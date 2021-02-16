Из-за своей структуры кудрявые волосы требуют особенного ухода. Пористые, они быстро вбирают влагу и так же быстро ее теряют - подвержены сухости и ломкости. Неправильные методы стрижки и неподходящий уход усугубляют это состояние, кудри опадают и пушатся. За неимением альтернативного ухода, кудрявые девушки зачастую выпрямляют волосы, еще больше их повреждая.

Кудрявый метод или Curly Girl Method - это специально разработанная система ухода за кудрявыми волосами. Впервые этот метод был предложен парикмахером-стилистом Лоррейн Месси еще в начале нулевых в книге “Curly Girl: The Handbook”, но широкое распространение получил в середине десятых. Лоррейн также является основательницей знаменитого бренда DevaCurl и салонов DevaChan, где придерживаются правильной методике стрижки кудрявых волос. В академии парикмахеров DevaCurl Professional учат, что волосы нужно стричь всухую и ни в коем случае нельзя филировать кудри.

Волосы разделяют на четыре типа: прямые (1), волнистые (2), кудрявые (3) и очень кудрявые (4). С наглядным объяснением типов волос можно ознакомиться здесь. Кудрявый метод подходит не только кудрявым и очень кудрявым волосам, но и волнистым. Некоторые даже уверяют, что с помощью кудрявого метода можно добиться более завитых волнистых волос.

Для тех, кто привык к непринужденному уходу, кудрявый метод может показаться времязатратным и излишним - он заключается в нескольких важных правилах, которым нужно следовать во время мытья и сушки волос. Но адепты этой системы уверяют - усилия полностью окупаются результатом. И если приспособиться, уход не займет много времени. Вариаций данного метода - огромное множество. Каждый находит то, что подходит его типу волос. Ниже разложим по полочкам самые главные правила кудрявого метода.

Первый этап ухода - мытье

Хотя к безсульфатным шампуням многие относятся со скепсисом (они неглубоко очищают), именно такие шампуни подходят кудрявым волосам. Сульфаты считаются слишком агрессивными, могут высушить и без того сухие кудри. Шампунь с сульфатами можно оставить в уходе для глубокого очищения, но использовать раз в 10 дней или реже. Если используете такой шампунь, и у вас очень сухие волосы, на длину волос перед мытьем рекомендуется нанести бальзам. Он защитит от негативного воздействия сульфатов. Чем более кудрявые у вас волосы, тем реже нужно их мыть. Кудрявым и очень кудрявым волосам также полезен ковошинг - мытье кондиционером.

Второй этап - увлажнение

Кудрявый волос отчаянно нуждается во влаге, ее недостаток вызывает пушение. Согласно кудрявому методу, бальзам нужно использовать при каждом мытье, маски - раз в неделю, а очень сухим волосам также показано ежедневное использование несмываемого кондиционера.

Бальзам нужно наносить вниз головой, прорабатывая каждую прядь, пока вся длина волос не будет им насыщена. Ваши волосы должны быть слегка склизкими. В этот момент вы можете расчесать их пальцами. Все еще находясь в положении вниз головой, возьмите всю длину волос в ладони и слегка сожмите их несколько раз, двигаясь по направлению вверх. Ыо время такого “жмякания” волосы должны впитать больше влаги и сформировать более тугие кудри.

Теперь задача - смыть кондиционер, не потеряв при этом влагу. Используйте теплую (не горячую!) воду под слабым напором для ополаскивания волос. Небольшое количество кондиционера должно остаться на волосах. Альтернативно вы можете сложить ладони лодочкой, набрать туда воды, опустить локоны в воду и сжимающими движениями ополоснуть их. Таким образом вы сделаете два дела за раз - деликатно смоете кондиционер и создадите более стойкие увлажненные кудри. После ополаскивания можно нанести несмываемый кондиционер для закрепления результата.

В кондиционерах и других средствах не должны присутствовать силиконы - они плохо вымываются и утяжеляют кудри. Спирт в сухих шампунях и лаках для волос - тоже нежелательный ингредиент, он сушит волосы. Зато жирные спирты (глицерин и пантенол), напротив, полезны.

Третий этап - укладка

Вместо махрового полотенца лучше использовать полотенце из микрофибры или хлопковую футболку, на крайний случай - полотенце с коротким ворсом. Махровые полотенца вытягивают воду из волос и провоцируют пушение. Расчесывать волосы не рекомендуется - это лишь “разбивает” кудри, предотвращает завивание и, опять же, вызывает пушение. Если вам все же нужно расчесать волосы или сделать пробор, делайте это исключительно на мокрые волосы, используя расческу с редкими большими зубцами.

На этой стадии вам нужно нанести стайлинговый гель или пену - эти средства помогут сохранить кудри надолго. Их можно использовать как на очень мокрые, непромокнутные волосы, так и на слегка отжатые. Наносить их нужно по той же технике, что и кондиционер - вниз головой, сжимая локоны снизу вверх. После сушить можно естественным путем или феном с помощью диффузора. Хотя естественная сушка предпочтительна, без использования фена может потеряться объем, так как тяжесть кудрей будет тянуть локоны вниз. Постарайтесь не использовать другие термостайлеры - выпрямители и утяжки - они сушат волосы.