся стойким расширением внутрикожных кровеносных сосудов (чаще всего капилляров). Практически все дерматологи считают купероз начальной стадией розацеа.

Причин расширения сосудов много. Но на первом месте всегда стоит генетическая предрасположенность. Далее идут нарушения со стороны эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, гормональный дисбаланс, стресс, избыточная инсоляция (повреждение кожи ультрафиолетовыми лучами типа UVA), хронические воспалительные заболевания кожи вроде акне и розацеа, неграмотный уход за кожей – использование скрабов и других агрессивных, особенно спиртосодержащих, продуктов, частое посещение бань и саун, острая и очень горячая пища, красное вино, курение, резкий перепад температур.

На начальной стадии купероз проявляется эритемой (покраснением кожи) и 2-3 расширенными капиллярами. Чаще всего их локализация – на щеках и крыльях носа. Вторая стадия характеризуется образованием сосудистой сеточки, выделяющейся на фоне неизменной кожи, 3-я – отчетливо видимой сосудистой сетки на фоне эритемы.

Профилактика и лечение.

Избавиться от купероза, как уже было сказано выше, невозможно. Профилактические и лечебные методы в этом вопросе направлены на: уменьшение покраснения от лопнувших капилляров, уплотнение кожи и повышение ее устойчивости к повреждениям, предотвращение формирования новых капилляров.

Важно перейти на мягкий уход и всегда защищать кожу от солнца, забыть о протирании лица кубиками льда и дорогу в бани и сауны. Людям с куперозом противопоказана острая пища, курение и употребление алкоголя (особенно красного вина и коньяка).

Кремы, сыворотки и маски нужно выбирать с пометкой anti-redness. Ка правило, в эти средства включены витамины С, PP, отвечающие за укрепление сосудов, пикногенол, алантонин и бисаболол, центелла азиатская, ниациамид, азелаиновая кислота. Однако, любое средство стоит рассматривать исключительно, как поддерживающую терапию. Они неплохо работают на покраснения, но видимые сосуды убрать не в силах.

Наиболее эффективными в лечении показывают себя аппаратные методики: лазеротерапия (например, Harmony XL) и фототерапия (особенно IPL и BBL). Последняя по мнению специалистов наиболее эффективная. Во время процедуры поврежденные сосуды нагревают с помощью света. Они, достигая своего пика температуры, "сгорают" и "запаиваются", отчего становятся невидимыми. А все, что окружает сосуд, остается нетронутым. Процедуру делают курсом, приблизительно 2-3 раза с промежутком в 3-4 недели. Сколько времени сосуды после фототерапии не будут беспокоить – сложно сказать. Как обычно, все зависит от ухода, профилактических мер, генетической предрасположенности и образа жизни.